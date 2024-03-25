الإثنين 25 آذار 2024
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تجنبا لارتفاع الضغط.. 10 عادات خاطئة تجنبها في رمضان

قد يكون ارتفاع ضغط الدم في رمضان ناتجًا عن نقص البوتاسيوم في الجسم
قد يكون ارتفاع ضغط الدم في رمضان ناتجًا عن نقص البوتاسيوم في الجسم

يرتكب البعض مجموعة من العادات الخاطئة خلال شهر رمضان المبارك، تؤثر سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية، لأنها تتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أبرز العادات الخاطئة التي ترفع ضغط الدم في رمضان، وفقًا لموقع "WebMD" والرابطة الأمريكية للمتقاعدين AARP.

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عادات خاطئة ترفع ضغط الدم في رمضان

1- تناول المخللات
يعتاد معظم الأشخاص على تناول المخللات في وجبتي الإفطار والسحور، مما يعرضهم لارتفاع ضعط الدم، نظرًا لمحتواها العالي من الأملاح، التي تتسبب في زيادة الصوديوم بالجسم.


2- الإفراط في السكريات
لا يقل السكر الخطورة عن الملح، لأنه يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب الانتباه جيدًا للكمية المستهلكة من المشروبات والحلويات الرمضانية، حفاظًا على صحة القلب.


3- إهمال الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
قد يكون ارتفاع ضغط الدم في رمضان ناتجًا عن نقص البوتاسيوم في الجسم، لذا يُنصح بأن تكون الأطعمة الغنية به جزءًا أساسيًا في وجبتي الإفطار والسحور، مثل الخضراوات والفواكه والبقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم.


4- قلة شرب الماء
يجب شرب كمية وفيرة من الماء في الفترة التي تفصل بين وجبتي الإفطار والسحور، لأن جفاف الجسم يؤدي إلى ضيق الأوعية الدموية، نتيجة لإرسال المخ إشارة إلى الغدة النخامية، لإطلاق مادة كيميائية تقلل كمية البول التي تفرزها الكلى، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.


5- التدخين بشراهة
يقوم معظم المدخنين بتدخين الكثير من السجائر في الفترة ما بين الإفطار والسحور، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية، نتيجة لاستهلاك كمية كبيرة من النيكوتين.


6- الإكثار من العرقسوس
رغم القيمة الغذائية العالية للعرقسوس، يعد ارتفاع ضغط الدم من الآثار الجانبية التي تحدث للجسم عند الإفراط فيه، لذلك من الأفضل تناوله بكمية معتدلة في رمضان.


7- قلة النوم
في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لا يحصلون على القسط الكافي من النوم كل ليلة أكثر عرضة للمعاناة من ارتفاع ضغط الدم.


8- تناول الأطعمة المعلبة
تسبب الأطعمة المعلبة التي يعتاد بعض الأشخاص على تناولها في الإفطار والسحور، لسهولة تحضيرها، ارتفاعًا في ضغط الدم، لاحتوائها على الأملاح والمواد الحافظة.


9- تناول الجبن
تعتبر الأجبان من الأطعمة المفضلة عند البعض في وجبة السحور، ولكن من الضروري تجنب الأنواع المملحة منها، مثل الجبن الرومي، وتناول الأصناف منخفضة الصوديوم، كالجبن القريش.


10- شرب القهوة بكثرة
ارتفاع ضغط الدم من الأضرار الناجمة عن الإفراط في تناول المشروبات المنبهة، مثل القهوة والشاي، لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين.

 

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