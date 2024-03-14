تحتاجين أكلات سهلة وسريعة في رمضان؟ تعرفي على أشهر 5 وصفات

تحضير الأكلات في شهر رمضان من الأمور الهامة التي يجب القيام بها خلال هذا الشهر، حيث يسعى الكثيرون إلى تحضير وجبات سريعة وسهلة لتناولها خلال الإفطار والسحور، بسبب ضيق الوقت وحاجة الجسم إلى وجبات خفيفة وسهلة الهضم بعد فترة الصيام الطويلة، لذلك نقدم لكي شهر 5 اكلات سهلة وسريعة يمكن تقديمها في شهر رمضان.

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وتساعد الأكلات السريعة على توفير الوقت والجهد، وفي نفس الوقت تلبي الاحتياجات الغذائية للصائم بشكل صحي وآمن، ويجب التركيز على المكونات الطازجة والصحية مثل الخضروات والفواكه والبقوليات واللحوم الخالية من الدهون، لأنها توفر العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم مثل الفيتامينات والمعادن والألياف والبروتينات.





فيما يلي بعض الأفكار لتحضير أكلات سريعة في شهر رمضان:



يمكن تحضير العديد من الأطباق السريعة مثل السلطات، والشوربات الخفيفة، والمقبلات المتنوعة.



من الممكن أيضًا تحضير وجبات خفيفة مثل السندويشات والمعجنات بسرعة.

يمكن تحضير أطباق متنوعة ولذيذة باستخدام مكونات متوفرة في المطبخ مثل الأرز، الدجاج، الخضروات، والبهارات.



يفضل تقديم تشكيلة متنوعة من الأطباق خلال شهر رمضان لإضافة التنوع إلى وجبات الإفطار والسحور.



يمكن تحضير أطباق عربية تقليدية مثل المندي، والكبسة، بجانب أطباق عالمية مثل المعكرونة والبيتزا.



يمكن استخدام طرق طهي سريعة مثل الشواء أو القلي لإعداد وجبات شهية بسرعة.



من الضروري اختيار وصفات بمكونات قليلة التكلفة خلال شهر رمضان.



يمكن تحضير أطباق مبتكرة باستخدام مكونات اقتصادية مثل الفول والعدس.



من المهم اختيار أطعمة صحية ومتوازنة خلال شهر رمضان، مع تجنب تحضير الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون.





مميزات الأكلات السريعة



تعتبر الأكلات السريعة الصحية خيارًا مثاليًا لتوفير وجبات سهلة وصحية خلال شهر رمضان.



تلعب دورًا مهمًا في المحافظة على صحة الصائم وتوفير الراحة خلال هذا الشهر.



توفر الوقت والجهد، حيث لا يستغرق تحضير هذه الوجبات وقتًا طويلاً، مما يوفر الوقت لأداء الالتزامات الأخرى.



تتميز بأنها خفيفة وسهلة الهضم، مما يساعد على تجنب الشعور بالثقل والتعب بعد الإفطار.



هناك العديد من الخيارات الصحية للأكلات السريعة مثل السلطات و الشوربات والسندويشات الصحية، مما يمنع الملل من تناول الطعام.



تمتاز بمحتواها الغذائي العالي، إذ يمكن اختيار وجبات غنية بالبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية لتعويض ما فقده الجسم خلال الصيام.



الأكلات السريعة تناسب جميع الأعمار، حيث تتنوع لتناسب أذواق جميع أفراد الأسرة من كبار وصغار، مما يسهل عملية إعداد الوجبات للجميع، ويجعلها مثالية للعائلات، كما أن معظمها رخيصة التكلفة مقارنة بوجبات الطعام الأخرى.



بسبب سهولة تحضيرها وتنوعها، تساعد على تقليل الإجهاد والتوتر المصاحب لإعداد الوجبات في شهر رمضان.





5 أكلات سهله وسريعه في رمضان



هناك العديد من الأكلات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتميز بسهولة تحضيرها وتوفر مكوناتها، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية الضرورية للصائم، ويمكن تقديمها كوجبة رئيسية أو جانبية، وهي مثالية للإفطار أو السحور، وفيما يلي 5 أمثلة عليها:



وجبة الأرز بالفراخ

وجبة الأرز بالفراخ هي أكلة شهية ومغذية، وتعتبر من الوجبات السريعة والمفضلة خلال شهر رمضان، والتي يمكن تقديمها مع الخبز العربي الطازج ويمكنك تحضيرها عن طريق التالي:



المكونات:

أرز

فراخ مقطعة إلى قطع

بصل مفروم

ثوم مهروس

بهارات مثل الكزبرة والقرفة والكركم والفلفل الأسود

زيت زيتون

مرقة دجاج أو ماء



طريقة التحضير:

قومي بتتبيل قطع الفراخ بالملح والفلفل والبهارات المفضلة وتركها لبعض الوقت لامتصاص النكهات.



سخني الزيت في قدر على نار متوسطة وقومي بقلي البصل والثوم حتى يصبح لونهما ذهبياً.



أضيفي قطع الفراخ المتبلة ثم قومي بتحميرها من جميع الجوانب.



صب المرقة أو الماء بكمية كافية لطهي الأرز، وعندما يغلي المزيج، أضيفي الأرز وقلبيه جيداً.



خففي الحرارة وغطي القدر واتركيه حتى ينضج الأرز تماماً.



اتركيها لبضع دقائق قبل التقديم للحصول على نكهة أفضل، ويمكن إضافة بعض الخضروات المفضلة مثل الجزر والبازيلاء أو البصل الأخضر لإضافة المزيد من النكهة والقيمة الغذائية.



وجبة المكرونة بالخضار





وجبة المكرونة بالخضار هي خيار رائع وصحي لوجبات شهر رمضان، وتأتي ضمن الأكلات السريعة التي يمكن تحضيرها في خطوات سهلة وبسيطة، وهي غنية بالفيتامينات والألياف من الخضروات، كما تعتبر خفيفة ولذيذة في نفس الوقت، ويمكن تقديمها بجانب خبز عربي وسلطة خضراء.



المكونات:

معكرونة أي نوع مفضل

خضروات متنوعة مثل البازلاء، الفلفل الملون، الجزر، الكوسا، البصل، الثوم

طماطم مقشرة ومفرومة أو معجون طماطم

زيت زيتون

بهارات مثل الفلفل الأسود والريحان

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة



طريقة التحضير:

اسلقي المعكرونة في ماء مملح.

في مقلاة، سخني الزيت وأضيفي البصل والثوم المفروم وقلبيهما جيداً.

أضيفي الخضروات وقلبيها لبضع دقائق.

صبي الطماطم المقشرة والمفرومة أو معجون الطماطم والبهارات والملح والفلفل وقلبي جيداً.

اتركي الخضار حتى ينضج قليلاً، ثم أضيفي المعكرونة المسلوقة إلى الخضار وقلبي لتتجانس المكونات.



فتة الباذنجان





فتة الباذنجان هي إحدى الوجبات الشهيرة والسريعة في شهر رمضان المبارك، ويتم تقديمها ساخنة مع الزيتون أو الخبز العربي الطازج، وتُعتبر وجبة غنية ومغذية خلال هذا الشهر.



المكونات:

باذنجان كبير مقطع إلى مكعبات

بصل مفروم ناعماً

ثوم مفروم

طماطم مقشرة ومقطعة إلى مكعبات

خبز عربي أو شامي مقطع إلى قطع صغيرة

زيت زيتون ملح وفلفل أسود وكمون، وقرفة

لبن رائب



طريقة التحضير:

قومي بتسخين الزيت في مقلاة وأقلي قطع الباذنجان حتى تصبح ذهبية اللون، ثم صفيها على منشفة ورقية.

في نفس المقلاة، قم بقلي البصل والثوم حتى يصبح لونهما ذهبياً.

أضيفي الطماطم المقطعة والبهارات وتبليها بالملح والفلفل حسب الرغبة.

قلبي المكونات جيداً واتركيها على نار هادئة حتى تنضج الطماطم.

أضيفي قطع الخبز وقطع الباذنجان المقلية إلى الخليط مع التقليب.

صبي اللبن الرائب على الفتة وقلبيها مرة أخرى حتى تمتص الفتة السوائل.

ضعي الفتة في طبق التقديم وبذلك تصبح جاهزة.



سلطة الفتوش





تُعتبر سلطة الفتوش من الأطباق الشهيرة في رمضان، وهي سهلة التحضير وغنية بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم، ويمكن تقديمها باردة كوجبة خفيفة أو مقبلات في رمضان، كما أن النكهات المميزة من حموضة الليمون والسماق تجعلها مالحة وحامضة في آن واحد، بالإضافة إلى ذلك يمكن تقديمها مع شرائح اللحم المشوي أو السمك للحصول على وجبة متكاملة وصحية.



المكونات:

خبز عربي أو خبز شامي قديم ومقرمش

خيار أخضر مقطع مكعبات

طماطم مقطعة مكعبات

بقدونس مفروم ناعماً

نعناع أخضر مفروم

بصل أخضر مقطع شرائح رفيعة

زيت زيتون

عصير ليمون

ملح وفلفل اسود وسماق

جبنة لبنة طرية



طريقة التحضير:

قطعي الخبز إلى مكعبات صغيرة أو رقائق وضعيها في وعاء كبير.

أضيفي الخضروات المقطعة كالخيار، الطماطم، البقدونس، النعناع، البصل الأخضر إلى الوعاء.

في وعاء آخر، اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون وبعض الملح والفلفل.

صبي تتبيلة الزيت والليمون على الخضراوات والخبز وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات.

رشي السماق على السلطة وقلبي برفق، ويمكن إضافة جبنة اللبنة الطرية فوق السلطة لنكهة لذيذة.



سندويشات الحمص









يُعتبر سندويشات الحمص من الأكلات الخفيفة والسريعة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة، وتعتبر خياراً رائعاً لوجبات شهر رمضان، ويتم تقديمها ساخنة أو باردة كوجبة خفيفة أو مقبلات، وهي غنية بالبروتين والألياف وتعتبر خياراً صحياً ومغذياً في هذا الشهر الفضيل.



المكونات:

حمص منقوع ومسلوق

بصل أخضر مفروم

بقدونس مفروم

ثوم مهروس

زيت زيتون

عصير ليمون

ملح وفلفل اسود وسماق

خبز عربي أو خبز صاج



طريقة التحضير:

اهرسي الحمص المسلوق في وعاء باستخدام شوكة أو خلاط يدوي حتى تحصلي على قوام ناعم ومتجانس.

أضيفي البصل الأخضر والبقدونس والثوم المهروس والملح والفلفل وامزجيهم جيداً.

صبي زيت الزيتون وعصير الليمون على الحمص وقلبي حتى تمتزج المكونات.

رشي السماق على خليط الحمص واخلطيه قليلاً، وبعد ذلك افردي خليط الحمص على الخبز العربي أو خبز الصاج.

يمكنك إضافة المزيد من الخضروات مثل الطماطم والخيار والبصل المفروم حسب الرغبة.



أكلات سهلة للإفطار

إليك بعض الأكلات السهلة التي يمكن تحضيرها لتناول الإفطار في شهر رمضان:

الشوربة: تعتبر خيارًا ممتازًا لوجبة الإفطار، ويمكن تحضير أنواع مختلفة من الشوربة مثل شوربة العدس أو شوربة الخضار.



السلطات: تُعد خيارًا صحيًا وسريعًا لتناولها في وجبة الإفطار، ويمكن تحضير سلطات متنوعة باستخدام الخضار مع إضافة بعض البروتين مثل قطع الدجاج.

الحبوب الكاملة: يمكن تحضير وجبات إفطار سريعة باستخدام حبوب كاملة مثل الشوفان أو القمح وتقديمها مع حليب أو زبادي.



السندويشات الصحية: مثل سندويشات الحمص والفلافل أو التونة أو البيض مع الخضروات، باستخدام الخبز.



الفطائر المحشوة: مثل فطائر السبانخ أو الجبن أو اللحم.



البيض: مثل البيض المقلي أو المسلوق أو عمل عجة البيض أو البيض بالطماطم.

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