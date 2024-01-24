بمكونات بسيطة بالمطبخ.. تعلّمي علاج حساسية الجلد عند الأطفال

علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل ليس بالمهمة المستحيلة أبداً، بل إنه في الحقيقة أسهل مما قد تتوقعون، وبمكونات طبيعية تجدونها إما في المنزل، أو داخل السوبر ماركت والصيدلية.

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إذا لاحظتِ بقعاً حمراء بارزة على جلد طفلك، بعد عودته من اللعب في الحديقة مثلاً، لا تهلعي.. فعلاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل ممكن، وقد يكون فعالاً، من دون الحاجة إلى زيارة الطبيب الخاص.







يمكن للأطفال تجربة مجموعة متنوعة من مشاكل الجلد؛ من الطفح الجلدي، وجفاف الجلد، إلى حروق الشمس، ولدغات الحشرات، جميعها أسماء تندرج تحت إطار حساسية الجلد عند الأطفال.





علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل



لحسن الحظ، يمكن علاج العديد من هذه المشاكل بعلاجاتٍ بسيطة، قد يكون بعضها موجوداً في منزلك.



لذا، وإن كنتِ تتساءلين عن طرق علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل، وما هي العلاجات الطبيعية المُتاحة، وأبرز النصائح المُساعدة على العلاج.. إليكِ الإجابات، مع الوقت الأمثل لزيارة الطبيب.







1- الليمون يخفف من تهيّج الجلد

يحتوي الليمون على العديد من الصفات المخدرة، والمضادة للالتهابات. فالفيتامين ج (C)، الموجود بكثرة في الليمون، يساعد على تخفيف الحكة المرافقة لحساسية الجلد عند الأطفال.



كما أن حمضي الستريك والخليك في الليمون يساعدان على مقاومة الالتهابات والتهيج. لذلك، ولعلاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل، عليكِ خلط ملعقة من عصير الليمون الطازج مع ربع كوب من الماء.



تغمّسين قطعة قطن في المزيج، ومن ثم تمسحين المنطقة المصابة بالحساسية. تتركين المزيج على الجلد لمدة نصف ساعة، قبل أن تغسلي بشرة طفلك بالماء.



2- خل التفاح لموازنة حموضة البشرة

علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل قد يكون ممكناً مع خل التفاح، كون درجة حموضته مقاربة لدرجة حموضة البشرة الصحية.



لذا يفترض الأطباء أن استخدام خل التفاح موضعياً قد يساهم في استعادة حمضية البشرة الطبيعية عن طريق موازنتها، وقد أثبتوا ذلك بدراسةٍ أجراها اتحاد الإكزيما العالمي عام 2016 على الفئران، ونشرتها المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH).



إضافةً إلى أن خل التفاح غني بحمض الأسيتيك (Acetic acid)، ما يعني أنه قادر على محاربة البكتيريا والالتهابات المرتبطة بحساسية الجلد عند الأطفال. ونظراً لاحتوائه على الأملاح المعدنية وفيتامين ب1، فمن شأنه حماية الجلد من الجفاف والحكة.



ويُمكن استخدامه بحسب التعليمات الآتية: امزجي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوبٍ من الماء الدافئ، ومن ثم وزّعي المحلول على المنطقة المصابة بالحساسية، واتركيها لمدة لا تتخطى الـ20 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء البارد.



3- دقيق الشوفان للترطيب

يمكن علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل عن طريق دقيق الشوفان، الذي يساهم في ترطيب البشرة وحبس الرطوبة فيها لوقتٍ أطول. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تُخفف من الالتهابات ومن حساسية الجلد عند الأطفال.



ويمكن استخدامه عن طريق وضع ربع كوبٍ من الشوفان في الخلاط، مع إضافة كمية قليلة من الماء المقطر، ومن ثم خلط المزيج للحصول على عجينةٍ ناعمة تضعينها على المنطقة المصابة، مع قطعة قماش مبللة، وتتركيها لـ30 دقيقة قبل شطفها بالماء البارد.



يُشار أيضاً إلى أنه يمكن علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل، عن طريق الاستحمام في ماء دقيق الشوفان. فحمامات الشوفان هي أيضاً أفضل علاج منزلي للأكزيما والصدفية، ولا تتطلب مجهوداً كبيراً.



كل ما عليك فعله هو إضافة كوبٍ أو كوبين من دقيق الشوفان إلى ماء دافئ، وانقعي جسم طفلك فيه لمدة نصف ساعة، ومن ثم اشطفيه بمياه نظيفة.

تأكدي فقط من عدم استخدام الماء الساخن، لأنه يمكن أن يزيد الحكة سوءاً.



4- صودا الخبز لعلاج حساسية الأطفال

يمكن علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل عن طريق استخدام صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم)، فهو علاج منزلي قديم للحكة، والطفح الجلدي، أو اللبلاب السام، وحتى لدغات البعوض والحشرات.



يعمل التركيب الكيميائي لصودا الخبز كمخزن، فيحافظ على المحاليل في توازنٍ ثابت بين الأحماض والقلويات. لهذا السبب، يمكنه علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل، فهو يعمل على تهدئة بشرة طفلك، مما يؤدي إلى توازن درجة حموضة الجلد.



وفيما يأتي طريقة استخدامه: اخلطي 4 ملاعق كبيرة من صودا الخبز مع 12 ملعقة من الماء المقطر، ستحصلين بعد ذلك على مزيجٍ يشبه العجينة. طبّقي العجينة على المناطق المصابة بالحساسية، وبعد 10 دقائق اشطفيها بالماء البارد.



5- الصبار لعلاج حساسية الجلد المفاجئة عند الأطفال

يمكن علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل عن طريق استخدام جل الصبار، أحد أفضل العلاجات الطبيعية لحساسية الجلد عند الأطفال والبالغين كذلك، فهو جيد للالتهابات وتهيج الجلد بسبب تركيبته الغنية بالفيتامينات.



وجل الصبار هو الهلام المستخرج من أوراق الصبار، وطريقة استخدامه سهلة. يُغسل الصبار جيداً، يُقسم إلى قسمين، ويُستخرج هلامه بملعقة، ومن ثمّ يُطبق مباشرةً على الأماكن المصابة.



يُترك على المنطقة المصابة بالحساسية لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة، ثم تُشطف بالماء البارد. ويمكن زيادة فاعلية جل الصبار من خلال خلطه مع القليل من البابونج.



والأمر سهل، فكل ما عليك فعله هو غلي ملعقة من البابونج، وتضيفين الخلاصة إلى ربع كوب من جل الصبار، ومن ثم استخدام قطعة قطن ودهن المنطقة المصابة. وهكذا يمكن علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل.



6- زيت جوز الهند يخفف الالتهابات

إلى جانب الطبخ، يُستخدم زيت جوز الهند -المستخرج من لحوم وحليب جوز الهند- لعلاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل، منذ قرون في البلدان الاستوائية. فهو يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة وله خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات.



لكن يجب على الأشخاص، الذين يعانون من حساسية تجاه جوز الهند، اختباره أولاً على منطقة صغيرة واحدة في الذراع الداخلية. إذا لم يحدث أيّ رد فعل خلال 24 ساعة، فهذا يعني أنه آمن للاستخدام.



كذلك فإن زيت جوز الهند أحد الخيارات المتاحة لعلاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل، بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، التي تقضي على الالتهابات وتُرطب البشرة. وفيما يأتي خطوات استخدامه:



ذوّبي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، ثم طبّقيه على المناطق المتحسسة، وبعد مرور 30 دقيقة اشطفي البشرة بالماء الدافئ.









نصائح لعلاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل



مع العلاجات المنزلية أعلاها، إليكِ بعض النصائح التي يمكنها أن تُعزز علاج حساسية الأطفال عند الأطفال في المنزل:﻿



اجعلي طفلك يشرب الكثير من السوائل الباردة.

قلّمي أظافره حتى لا تحدث أي خدوش عند حكّه للجلد.

ألبسيه ملابس فضفاضة ناعمة، حتى لا يشعر بالحكة كثيراً.

طبّقي الكمادات الباردة مكان الحساسية، لمدة 10 دقائق على الأقل.

اشطفي المناطق المبللة بالبول، أو العرق، أو اللعاب، جيداً بالماء البارد.

تجنّبي استخدام الشامبو المعطر، والصابون المعطر، لشطف الأماكن المصابة.





متى يجب أن تأخذي طفلك إلى الطبيب؟



يجب التوجه إلى الطبيب فوراً في حال لم ينجح علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل، وستعرفين ذلك من خلال الإشارات التالية:



فقدان الشهية لدى طفلك.

ازدياد الحالة سوءاً بعد يومين.

ظهور طفح جلدي في ثنايا الجلد.

ظهور بقع حمراء صغيرة جداً على الجلد.

تقشر الجلد في راحة اليدين وأخمص القدمين.

نزيف الأماكن المتحسسة، أو انتفاخها، واحمرارها.

إصابة طفلك بالحمى، تزامناً مع الحساسية الجلدية.

ظهور كدمات على الجلد، من دون أن يكون قد تعرّض لإصابات.

وأخيراً، إذا كان عمر الطفل أقلّ من 6 أشهر، تجنبي تطبيق علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل، وخذيه لزيارة طبيبه الخاص. -عربي بوست

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