الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تتحول لخطرة.. لا تضع هذه الأطعمة في الثلاجة

تحزين الطعام
تخزين الطعام في الثلاجة

تعتبر الثلاجة مكاناً آمناً لتخزين الطعام والحفاظ عليه طازجًا لفترة طويلة إلا أن أطباء حذروا من خطورة تخرين بعض المواد الغذائية فيها.

فقد حذرت هيئات صحية من تخزين أنواع معينة من الأطعمة في الثلاجة، مثل ما يلي:

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البصل: ترك نصف حبة بصل في الثلاجة يمكن أن يكون مميتاً للغاية لأن البصل مقاوم لدرجات الحرارة المنخفضة، وهذا يعني أنه عند التبريد، تبدأ النشا الموجودة فيه بالتحول إلى سكر ويبدأ في تكوين العفن وهذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم البكتيريا غير الصحية في البيئة ما يشكل خطورة على الصحة، وفقا لموقع news9live.


الثوم: غالبًا ما يستخدم الثوم لإعطاء نكهة للطعام وأيضًا لعلاج بعض الاضطرابات الهضمية، لكن القليل من الناس يدركون أن الثوم يمكن أن يضر أكثر مما ينفع إذا تم تخزينه في الثلاجة،.

 

وينصح الأطباء بعدم شراء الثوم المقشر وتبريده لأنه يمكن أن يصاب بالعفن بشكل أسرع ويصبح سبباً للإصابة بأمراض خطيرة حال تناوله.


الأرز: ترك الأرز المطبوخ في الثلاجة فكرة سيئة لأن مقاومة النشا فيه يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول.


الأرز أيضًا أحد العناصر التي يمكنها التقاط العفن بسرعة، لذلك، فإن حفظه في الثلاجة فكرة سيئة، خاصة إذا تم حفظه لأكثر من 24 ساعة.

 

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في الهند، يمكن أن يحتوي الأرز غير المطبوخ على جراثيم Bacillus cereus، وهي البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي ولتجنب حدوث ذلك، يجب تقديم الأرز فور نضجه.

 

وإذا كان لا بد من تخزينه في الثلاجة، فيجب أن يكون بعد ساعة من طبخه، ولا يجب إعادته إلى الثلاجة بعد تسخينه.


-الزنجبيل: أيضًا عرضة للعفن على الرغم من كونه غنيًا بالخصائص المضادة للالتهابات، إلا أن الزنجبيل يمكنه التقاط العفن بسرعة عند تبريده وعند تناوله يثر سلبا على الكبد والكلى.

 

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