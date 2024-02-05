الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد تصدّره على تيك توك.. تحذيرات من “عصير الأميرة النائمة”

عصير الأميرة النائمة
عصير الأميرة النائمة

حققت "عصائر الأميرة النائمة" مؤخراً على مقاطع تيك توك نحو 60 مليون مشاهدة، مما دفع  خبراء التغذية للتعبير عن قلقهم إزاء المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بهذه الخلطات التي يروّج لها مستخدمو مقاطع "تيك توك" بأنها فعّالة في التخلص من اضطرابات النوم، نظراً لاحتوائها على المغنيسيوم الممزوج مع عصير الكرز المركز والمشروبات الغازية، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

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عصائر الأميرة النائمة في مقاطع تيك توك  

هو عصير ابتكرته جرايسي نورتون، المقيمة في لوس أنجلوس، والتي كانت تعاني من الأرق بسبب متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)، وتنسب الفضل إلى الشراب في مساعدتها أخيراً على استعادة عادات نومها إلى المسار الصحيح.

 


عصائر الأميرة النائمة/مقاطع تيك توك

 

ونشرت جرايسي دليلها لصنع عصير الأميرة النائمة خطوة بخطوة على TikTok لمساعدة متابعيها الذين يعانون من الأرق في إعداد الخليط الذي تصفه بالسحري.


المشروب الذي سوف يخلصك من الأرق

في بث مباشر على TikTok  بدأت منشئة المحتوى بوضع ملعقة واحدة من مسحوق المغنيسيوم في كوبها الزجاجي قبل إضافة ربع كوب من عصير الكرز الحامض النقي، وقامت بخلط جميع المكونات معاً وتذوقت رشفة منه أمام متابعيها.


وأرفقت بالفيديو الذي نشرته نصاً جاء فيه:  "لقد أدركت أخيراً أن عصير الكرز الحامض النقي والمغنيسيوم هو مزيج مثالي من أجل نوم جيد". 

تفاعل مستخدمي تيك توك مع مشروب الأميرة 

 

وقد تمت مشاهدة فيديو جرايسي حتى الآن أكثر من 1.6 مليون مرة، وعلق الكثير من المتابعين يشكرونها على الوصفة.


كتب أحد الأشخاص: "أشرب عصير الكرز الحامض كل ليلة قبل النوم وأنام  نوماً مريحاً!".


وكتب متابع آخر: "نعم، لقد جربت هذا العصير مؤخراً ونمت مثل الأطفال". 
وفي تعليق آخر قال أحدهم:


"لقد غير العصير علاقتي مع النوم  حرفياً بالنسبة لي. كان اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يبقيني مستيقظاً في الليل حتى جربت تناول المشروب". 


لكن بعض المتابعين لم ترق لهم تجربة تناول المشروب، وحذروا من تناوله. 


كتب أحد الأشخاص: "إذا كنت تعاني من ارتجاع حمض المعدة، فاحذر من تناوله". 


وكتب شخص آخر: "عصير الكرز سوف يسبب لك الغازات والانتفاخ في الصباح".


وعلق شخص ثالث قائلاً: "يا فتاة… لقد كنت أشرب هذا في الليالي القليلة الماضية ولا أستطيع الاستيقاظ في الصباح التالي".


وأجابت جرايسي متابعيها الذين انتقدوا المشروب: أتحدث دائماً مع طبيبي حول المكملات الغذائية الخاصة بي وأجري اختباراتي المعملية بانتظام! من المهم جداً القيام بتناول المشروب قبل تناول المكملات الغذائية الجديدة. 


واضافت: "إن رؤية الناس يعيدون إنشاء وصفاتي ويطبقون نصائحي الصحية قد جلب الكثير من السعادة إلى حياتي". 


خبراء يحذرون من تناول المشروب 

وبعد انتشار فيديوهات المشروب بشكل جنوني، حذر خبراء الصحة من أن الإفراط في تناول المغنيسيوم قد يتسبب في مشاكل معوية، مثل الإسهال، نظراً لتأثيره على عضلات الأمعاء والمعدة.


وأكد خبير التغذية توبي كينغ لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن العديد من الأشخاص قد أبلغوا عن آثار جانبية سلبية بعد استهلاك تلك المشروبات. 


وأضاف: "عصير الكرز يحتوي على نسبة قليلة من الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يتحكم بالنوم والاستيقاظ. يختفي هذا الهرمون خلال النهار نتيجة لامتصاص العين الضوء في الصباح، ويُساعد في الليل على الدخول في وضعية النوم من خلال إبطاء نبضات القلب وتخفيض ضغط الدم، وهو ما يسبب شعوراً بالنعاس". 


وأشار إلى أن كمية الميلاتونين المزعومة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يقولون إنها تساعد في النوم، هي في الحقيقة غير موجودة بشكل كافٍ في مشروب الكرز المركز. -عربي بوست

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