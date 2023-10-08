تحذير من هذا الدواء.. بعد وفاة طفل مولود قبل الأوان بسببه

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وفي رسالة وجهتها الوكالة الفيديرالية، حذّرت مقدّمي الرعاية الصحية من أنّ "البكتيريا والفطريات الموجودة في البروبيوتيك قد تعرّض الأطفال الذين وُلدوا قبل الأوان لخطر الإصابة بالعدوى "الغازية التي قد تكون قاتلة". واستشهدت الرسالة بحالة رضيع تلقى دواء بروبيوتيك "Evivo" مع "MCT Oil" (زيت غليسريدات ثلاثية متوسطة الحلقات).ويحتوي المنتج، الذي تصنّعه "Infinant Health" للاستخدام في المستشفيات، على سلالات من البكتيريا الحية. وفي التفاصيل، توفي الطفل المولود قبل أوانه بعد إصابته بالإنتان الناجم عن النوع عينه من البكيتريا، وفق ما نشر موقع "سي أن أن".وأظهرت بيانات التسلسل الجينيّ أنّ البكتيريا التي تسبّبت بالإنتان لدى هذا الرضيع كانت مطابقة وراثيًا للبكتيريا الموجودة في هذا البروبيوتيك، وفق ما أكدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية.وتجدر الإشارة إلى أنّ استخدام البروبيوتيك، الذي يحتوي على بكتيريا حية أو كائنات دقيقة أخرى ذات فوائد صحية، شائع في الولايات المتحدة كمكملات غذائية. وبما أنه يُعتبر مكملًا غذائيًا، فهو لا يخضع بالتالي لآلية الحصول على إذن الاستخدام من إدارة الغذاء والدواء.وبحسب ما ذكرته الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، فإن نحو 10 في المئة من الأطفال المولودين قبل أوانهم يتلقون البروبيوتيك أثناء وجودهم في وحدات العناية المركّزة لحديثي الولادة، وهو رقم يتزايد بشكل مطّرد في جميع أنحاء البلاد.لذلك، توصي الإرشادات الحديثة بعدم إعطاء المكملات الغذائية للرضع الذين ولدوا قبل أوانهم.وقد أشار تقرير سريريّ سابق، صادر عن مجموعة أطباء أطفال في العام 2021، إلى أنه "نظرًا إلى نقص المنتجات الصيدلانية التي تنظّمها إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، وتضارب البيانات حول السلامة والفاعلية، واحتمال حدوث ضرر لدى السكّان المعرّضين للخطر الشديد، فإن الأدلة الحالية لا تدعم الإدارة الروتينية الشاملة للبروبيوتيك لدى الرضع المولودين قبل أوانهم، خصوصًا من تقل أوزانهم عند الولادة عن 1000 غرام".وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في رسالتها بأن "الوكالة لم توافق على أيّ منتج بروبيوتيك لاستخدامه لدى الرضع. وفي أيلول، أصدرت تحذيرًا عامًا لشركة Infinant Health وصفت فيه Evivo مع MCT Oil بأنه "عقار جديد غير معتمد ومنتج بيولوجيّ غير مرخّص".وجاء في التحذير أنّ تسويق الشركة للبروبيوتيك كعلاج دوائيّ ينتهك العديد من مكوّنات القانون الفيديرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل وقانون خدمة الصحة العامة.في المقابل، أكدت شركة Infinant Health في بيان لها أنها وافقت على سحب Evivo مع MCT Oil، وأخطرت مقدّمي الرعاية الصحية والمستشفيات بذلك، مشيرة إلى أنها "تتعاون مع التحقيق المستمر الذي تجريه إدارة الغذاء والدواء" في وفاة الرضيع.من جهة أخرى، توصلت مراجعة لـ106 من التجارب، شملت قرابة 26 ألف رضيع، ونُشرت في مجلة JAMA Pediatrics إلى أن البروبيوتيك الذي يحتوي على سلالات متعددة من البكتيريا ساعد في تقليل وفيات الرضع بشكل عام، وساهم في معالجة عدم القدرة على تحمل التغذية، والتهاب الأمعاء الذي يهدّد حياة الرضع، ويُسمّى التهاب الأمعاء والقولون الناخر.