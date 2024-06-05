 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"بيضة في اليوم؟ أم أكثر؟"

البيض غني بمضادات الأكسدة
البيض غني بمضادات الأكسدة

تناول البيض يومياً يمكن أن يكون له فوائد صحية عديدة، بالإضافة إلى بعض التحذيرات التي يجب مراعاتها. البيض هو مصدر غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

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كشف مدير معهد التكنولوجيا الحيوية الطبي الروسي الدكتور ألكسندر ألكسييف ان هناك ازديادا عالميا باستهلاك البيض لأنه مادة مغذية ومفيدة.

 

موضحا «ان البيض منتج صحي حقا لأنه يحتوي على بروتين سهل الهضم تقريبا، بالإضافة إلى الكالسيوم والفوسفور والليسيثين والكالسيفيرول. ويعتبر صفار البيض مصدرا مهما لأوميغا 3 وحمض الفوليك وفيتامينات A وK وE وB12 والسيلينيوم والبيوتين.

 

كما يساعد الاستهلاك المنتظم (المعقول) لبيض الدجاج على زيادة الكتلة العضلية وتقوية العظام والحفاظ على وظائف المخ وسلامة الأنسجة وخفض مستوى ضغط الدم ومكافحة الوزن الزائد».

وبيّن الطبيب الروسي انه «لا يوجد معيار موحد بشأن مقدار البيض الذي يمكن تناوله في اليوم أو الأسبوع أو الشهر، ولكن في روسيا مثلا توصي وزارة الصحة الشخص البالغ بتناول 260 بيضة في السنة...أي لا يزيد على بيضة واحدة في اليوم». وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار «روسيا اليوم» عن «غازيتا رو» المحلي.


ويضيف ألكسييف «يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم التقليل من تناول صفار البيض إلى 2-3 مرات في الأسبوع.

 

كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد والمرارة والكلى والمسالك البولية وكذلك كبار السن التقليل من استهلاك البيض.

 

بالإضافة إلى ذلك، يجب معالجة وتنظيف البيض بعناية لأنه قد تكون قشرة البيض ملوثة ببكتيريا السالمونيلا وفيروس الإنفلونزا الذي يسبب إنفلونزا الطيور؛ من أجل ذلك لا ينصح بشراء بيض قشرته ملوثة أو تالفة».


ويحث الطبيب على ضرورة الانتباه لتاريخ انتهاء صلاحية البيض إضافة لكونه مغسولا جيدا بالماء الدافئ والصابون؛ محذرا «إذا كانت القشرة متضررة فليس من المستبعد أن تكون البيضة نفسها مصابة بالعدوى. لذا لا ينصح بتناولها».

 

فوائد تناول البيض يومياً

 

تحسين صحة العيون: يحتوي البيض على مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين التي تساهم في حماية العينين من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر .


- رفع مستوى الكوليسترول الجيد: البيض يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .


- الشعور بالشبع لفترة أطول: البيض يحتوي على بروتينات تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في التحكم بالوزن .


-  تقوية العضلات والعظام: البروتينات والفيتامينات الموجودة في البيض تساهم في تقوية العضلات والعظام .


- إبطاء شيخوخة الجلد: البيض يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساهم في إبطاء عملية شيخوخة الجلد .


نصائح عند تناول البيض

 


- التوازن والاعتدال: على الرغم من الفوائد الصحية، يجب تناول البيض باعتدال، حيث يُنصح بتناول بيضة واحدة إلى بيضتين يومياً للأشخاص الأصحاء.


- اختيار طرق الطهي الصحية: يُفضل تناول البيض المسلوق أو البيض المخفوق بدون زيت أو زبدة للحد من استهلاك الدهون والسعرات الحرارية الزائدة .


- الاعتناء بالبياض والصفار: إذا كنت ترغب في تقليل الدهون والسعرات الحرارية، يمكنك تناول بياض البيض فقط، حيث يحتوي على بروتين عالي الجودة بدون دهون .

 

كما أن تناول البيض يومياً يمكن أن يكون جزءاً من نظام غذائي صحي إذا تم تناوله بشكل معتدل وبطرق طهي صحية. إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية تتعلق بالكوليسترول أو الأمراض القلبية، فمن الأفضل استشارة الطبيب قبل إدراج البيض في نظامك الغذائي اليومي.

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