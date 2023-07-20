بعضها خطير.. معلومات لا تعرفها عن أنواع وأسباب آلام البطن

اضافة اعلان

ما هي آلام البطن؟



قد يكون الألم:



ما مدى شيوع آلام المعدة؟



ما هي أنواع آلام البطن الأربعة؟



ماذا يخبرك موقع آلام البطن؟



ما هي أكثر أسباب آلام البطن شيوعًا؟



مشاكل في الجهاز الهضمي



ما هي الأسباب الأكثر خطورة لآلام البطن؟



كيف يتم تشخيص آلام البطن؟



كيف تخفف آلام البطن؟



وتوضح نشرة المعهد ماهية آلام البطن، وأنواعها، وأسبابها الأكثر شيوعا والأكثر خطورة، إضافة إلى كيفية تشخيصها، وطرق وإجراءات تخفيفها وعلاجها.ألم البطن هو شعور بعدم الراحة في أي مكان في منطقة البطن - بين الأضلاع والحوض. غالبًا ما نفكر في ألم البطن على أنه "ألم في المعدة"، ولكن قد يكون ألم البطن ناتجًا عن أعضاء أخرى بجانب معدتك أيضًا.تتواجد الأعضاء التالية في منطقة البطن: المعدة، الكبد، المرارة، البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، والأمعاء الغليظة. كل هذه الأعضاء في الجهاز الهضمي يمكن ان تسبب ألماً.ولكن يمكن أن يكون الألم أيضًا في جدار البطن والجلد والعضلات التي تشكل الطبقة الخارجية لبطنك. وأحيانًا، قد يأتي الألم الذي تشعر به في بطنك من مكان آخر، مثل صدرك أو حوضك أو ظهرك.يمكن أن يتخذ ألم البطن أشكالًا عديدة ويمكن أن يعني أشياء كثيرة.- خفيفاً أو شديداً.- حاداً أو مزمناً.- ثابتاً أو متقطعاً.في النهاية، يُعد ألم البطن من الأعراض الذاتية التي لا يمكن لأحد سواك وصفها. سيأخذ طبيبك دائمًا آلام البطن على محمل الجد.سيعاني الجميع تقريبًا من آلام في البطن في مرحلة ما من حياتهم. في معظم الأحيان، لا يكون الأمر جادًا ويختفي الألم من تلقاء نفسه. ومع ذلك، يمكن أن يكون علامة على مرض خطير أو حتى حالة طارئة. تسبب آلام البطن 5٪ من زيارات غرفة الطوارئ.نظرًا لأن بطنك موطن للعديد من الأعضاء، فقد يرغب طبيبك في تحديد نطاق الألم الذي تعاني منه عن طريق تضييق المنطقة التي تشعر بها. غالبًا ما يقسم مقدمو الرعاية الصحية البطن إلى أرباع، أو أربعة أجزاء. قد يسألون عما إذا كان ألمك في:الجزء العلوي أو الجزء السفلي، ألم أعلى البطن فوق السرة، وآلام أسفل البطن تحت السرة.الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر. يمتد خط الوسط لبطنك من عظم القص عبر السرة.الموقع هو دليل مهم لألم البطن، على الرغم من أنه ليس العامل الوحيد. قد يشير إلى الأعضاء المتسببة. على سبيل المثال، قد يشير الألم في الربع الأيمن العلوي إلى وجود مشكلة في الكبد أو المرارة.ومع ذلك، سيرغب طبيبك أيضًا في معرفة المزيد حول ألمك، وكم مرة تشعر به، ومدى شدته. سيعطيهم هذا أدلة إضافية حول نوع الحالة التي قد تكون لديك.هناك أسباب عديدة لآلام البطن. قد تكون مرتبطة بالهضم أو الإصابة أو العدوى أو المرض. قد يأتي من عضو بالداخل، أو من العضلات أو الجلد في جدار البطن. أو ربما انتشر من مكان آخر قريب.سيطرح عليك طبيبك أسئلة مفصلة حول ألمك لتحديد السبب. مدى سوء الشعور لا يشير بالضرورة إلى مدى خطورته. يمكن أن تكون بعض الحالات الشائعة العابرة شديدة، وقد تبدو بعض الحالات المهددة للحياة خفيفة.معظم أسباب آلام البطن مؤقتة وليست خطيرة. قد يكون لها علاقة بالهضم أو الحيض أو عدوى مؤقتة. على سبيل المثال:قد يكون ألم البطن بعد الأكل ناتجًا عن:- عسر الهضم.- آلام وغازات- إمساك.- إسهال.- الحساسية الغذائية وعدم تحملها.- تسمم غذائي.- التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي (أنفلونزا المعدة).- القرحة الهضمية.- الارتجاع المعدي المريئي.- عدوى المسالك البولية (UTI).- تشنجات الحيض وآلام التبويض.يشير ألم البطن أحيانًا إلى حالة طبية خطيرة تتطلب العلاج. قد يشير الألم في مناطق مختلفة إلى إصابة أعضاء مختلفة. على سبيل المثال:1 - الربع العلوي الأيمن: الجزء العلوي الأيمن من البطن هو موطن الكبد والمرارة والقنوات الصفراوية. كليتك اليمنى في الخلف. تمر أيضًا الأقسام الأولى من الأمعاء الدقيقة والغليظة. من المرجح أن يكون ألم البطن العلوي الأيمن مرتبطًا بأمراض الكبد أو أمراض المرارة، مثل:- التهاب الكبد (الكحولي، السام، الأيضي، الفيروسي أو المناعة الذاتية).- حصى في المرارة.- التهاب المرارة.- سرطان القناة الصفراوية والحصوات والتضيقات.- سرطان المرارة.- سرطان الكبد.قد تكون أيضًا مشكلة موضعية في الاثني عشر أو القولون الصاعد أو الكلى اليمنى، مثل:- عدوى الكلى.- حصاة كلوية.- قرحة الأثني عشر.- انسداد الأمعاء الغليظة.2 - الربع العلوي الأيسر:الجزء العلوي الأيسر من البطن هو موطن معدتك والبنكرياس والطحال. تقع كليتك اليسرى في الجزء الخلفي من تجويف البطن، ويقع قلبك ورئتك اليسرى فوقها مباشرة.قد يعني ألم البطن الأيسر العلوي:- التهاب البنكرياس.- سرطان البنكرياس.- تضخم الطحال.- التهاب المعدة.- قرحة المعدة.- سرطان المعدة.- عدوى الكلى.- حصاة كلوية.إذ كان مصدر الألم من صدرك، فتشمل الأسباب:- حرقة في المعدة.- ألم الصدر غير القلبي.- نوبة قلبية.- التهاب التامور.- التهاب رئوي.- التهاب الجنبة.- الانسداد الرئوي.3 - اسفل البطن:يحتوي الجزء السفلي من البطن على معظم الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. من المرجح أن يكون ألم أسفل البطن مرتبطًا بأمراض الجهاز الهضمي. يمكن أن يكون مرتبطًا أيضًا بالحالبين أو المبايض أو الرحم.تشمل أسباب البطن:- متلازمة القولون المتهيّج.- عسر الهضم الوظيفي.- مرض التهاب الأمعاء (التهاب القولون التقرحي، مرض كرون).- انسداد الأمعاء الغليظة أو الدقيقة.- سرطان الأمعاء الدقيقة.- سرطان القولون.- تمدد الأوعية الدموية الأبهري.- التهاب الصفاق.- التهاب العقد اللمفية.- متلازمة نقص تروية الأمعاء (المساريقي).- فتق.- حصى الكلى.- مشاكل بطانة الرحم.- كيسات المبيض.- مرض التهاب الحوض.- الحمل خارج الرحم.- سرطان المبيض.- سرطان الرحم.4 - الربع السفلي الأيسر:غالبًا ما يكون الألم الموجود على وجه التحديد في أسفل البطن الأيسر مرتبطًا بداء الرتج والتهاب رتج القولون. يمكن أن تحدث الرتوج (الجيوب الخارجية الصغيرة في جدار الأمعاء) في جميع أنحاء القولون، ولكنها تتطور عادةً في الجزء الأيسر السفلي.5 - الربع السفلي الأيمن:قد يكون الألم الموجود على وجه التحديد في أسفل البطن الأيمن مرتبطًا بالزائدة الدودية. يمكن أن يكون التهاب الزائدة الدودية أو في حالات نادرة سرطان الزائدة الدودية.سوف يسألك طبيبك أسئلة مفصلة حول آلام البطن. سيرغب في معرفة:- أين تشعر به.- كيف تشعر به- كم من الوقت استمر- إذا ما كان يختفي ويعود.- إذا كان الألم يزداد سوءًا.- إذا بقي في مكان واحد أو يتحرك.- ما الذي يجعله أفضل أو أسوأ.- ما هي الأعراض الأخرى المصاحبة لديك.من إجاباتك، سيحاول الطبيب تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى علاج طارئ. في بعض الأحيان، سيتمكن من معرفة أن آلام البطن مؤقتة وليست خطيرة.في بعض الأحيان قد يكون السبب حالة أكثر خطورة وقد يرغب في إجراء بعض الاختبارات. وأحيانًا لن يتمكن من حل اللغز في الزيارة الأولى. قد يهدأ ألمك، أو قد تضطر إلى العودة لمزيد من الفحوصات.لألم البطن مجموعة متنوعة من الأسباب والعلاجات. قد تتطلب بعض الحالات، مثل حصوات المرارة أو التهاب الزائدة الدودية إجراء جراحة. بعض آخر، مثل القرحة أو الالتهابات، يمكن تخفيفها بالأدوية. وأحيانًا قد تضطر إلى إحتمال آلام نوبة من أنفلونزا المعدة أو حصوات الكلى حتى تمر.إذا كنت لا تعرف سبب آلام البطن، فمن المهم معرفة ذلك، خاصةً إذا لم تختفِ من تلقاء نفسها. تذكر أنه حتى الحالات الخفيفة يمكن أن تكون خطيرة. ومع ذلك، إذا كانت لديك فكرة جيدة عن أن آلام المعدة لديك مرتبطة بعملية الهضم، فيمكنك أن تبدأ بمعالجة نفسك بما يلي:- إراحة الأمعاء: توقف عن الأكل، أو تناول فقط الأطعمة سهلة الهضم مثل البسكويت أو الموز.- احصل على ترطيب و اشرب الكثير من الماء.- العلاج بالحرارة: جرب عبوة ماء دافئ وضعها على بطنك.- العلاجات المنزلية: جرب عرق السوس للغازات أو الزنجبيل لعسر الهضم أو النعناع للمساعدة على استرخاء عضلات الأمعاء.