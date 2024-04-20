بعد انقطاع الطمث.. إليكِ أسوأ الأطعمة على صحتِك

تعاني النساء بعد توقف الدورة الشهرية من مجموعة مزعجة من الأعراض، مثل تقلب المزاج وتورم الجسم والهبات الساخنة، تزداد حدة عند تناول بعض الأطعمة.



يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، الأطعمة التي تزيد أعراض انقطاع الطمث عند النساء، وفقًا لموقع "Every Day Health".

اضافة اعلان

أسوأ الأطعمة للنساء بعد انقطاع الطمث



يجب على النساء بعد انقطاع الطمث تجنب الفلفل الحار، لأن مادة الكابسيسين الموجودة به تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى تفاقم الهبات الساخنة، بحسب المعهد الوطني للشيخوخة.



وهناك توابل يمكن للنساء الاعتماد عليها بدلًا من الشطة، مثل الكمون والكاري والكركم والريحان، لأنها تكسب الطعام مذاقًا لذيذًا دون أن تزيد من درجة حرارة الجسم.



2- الأطعمة المصنعة

من الضروري أن يكون النظام الغذائي اليومي للنساء اللاتي بلغن سن اليأس خاليًا تمامًا من الأطعمة المصنعة، مثل رقائق البطاطس والبسكويت، لأنها تسبب في احتباس السوائل بالجسم، نظرًا لمحتواها العالي من الصوديوم والسكريات المضافة.



3- الوجبات السريعة

يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند النساء بعد انقطاع الطمث، لذلك يحذر الأطباء من تناول الوجبات السريعة، لاحتوائها على مستويات مرتفعة من الدهون المشبعة، التي تتسبب في ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، نقلًا عن جمعية القلب الأمريكية.



4- اللحوم الدسمة

يتعين على النساء التوقف عن تناول اللحوم الدسمة بعد انقطاع الطمث، لغناها بالدهون المشبعة التي تهددن بخطر الإصابة بأمراض القلب، فضلًا عن التأثيرات السلبية التي تسببها لصحتهن النفسية، حيث تجعلهن أكثر غضبًا، نتيجة لنقص مستويات هرمون السيروتونين عند تناولها.

اقرأ أيضاً:

انقطاع الطمث ينعكس سلبا عل صحة قلب المرأة.. دراسة

ما هو انقطاع الطمث وما أعراضه؟

"متلازمة ما بعد انقطاع الطمث" تؤثر على صحة القلب !