بوتوكس المعدة.. بين الفوائد والآثار الجانبية

بوتوكس المعدة عبارة عن طريقة علاجية تعمل على استرخاء عضلات المعدة، وذلك من أجل الشعور بالشبع السريع وعدم الحاجة لتناول كميات كبيرة من الطعام، وبالتالي الحصول على جسم أكثر رشاقة.

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ويتم حقن مادة تسمى توكسين البوتولينوم من النوع A في عضلات المعدة، التي تعمل على استرخاء عضلات المعدة وتقلصها بشكل مؤقت.



ويستخدم بوتوكس المعدة بشكل عام لعلاج السمنة، ومع ذلك، يجب استخدام هذه الطريقة جنباً إلى جنب مع تغييرات نمط الحياة مثل النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة، كونه لا يعتبر حلاً جذرياً لعلاج السمنة.



كما أنه قبل خوض هذا الإجراء يجب معرفة أنه قد يكون له بعض الآثار الجانبية، وغير مناسب لجميع الأشخاص، ما يجعل من الضروري البحث بشكل جيد قبل عملية الحقن.





متى يمكن الاستفادة من بوتوكس المعدة؟



بوتوكس المعدة هو إجراء طبي يتم خلاله حقن مادة البوتوكس (Botulinum toxin) في جدار المعدة.



وتُعرف هذه المادة بقدرتها على تقليل تقلصات العضلات، وهي تستخدم عادة في علاج التجاعيد والتشنجات العضلية.



ولكن في حالة بوتوكس المعدة، يتم استخدامها لتقليل حركة المعدة، ما يؤدي إلى شعور المريض بالشبع لفترة أطول.



وبوتوكس المعدة هو طريقة علاجية تستخدم للبالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، إلا أنه يوجد بعض الأشخاص الذين لا يستحسن قيامهم بهذا الإجراء الطبي، وهم:



النساء الحوامل أو المرضعات

الأشخاص الذين يجدون صعوبة في البلع

من يعانون من مشاكل في المعدة مثل القرحة أو النزيف

الأشخاص الذين لديهم حساسية من توكسين البوتولينوم أو مواد مماثلة

من يعانون من مشاكل في القلب أو أمراض عصبية عضلية



فيما يمكن أن يكون لبوتوكس المعدة بعض الأضرار الجانبية، التي قد تظهر بعد فترة بسيطة من استعمال الحقن، التي تساعد في إنقاص الوزن الزائد.





ما هي هذه الآثار الجانبية؟



قد تكون هناك بعض الآثار الجانبية للعلاجات مثل بوتوكس المعدة، والتي قد تشمل ما يلي:



الآلام في المعدة

الغثيان

القيء

الإسهال

صعوبة في البلع

عسر الهضم

الصداع

ضعف العضلات



وهذه الآثار الجانبية عادة ما تكون خفيفة وتختفي من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة، ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تحدث آثار جانبية خطيرة أيضاً.



لذلك، يصبح من المهم التحدث إلى الطبيب المختص، وموازنة المخاطر والفوائد بعناية قبل اتخاذ قرار بشأن خيار العلاج مثل بوتوكس المعدة.





كيف يتم حقن البوتوكس في المعدة؟



تتم هذه العملية من خلال عدة مراحل، الأولى هي زيارة الطبيب المختص بالسمنة أو اختصاصي، بهدف تقييم الجهاز الهضمي وحالة المريض وتحديد ما إذا كان بوتوكس المعدة هو الخيار المناسب له.



بعد ذلك يُطلب من المريض الامتناع عن تناول الطعام والشراب لعدة ساعات قبل الإجراء، كما يتم إعطاؤه مهدئاً خفيفاً أو تخديراً موضعياً لضمان راحته.



وعند الوصول إلى عملية الحقن يتم إدخال منظار رفيع عبر الفم وصولاً إلى المعدة، الذي يستخدم لتوجيه إبرة الحقن إلى جدار المعدة، حيث يتم حقن كمية محددة من البوتوكس في مناطق مختلفة من المعدة.



يستغرق الإجراء بأكمله حوالي 20 إلى 30 دقيقة، ويمكن للمريض العودة إلى المنزل في نفس اليوم. فيما يُنصح المريض باتباع نظام غذائي محدد والالتزام بتوجيهات الطبيب بعد الإجراء.





الفوائد المحتملة لبوتوكس المعدة



يساعد هذا الإجراء الطبي في الحصول على العديد من الفوائد، التي تظهر بعد فترة قصيرة من حقن المعدة بالبوتوكس، وهذه الفوائد هي:



تقليل الشهية: إذ يساعد البوتوكس على تقليل تقلصات المعدة، ما يقلل من الشعور بالجوع.



فقدان الوزن: من خلال تقليل كمية الطعام المتناول، يمكن أن يساعد بوتوكس المعدة في تحقيق فقدان الوزن بشكل فعال.



إجراء غير جراحي: يُعتبر بوتوكس المعدة بديلاً غير جراحي لعمليات تقليل الوزن التقليدية مثل جراحة تحويل مسار المعدة.





كيف يساعد بوتوكس المعدة في إنقاص الوزن؟



يمكن لبوتوكس المعدة أن يساعد في إنقاص الوزن، لكنه ليس حلاً مستقلاً، إذ يعمل في الأساس على إرخاء عضلات المعدة بشكل مؤقت، ما يقلل من القدرة على تناول الطعام.



ولذلك، قد يكون من الممكن إنقاص الوزن عن طريق تناول كميات طعام أقل من خلال حقن البوتوكس في المعدة.



ومع ذلك، فإن بوتوكس المعدة وحده لا يكفي لإنقاص الوزن، بالإضافة إلى ذلك، من المهم الحفاظ على نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.





هل هناك أي أضرار دائمة للمعدة؟



بوتوكس المعدة هو علاج مؤقت ولا يترك ضرراً دائماً في المعدة، وذلك لأنه تعمل المادة التي تسمى توكسين البوتولينوم من النوع A على إرخاء عضلات المعدة بشكل مؤقت، ما يقلل من القدرة والرغبة في تناول الطعام.



ولذلك، لا يسبب توكسين البوتولينوم ضرراً دائماً لجدار المعدة أو الأنسجة الأخرى، لكن من المهم التحدث إلى الطبيب لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الشق من عملية الحقن.





تأثير بوتوكس المعدة



يمكن أن يختلف تأثير بوتوكس المعدة اعتماداً على كمية توكسين البوتولينوم المطبق، وعملية التمثيل الغذائي للفرد، والعمر، وعوامل أخرى.



وعادة، يبدأ تأثير علاج بوتوكس المعدة في غضون أيام قليلة بعد العملية ويمكن أن يستمر لمدة 3-6 أشهر تقريباً، لكن في بعض الحالات قد يدوم لمدة أطول أو أقصر.





نصائح بعد الحقن في المعدة



بعد إجراء عملية الحقن في المعدة، هناك بعض التوصيات والنقاط التي يجب مراعاتها وهي:



تجنب رفع الأشياء الثقيلة أو ممارسة الرياضة أو أي أنشطة شاقة خلال الساعات القليلة الأولى.



تجنب تناول أو شرب كميات كبيرة من الماء خلال الساعات القليلة الأولى.

لا تدخن خلال الساعات القليلة الأولى.



لا تتناول أي دواء دون استشارة الطبيب، خاصة إذا كنت تتناول الدواء بانتظام.



اتبع نظاماً غذائياً خفيفاً في الأيام القليلة الأولى وتناول الأطعمة سهلة الهضم.



استخدم مسكنات الألم أو الأدوية المضادة للالتهابات التي أوصى بها طبيبك لعلاج أي ألم أو تورم أو غيرها من الآثار الجانبية المحتملة في الأيام القليلة الأولى.



اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تعاني من صعوبة في البلع أو القيء المفرط.





بوتوكس المعدة عند الأطفال



بوتوكس المعدة هو إجراء يتم على البالغين بشكل عام، ونادراً ما يستخدم عند الأطفال، وإن استخدام توكسين البوتولينوم لدى الأطفال محدود بسبب عدم كفاية المعلومات حول آثاره وسلامته.



ولكن في حالات نادرة، خاصة عند الأطفال الذين يعانون من مشاكل عصبية، يمكن استخدام اللجوء إلى هذا الحل، على سبيل المثال، يمكن استخدام بوتوكس المعدة في حالات معينة شائعة عند الأطفال، مثل خلل التوتر العضلي لدى الأطفال، وهو اضطراب عصبي.



ومع ذلك، حتى في مثل هذه الحالات، يجب أن يتم تنفيذ الإجراء فقط من قبل متخصص مثل طبيب أطفال أو خبير في طب الأعصاب.



وقبل الإجراء، يجب إبلاغ الوالدين بالتفصيل عن الحالة الصحية لطفلهم والآثار الجانبية المحتملة. عربي بوست