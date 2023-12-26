تحذير نسائي: وقت الفراغ الطويل قد يصيبك بأورام في الرحم

أشارت دراسة حديثة إلى أن قضاء النساء أكثر من 6 ساعات في فراغ كل يوم، قد يضاعف خطر إصابتها بأورام الرحم الليفية قبل أن تمر بمرحلة انقطاع الطمث.

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وحسب نتائج الدراسة التي نشرت عبر مجلة "BMJ Open"، فإن وقت الفراغ بالنسبة للنساء قد يؤدي إلى ظهور الأورام الحميدة، والتي يمكن أن تكون كبيرة ومؤلمة.



وترتفع نسبة الخطر، كلما زادت الفترة التي تقضيها المرأة وهي مستلقية، أو لا تقوم بأي نشاط يذكر خلال النهار.





الاورام الليفية الرحمية الأكثر شيوعاً لدى النساء



يقول الباحثون الذين عملوا على هذه الدراسة، إن الأورام الليفية الرحمية هي أكثر الأورام الحميدة شيوعاً لدى النساء في سن الإنجاب، وتتراوح نسبة انتشارها من 4.5% إلى 69%.



ويضيفون أن هذه الأورام قد لا تكون ذات أعراض في بعض الأحيان، إلا أنها قد تؤدي إلى نزيف حاد، وآلام في الحوض والبطن، الشيء الذي قد يسبب العقم.



وذلك بسبب ارتباط السلوك المستقر بالأورام التي تعتمد على هرمون الأستروجين الأنثوي، مثل سرطان بطانة الرحم والمبيض والثدي.



إذ تتم تغذية الأورام الليفية الرحمية أيضاً بواسطة هرمون الأستروجين، الشيء الذي جعل الباحثين يدرسون العلاقة بين أوقات الفراغ الطويلة وخطر الإصابة بالأورام الليفية الرحمية.





جلوس النساء أكثر من 6 ساعات يؤدي إلى أورام الرحم



شملت الدراسة مشاركة 6623 امرأة تتراوح أعمارهن بين 30 و55 عاماً، ولم يمررن بعد بمرحلة انقطاع الطمث.



تم جمع المعلومات الأساسية من كل النساء المشاركات، والتي تتعلق بتاريخ الحيض/الإنجاب، وعدد الأطفال والعمر عند الولادة الأولى، واستخدام وسائل منع الحمل، ووقت الفراغ المستقر، والنشاط البدني، والنظام الغذائي، والطول والوزن.



وكان متوسط الأعمار عند بدء الدورة الشهرية لأول مرة وعند الولادة لأول مرة هو ما بين 13-16 و20-24 عاماً على التوالي، وكان ما يقرب من 84% منهن لديهن أكثر من طفلين.



طُلب من النساء المشاركات تحديد مقدار الوقت الذي يقضينه في لعب ألعاب الطاولة، والوقت الذي يقضينه أمام الشاشة، والقراءة، والحياكة وغيرها من الأنشطة المماثلة، ثم تم تقسيمهن إلى أربع مجموعات.



وتتمثل هذه المجموعات كالتالي: أقل من ساعتين في اليوم، وما بين 2 إلى 4 ساعات، وما بين 5 إلى 6 ساعات، وأكثر من 6 ساعات في اليوم.



وقد تبين أن 61% من النساء سجلن ما بين 2 إلى 4 ساعات في اليوم من وقت الفراغ المستقر، فيما كانت 8.5% من النساء مصابات بأورام ليفية في الرحم، وهن اللواتي يقضين أكثر من 6 ساعات في فراغ.



فيما تزداد خطر الإصابة مع عدة عوامل أخرى، من بينها التقدم في العمر، وعدد الولادات، وحالة الدورة الشهرية، والوقت منذ آخر ولادة حية، والنشاط البدني.





تفسيرات الدراسة

أحد التفسيرات المحتملة لارتباط زيادة وقت الفراغ والإصابة بأورام الرحم الليفية قد يكون هو زيادة الوزن والإصابة بالسمنة، التي في العادة تكون من بين الأسباب.

إذ يؤدي كل من السلوك المستقر والسمنة إلى زيادة مستوى هرمون الأستروجين في الجسم.



ويشير الباحثون إلى أن التفسيرات المحتملة الأخرى تشمل الارتباطات المعروفة بين السلوك المستقر والاضطرابات الأيضية، والالتهابات المزمنة، ونقص فيتامين د.



وخلص الباحثون إلى أن "هذه الدراسة المقطعية، المستندة إلى السكان الطبيعيين، أظهرت أن وقت الفراغ المستقر له علاقة مع الأورام الليفية الرحمية، مما يشير إلى أنه قد يكون عامل خطر مستقلاً. -عربي بوست

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