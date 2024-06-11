بين الفوائد والأضرار.. كيف يؤثر قناع النوم على العين؟

إذا كنت من الأشخاص المعتادين على استعمال غطاء العين أثناء النوم، فاستمر على استخدامه، لأنه يقدم لصحتك مجموعة مذهلة من الفوائد، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه قد يسبب عددًا من الأضرار.



يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، فوائد قناع العين للنوم وأضراره، وفقًا لموقعي "Medical News Today" و"All About Vision".





فوائد غطاء العين للنوم



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يساعد غطاء العين على محاربة الأرق، لأنه يساهم في حجب الضوء، الذي قد يعرقل إفراز المخ لهرمون الميلاتونين، مما يساهم في الشعور بالاسترخاء وتحسين جودة النوم.



2- تعزيز وظائف المخ

في دراسة منشورة في مجلة "Critical Care"، وجد الباحثون أن النوم الجيد بفضل غطاء العين يساعد على تقوية الذاكرة قصيرة المدى وتعزيز التركيز وتحسين الانتباه.



3- تخفيف الصداع النصفي

إذا كان الصداع النصفي يجعلك غير قادرًا على النوم ليلًا، كل ما عليك فعله هو استعمال غطاء العين، لأنه فعال في تخفيف آلام الرأس دون الحاجة لتناول المسكنات.



4- الوقاية من جفاف العين

ثبت أن الأشخاص الذين يحرصون على استعمال قناع العين للنوم كل ليلة ينخفض لديهم خطر الإصابة بجفاف العين.



5- تحسين مظهر البشرة حول العينين

يصبح مظهر البشرة حول العينين أفضل عند استعمال قناع النوم، لأنه يساعد على تقليل الانتفاخ والتجاعيد والهالات السوداء.





أضرار غطاء النوم للعين



رغم فوائد غطاء العين للنوم، قد يسبب لبعض الأشخاص الأضرار التالية:



- رد فعل تحسسي، إذا كان الغطاء مصنوع من أقمشة مثيرة للحساسية.



- عدم وضوح الرؤية عند الاستيقاظ، نتيجة للضغط الذي قد تتعرض له العين عند استعمال الغطاء.



- العدوى، إذا تم ارتداء غطاء العين للنوم دون الاهتمام بغسله.

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