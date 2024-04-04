تأييد حكم حبس نسرين طافش لثلاث سنوات

تطورات جديدة شهدتها قضية الممثلة السورية نسرين طافش بسبب تحريرها شيكات مصرفيّة من دون رصيد، إذ قضت محكمة مصرية، أمس الأربعاء، برفض الاستئناف الذي قدّمته للحكم الصادر بحقها بالحبس ثلاث سنوات.

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تأكيد حكم الحبس لنسرين طافش مدة 3 سنوات



وكان الحكم بحق طافش صدر في 26 حزيران 2023 غيابياً، ثم دفعت كفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة موقّتاً... وبالرغم من الجدل الذي يُثار حول الحكم في كلّ مرة، تصرّ طافش على رفض الحديث عنه أو توضيح موقفها للجمهور.



يُذكر أن القضيّة تعود إلى العام الماضي، حينما حرّرت الممثلة السورية شيكاً مصرفياً بقيمة 4 ملايين جنيه لإحدى المواطنات، التي توجّهت لصرف المبلغ المستحق، فأُبلغت بعدم وجود رصيد يكفي لسداد المبلغ، ممّا دفعها إلى اللجوء إلى الشرطة المصرية وتقديم بلاغ ضد طافش.



وكان من المفترض بنسرين طافش أن تشارك في الموسم الدراميّ الحالي، بمسلسل "بدون مقابل"، الذي تتعاون فيه مع هاني رمزي، والذي أُعلن عن خروجه من السباق الرمضانيّ قبل عدة أيّام من انطلاقه. وحينذاك، أكّد منتجه محمد فوزي، في تصريحات لـ"النهار"، أنّ الوقت لم يسعفهم للانتهاء من تصويره قبيل شهر رمضان، لا سيما أن التصوير يحتاج إلى السفر خارج مصر، مشيراً إلى أنه سيتم عرضه عقب انتهاء الموسم الرمضاني.

