بعد مقابلات مع 40 ألف زوج وزوجة.. ما أسرار نجاح العلاقة؟

أجرى عالما النفس الشهيران جون وجولي غوتمان مقابلات مع 40 ألف زوج وزوجة، في محاولة لمعرفة ما الذي يجعل الحب يدوم. ومن خلال أبحاثهما في معهد غوتمان، تعلما كيف تتغلب العلاقات الناجحة على الصراعات، وتستمر المودة بين الشركاء.





فيما يلي أربعة أمور يفعلها الأشخاص في العلاقات طويلة الأمد، وفقاً لتقرير من شبكة «سي إن بي سي»:

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التشاجر بهدف فهم الآخر



أكثر من ثلثي الصراعات في العلاقات، أي 69 في المائة، تكون دائمة، مما يعني أنها لا تختفي أبداً، وفقاً لبيانات معهد غوتمان.



ومن خلال البحث، كشف العالمان عن أن مجرد تكرار المشاكل لا يعني أن الأمر يجب أن يكون ضاراً. في الواقع، يمكنك التعامل مع أي صراع في العلاقة إذا كنت تعرف كيفية خوض مشاجرة بالشكل الصحيح.



قال جون غوتمان: «لذلك عندما نفكر في التشاجر بشكل صحيح، سواء كان الحديث عن مشكلة دائمة أو مشكلة قابلة للحل، ما هو أكبر خطأ يُرتكب؟... الجواب هو أن الأشخاص يتشاجرون من أجل الفوز، وهو ما يعني أن هناك من يخسر. ما الذي يجب فعله بدلاً من ذلك؟ التشاجر من أجل التوصل إلى تفاهم، أو فهم الآخر».



إذا كنت تكافح من أجل إثبات وجهة نظرك وعدم فهم وجهة نظر الشخص الآخر، فمن غير المرجح أن تتمكن من التوصل إلى حل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم رسم الشخص الآخر على أنه العدو.



بدلاً من ذلك، اطرح أسئلة تستكشف السبب وراء توصل شريكك إلى هذه النتيجة وما الذي قد دفعه إلى ذلك في الماضي. وهذا يضخ بعض التعاطف، ويسمح لكلا الجانبين بالتعبير عن أنفسهما دون خوف.





إجراء الإصلاحات



في مقابلة مع الطبيبة النفسية والمؤلفة الأكثر مبيعاً إستر بيريل، قال الزوجان غوتمان إن أحد القواسم المشتركة بين الأزواج الأكثر نجاحاً هو قدرتهم على القيام «بالإصلاحات».



«الإصلاح» لا يعني شراء الزهور أو تقديم عشاء باهظ الثمن لشريكك، بل قد يكون سؤالاً أو تعليقاً يقر بأنك لا تزال ترى شريكك شخصاً، وليس فرداً شريراً.





التعبير عن الإيجابية



من أكثر النتائج الملموسة التي توصل إليها بحث غوتمان هي أنه عند الأزواج الناجحين تكون نسبة التفاعلات الإيجابية إلى السلبية في أثناء النزاع هي خمسة إلى واحد.



اكتشف الزوجان ذلك خلال دراسة طويلة طلبا خلالها من الأزواج محاولة حل الخلاف في 15 دقيقة. قاما بتسجيل الصراع، وشاهدا الأشرطة، وصنّفا كل تفاعل على أنه إيجابي أو سلبي.



تضمنت التفاعلات الإيجابية الابتسامة أو لمس يد الشخص الآخر أو ببساطة قول: «أنا أفهم». كانت التفاعلات السلبية تتضمن الإهانة أو إلقاء اللوم على الشخص الآخر.



وأوضح الزوجان غوتمان: «بعد ست سنوات تابعنا ذلك. والمفاجأة هي أن الأزواج الذين حافظوا على نسبة خمسة إلى واحد على الأقل (أو أكثر!) في أثناء الصراع هم الذين ما زالوا سعداء معاً، وما زالوا يشعرون بالحب».





قول «شكراً»



هناك قائمة من الشخصيات في حياتك التي ربما تقول لها «شكراً» بانتظام - صانع القهوة الخاص بك، وزملاؤك، والشخص الغريب الذي فتح لك الباب، لكن قد لا تقول ذلك لشريكك كثيراً.



وكتب الزوجان غوتمان: «تتطلب العلاقة المزدهرة ثقافة تقدير متحمسة، حيث نكون جيدين في ملاحظة الأشياء التي يفعلها شركاؤنا بشكل صحيح بقدر ما نجيد ملاحظة الأخطاء التي يرتكبونها». وكالات

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