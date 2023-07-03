تحذيرات من ترند الفلفل الأحمر لنفخ الشفاه

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أظهرت كثير من الفيديوهات على السوشيال ميديا فتيات يفركن شفاههن بالفلفل الأحمر للحصول على صورة سيلفي مثالية.لكن أطباء الجلد والخبراء يحذرون من هذه الطريقة مؤكدين المخاطر المحتملة المرتبطة بهذه الممارسة الشائعة والخطيرة.الفلفل المستخدم في عملية تكبير الشفاه هو فلفل الأحمر الحار و الذي يحتوي على عنصر نشط يسمى الكابسيسين، عند وضعه على الشفاه ، يؤدي استخدام الكابسيسين إلى عملية تسمى توسع الأوعية ، مما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى المنطقة المستهدفة.تعطي هذه الزيادة المؤقتة في الدورة الدموية وهم شفاه ممتلئة ، حيث تبدو أكثر احمرارًا وامتلاءً. لكن هذا التأثير قصير الأجل ويمكن أن يكون مصحوبًا بعواقب ضارة.الفلفل الأحمر هو مادة مهيجة ومسببة للحساسية. فإن وضعه مباشرة على بشرة الشفاه الرقيقة يمكن أن يسبب حساسية شديدة ، تنعكس على شكل الاحمرار والتورم والحكة وقد تصل إلى التقرح. الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الموجودة مسبقًا أو البشرة الحساسة معرضون بشكل أكثر لهذه الآثار الضارة.بشرة الشفاه حساسة وقابلة للتلف بسهولة. يمكن أن يؤدي فرك الفلفل الأحمر على الشفاه إلى التهاب وتهيج وجفاف ، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالات الشفاه الحالية مثل تشقق الشفاهوضع الفلفل الأحمر على الشفاه قد يسبب العدوى من خلال فرك الشفاه بالأصابع والتي قد تحمل البكتيريا أو مسببات الأمراض الأخرى. يمكن أن تتلوث أي جروح أو تقرحات مفتوحة على الشفاه ، مما يؤدي إلى مزيد من المضاعفات.قد يعجبكِ أيضًا هذه الوصفة السحرية لتفتيح محيط الشفاه وتوريدهايمكن أن يسبب التلامس العرضي مع العين أثناء استخدام الفلفل الأحمر انزعاجًا مؤلمًا واحمرارًا وتهيجًا. نظرًا لقرب الشفاه من العين ، فإن خطر نقل الفلفل الأحمر عن غير قصد وارد بشدة.من ثم لا ينصح باستخدام الفلفل الأحمر على الشفاه إطلاقًا، بل هناك بدائل أكثر أمانًا للحصول على شفاه ممتلئة دون اللجوء إلى ممارسات محفوفة بالمخاطر. -وكالات