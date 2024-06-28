 
الجمعة 28 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تأثير تناول الكبدة النيئة على جسم الانسان.. تعرفوا عليه

تناول الكبدة
تناول الكبدة

اتعتبر الكبدة من المأكولات الصحية التي تحتوي العديد من الفوائد ولكن ما هو تأثير تناول الكبدة نيئة على جسم الانسان؟اليكم أهم فوائد اكل الكبدة للجسم: الفيتامين الطبيعي!

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إن تناول الكبدة النيئة لا يزال موضوع أخذ ورد، إذ تنقسم الاراء حول فوائدها ومخاطرها. اليكم في الاسطر التالية الجواب الكامل حول مدى صحة الكبدة النيئة. اليكم أبرز فوائد كبدة الدجاج تجعلها من الأطعمة الخارقة.

فوائد الكبدة

تشحن الجسم بالعناصر الغذائية
تحتوي الكبدة العديد من العناصر الغذائية كالفيتامينات، المعادن، البروتين، حمضو الفوليك والحديد.
تعزز صحة الكبد
تحتوي الكبدة العديد من المكونات التي تساعد على تعزيز صحة الكبد والحفاظ على صحته.
تعزز صحة الجهاز الهضمي
تسهل الكبدة عملية امتصاص العناصر الغذائية من الاطعمة كما يساعد تناول الكبدة هضم الدهون.
تعزز جهاز المناعة
تناول الكبدة يساعد على تعزيز جهاز المناعة وبالتالي الوقاية من العديد من الامراض.

تحسين صحة البشرة والشعر
ان العناصر الغذائية المتوفرة في الكبدة تساعد في تعزيز صحة البشرة، الشعر والاظافر.
أضرارها
التسمم الغذائي
كجميع المأكولات النيئة قد تسبب الكبدة الشعور بالتسمم وذلك لاحتواء البكتيريا والطفيليات لذلك يجب التأكد من المصدر وعدم التأخر في تناولها.
الإصابة بالأمراض
قد تحتوي الكبدة بعض السموم التي تسبب أمراض خطيرة مثل السالمونيلا.
مخاطر أخرى
ان تناول الكبدة النيئة قد تسبب بعض الاعراض الجانبية كالغثيان، القيء، الام في المعدة والاسهال.
نصائح أساسية قبل تناول الكبدة
أطهوا الكبدة جيدًا قبل تناولها. اليكم طريقة عمل الكبدة.
اشتروا الكبدة من مصدر موثوق لضمان سلامتها .
اغسلوا الكبدة بالماء والصابون قبل تناولها.

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