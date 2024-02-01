الخميس 01 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تجنبوا تناول الموز في هذه الفترة من اليوم

موز
موز

حذر مختصون من تناول الموز في أوقات معينة من اليوم، خاصة كوجبة أولى، حيث يلجأ عدد من الأشخاص إلى تناول الموز في الصباح كبديل عن وجبة الإفطار معتقدين أن ذلك جيد، إلا أن الأطباء لهم رأي آخر.

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وبحسب مختصين فإن الموز على الرغم من أنه مليء بالبوتاسيوم وفيتامين ب 6، فضلاً عن كونه خالي من الكوليسترول والصوديوم، إلا أنه ليس مثاليا كوجبة الطعام الأولى.


وأوضحوا أنه على الرغم من أن الموز يبدو خيارا جيدا في الصباح، إلا أنه ليس جيدا للحفاظ على مستويات الطاقة لديك طوال اليوم.


وبحسب المختصين، فإن الموز ليس الخيار الأفضل لأنه يحتوي على 25 بالمئة من السكريات والحموضة المعتدلة، ستعطي دفعة سريعة لمتناوله، ولكنك سرعان ما سوف يتعب ويشعر بالجوع.

 

وأكد مختصون أنه دون موازنة وجبة الإفطار التي تحتوي على الموز مع الدهون الصحية، سيتم فقدان العديد من فوائد الموز، في حين يتم زيادة نسبة السكر والأحماض في الدم”.


كما أوصى المختصون بتناول شيء مع الموز من شأنه أن يحيد الحمض للحصول على فوائد البوتاسيوم والألياف والمغنيسيوم، ويبطئ عملية التمثيل الغذائي للسكر، الأمر الذي ينبغي ما يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.


ويتساءل الكثيرون عن الموز هل يزيد الوزن أم ينقصه؟ ولا يوجد دليل علمي على أن تناول الموز قد يؤدي إلى زيادة الوزن. فالموز يحتوي على كمية قليلة من الدهون.


وأكد مختصون أن أولئك الذين يحذرون من تناول الموز خوفًا من زيادة الوزن يتحدثون عن محتوى الكربوهيدرات، وخاصة السكر.


إذ يحتوي الموز على نسبة عالية من السكر إلى حد ما والتي يمكن أن تتحول إلى دهون في الجسم بسرعة أكبر من العناصر الغذائية الأخرى.


بالإضافة إلى أن عدد السعرات الحرارية التي يحتوي عليها الموز أعلى من عدد من الفواكه الأخرى.


فمثلا يحتوي كوب شرائح التفاح على حوالي 60 سعرة حرارية، بينما يحتوي كوب شرائح الموز على تقريباً حوالي 135 سعرة حرارية. -وكالات

 

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