الجمعة 05 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تحذير جديد من "جائحة محتملة" بقدرة فتاكة

168eaea7-a74d-4b4a-be6b-3102458bb48c_16x9_600x338
إنفلونزا الطيور

حذر خبراء الصحة من أن "جائحة جديدة" قد تلوح في الأفق مع تزايد حالات إنفلونزا الطيور بين الحيوانات.

وحذرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) من عدم وجود مناعة لدى البشر ضد إنفلونزا الطيور، ما أثار مخاوف من انتشارها بسرعة والتسبب في جائحة أخرى.

وأعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يوم الاثنين الفائت، أن الاختبار أثبت إصابة شخص في ولاية تكساس بفيروس إنفلونزا الطيور H5N1.

وجاء في بيان CDC: "تعرض هذا الشخص للأبقار في تكساس، التي يُفترض أنها مصابة بفيروسات HPAI A(H5N1)".

وتقول CDC إن الأنواع الجديدة من الفيروس قد تكون خطيرة في المستقبل.

وأصدرت تحذيرا يوم الأربعاء من أن المرض انتقل من الطيور إلى الثدييات.

وجاء في التحذير: "تستمر هذه الفيروسات في التطور على مستوى العالم، ومع هجرة الطيور البرية، يمكن لسلالات جديدة أن تحمل طفرات محتملة للتكيف في الثدييات.

اضافة اعلان

وإذا اكتسبت فيروسات إنفلونزا الطيور A (H5N1) القدرة على الانتشار بكفاءة بين البشر، فقد يحدث انتقال على نطاق واسع بسبب نقص الدفاعات المناعية ضد فيروسات H5 لدى البشر".

ويمكن لإنفلونزا الطيور أن تتسبب في وفيات بنسبة 60% بين البشر.

ولوقف جائحة إنفلونزا الطيور، تقول CDC إن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ خطوات للحد من التعرض ووقف انتشار الفيروس إلى الثدييات والبشر.

ونصحت بما يلي: "تشمل الخيارات الرئيسية للعمل: تعزيز المراقبة التي تستهدف البشر والحيوانات، وضمان الوصول إلى التشخيص السريع، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحيواني والبشري، وتنفيذ التدابير الوقائية مثل التطعيم".

كما سلطت CDC الضوء على الحاجة إلى "التخطيط الدقيق لتربية الدواجن وحيوانات الفراء"، خاصة في المناطق التي تكثر فيها الطيور المائية مثل البط والإوز.

يذكر أن أعراض المرض البشرية تشمل: التهابات العين الخفيفة وأعراض الجهاز التنفسي العلوي والمرض الشديد مثل الالتهاب الرئوي.

إكسبريس

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
660fdb654c59b736375c4990

مرض مميت يجتاح أستراليا ويهدد حياة الأطفال

منذ 48 دقيقة
مرض السل

أمريكا.. مرض السل يسجل أعلى مستوى خلال عقد

منذ1 ساعة
660fb15f4c59b7744162d527

دراسة: تضاعف حالات سرطان البروستات حول العالم بحلول 2040

منذ5 ساعة
طفل رضيع

رضيع يدخن سيجارة إلكترونية يثير غضباً.. وأطباء يحذرون

منذ7 ساعة
رحم- تعبيرية

8 نصائح لمريضات تكيس المبايض خلال الصيام

منذ9 ساعة
عملية الليزك

هل تغني عملية الليزك عن ارتداء النظارة الطبية؟

04 نيسان 2024
افكار و مواقف
ترجمات
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
مؤيدون لفلسطين يحتجون على سياسة بلدهم في ساحة البرلمان في لندن، 21 شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

الإسلام وقرن من التشويه الغربي‏

ترجمات |04 نيسان 2024
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات |02 نيسان 2024
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات |01 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
بس

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان
 
 