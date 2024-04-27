بسبب إجراء تجميلي.. إصابة نساء بالإيدز في أميركا

كشفت تحقيقات مشتركة بين مراكز السيطرة على الأمراض الأميركية ووزارة الصحة في ولاية نيو مكسيكو، أن نساء "من المحتمل أن يكن قد أصبن بفيروس نقص المناعة البشرية (إيدز) بسبب إجراء تجميلي"، مما يمثل أول حالات معروفة للإصابة عن طريق الحقن التجميلية، وفقا لما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية.

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والإجراء التجميلي الذي خضعت له النساء الـ3، يعرف باسم "مصاصي الدماء" (Vampire Facial)، وهو حسب المروجين له، يساعد على "شد الوجه وتقليل ظهور ندبات حب الشباب أو التجاعيد".



وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن ذلك العلاج يتضمن حقن الوجه ببلازما غنية بالصفائح الدموية، عبر استخدام إبر صغير بالكاد تخترق الجلد، بيد أنه، ووفقا للأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية، فإن القليل من الأدلة تدعم فوائد ذلك الإجراء.



وينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق ملامسة سوائل الجسم من شخص مصاب، بما في ذلك الدم والسائل المنوي، ولهذا السبب يتم انتقاله في أغلب الأحيان عن طريق الجنس أو الحقن الملوثة.



ويهاجم الإيدز جهاز المناعة، حيث يعاني المرضى من تلف شديد في جهازهم المناعي، مما يجعلهم عرضة للإصابة بمختلف أنواع العدوى والأمراض الخطيرة.



وفي تقرير نُشر الخميس، أوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن 3 نساء من المحتمل أن قد أصبن بفيروس نقص المناعة البشرية بسبب تلقيهن علاج "مصاصي الدماء" في منتجع صحي في ولاية نيو مكسيكو.



وكان قد جرى اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في ذلك المنتجع عام 2018، مما دفع وزارة الصحة في نيو مكسيكو إلى تقديم اختبار مجاني لأي شخص خضع لإجراء "مصاصي الدماء" أو أي علاج يتضمن استخدام حقن تجميل في تلك المنشأة.



وقالت الإدارة في ذلك الوقت، إن المنتجع تم إغلاقه بعد أن "حدد محققوه ممارسات يمكن أن تنشر العدوى المنقولة بالدم".



وكانت الحالة الأخيرة لامرأة خضت للعلاج في ذلك المنتجع الصحي، حيث ثبت إصابتها بالإيدز العام الماضي، مما دفع وزارة الصحة إلى إعادة فتح التحقيق السابق.



ولفتت مراكز السيطرة على الأمراض، إلى أن الحالة الأولى كانت لامرأة في منتصف العمر أثبتت إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2018، رغم أنه لم يكن لديها تاريخ في تعاطي المخدرات عن طريق الحقن، أو عمليات نقل دم أخيرة، أو أي اتصال جنسي مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية. وكالات

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