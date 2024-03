بسبب تأديتهم صلاة الجمعة.. مسلمون يتعرضون للضرب من قبل الشرطة الهندية (فيديو)

وثّق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي محاولة ضرب مُسلمين من قبل الشرطة الهندية على أثناء أدائهم صلاة الجمعة، بأحد الشوارع في العاصمة الهندية نيودلهي، حيث قامت عناصر الشرطة بركل المصلين بعدما فرشوا السجاجيد على الأرض، وعطلوا حركة السير في الطريق العام، وفقاً لما نشره موقع THE INDIAN EXPRESS.

يُظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ضابط شرطة، يُعرف باسم مساعد المفتش "مانوج كومار تومار"، وهو يركل ويدفع الرجال الذين يؤدون الصلاة على طريق محاذٍ للمسجد، في منطقة إندرلوك، في العاصمة الهندية دلهي.



وتزامُناً مع تصويره للفيديو قال من يقوم بالتصوير إن الرجال كانوا يؤدون الصلاة، عندما قام الضابط بركلهم.



وبحسب المصدر نفسه، اقترب الشرطي تومار من المصلين بعد حوالي 10 دقائق من بدئهم الصلاة، وبدأ في ركلهم والصراخ على بعضهم.

Indian police officer shoves praying Muslim men out the way after they blocked a busy highway. pic.twitter.com/FxTAQctMBi