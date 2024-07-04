 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بسبب «أرز الخميرة الحمراء».. نقل 500 شخص ياباني إلى المستشفى

أرز الخميرة الحمراء
أرز الخميرة الحمراء

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، يوم الثلاثاء، أن ما يقرب من 500 شخص في اليابان نُقلوا إلى المستشفى بعد تناول مكملات صحية تحتوي على «أرز الخميرة الحمراء»، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وتخضع المكملات الغذائية التي تنتجها شركة «كوباياشي» للأدوية، التي توصف بأنها تساعد على خفض نسبة الكوليسترول، للتحقيق منذ أن جرى ربطها بـ5 حالات وفاة في مارس (آذار). تحتوي المكملات الغذائية على مكوّن «بيني كوجي» الذي يضم Monascus Purpureus، وهو نوع من العفن الأحمر يستخدم ملوناً للطعام.

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وفي المجمل، جرى ربط المكملات الغذائية بـ175 حالة وفاة. ولم يتم التأكد من الأسباب الدقيقة للوفاة، لكن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية قالت لوكالة «رويترز» في أبريل (نيسان) إن «(بيني كوجي) قد يكون السبب».


وذكرت صحيفة «جابان تايمز» أن ما يصل إلى 492 شخصاً دخلوا المستشفى حتى يوم الأحد، 291 منهم يعانون أمراض الكلى.


تقوم «كوباياشي»، ومقرها في أوساكا، بتصنيع منتجات «بيني كوجي» منذ سنوات، إذ جرى بيع حوالي مليون عبوة في السنوات المالية الثلاث الماضية. ولكن كانت هناك مشكلة في المكملات الغذائية التي أُنتجت عام 2023.


قالت الشركة إنها عثرت على حمض «بيروليك» سام يمكن إنتاجه بواسطة «البنسيليوم» - العفن الأزرق - في مواد «بيني كوجي» التي جرى تصنيعها بين أبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي في مصنعها في أوساكا. وقد سحبت المكملات الغذائية، التي يمكن شراؤها دون وصفة طبية، وبدأت تحقيقاً.

وانتقدت الحكومة الشركة لأنها استغرقت شهرين للإعلان عن الآثار الصحية لمنتجاتها. بدأت «كوباياشي» سحب المنتجات في 22 مارس (آذار) بعد تلقي تقارير عن أمراض في الكلى.


اعتذرت الشركة منذ ذلك الحين، وأصدرت بياناً تطلب فيه من المستهلكين عدم تناول المكملات الغذائية. وقالت: «من فضلكم توقفوا عن تناول منتجاتنا، ويرجى عدم استخدامها في المستقبل».


وأوضح يوكو تومياما، رئيس علاقات المستثمرين في «كوباياشي»، للصحافيين في أبريل: «سنتعاون بشكل كامل مع التحقيق حتى نتمكن من حل المشاكل في أقرب وقت ممكن».


ويجري استهلاك المنتجات خارج اليابان أيضًا، إذ أبلغت تايوان عن حالات فشل كلوي حاد. وذكرت «وكالة الأنباء المركزية الرسمية» أن إدارة الغذاء والدواء في الجزيرة تحقق في 3 «تفاعلات صحية غير متوقعة» قالت إنها قد تكون مرتبطة بمواد مستوردة من «كوباياشي». وكالات

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