السبت 27 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تحول صادم لامرأة بعد خسارتها 400 كلغ

تامي سلاتون
تامي سلاتون

أظهرت البريطانية تامي سلاتون سعادتها بالتحول الكبير في جسمها إثر خسارتها نحو 440 كلغ من وزنها من خلال خضوعها لعملية جراحية لعلاج البدانة المفرطة.

ورغم أنها ظهرت قرب حوض السباحة بجسم مترهل بعد الخسارة الكبيرة في وزنها، إلا أنها تعتبر نفسها "عروسة بحر" مرتدية ملابس سباحة بجانب صديقتها المعالجة النفسية هالي ميشيل.

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وبحسب مجلة "بيج 6"، كان زوج تامي أيضاً ضحية البدانة حيث توفي بعمر الأربعين العام الماضي، وحينها تعرّضت لنكسة صحية كبيرة، ما أجبر الأطباء على إدخالها في غيبوبة طبية لإنقاذ حياتها. لكن وفاة زوجها تحولت إلى نقطة مفصلية في حياتها.

رحلة صعبة خلال عام

منذ تلك اللحظة، انطلقت رحلة سلاتون وشقيقتها مع خسارة الوزن، وحرصا على توثيق المراحل من خلال برنامج واقعي بداية من العام الماضي، عندما أبلغها الأطباء بضرورة إنقاص حوالى 100 كلغ من وزنها حتى يتمكنوا من إجراء جراحة لها.

 




وبالفعل بدأت رحلة إنقاص الوزن والتدريبات، وفاجأت الجمهور بعد فترة ببلوغ هدفها وخسارتها الوزن المطلوب، وظهرت تسير دون آلة الأوكسجين أو مساعدة على السير.

 




وفي تصريح سابق لها، نقلته المجلة، أعربت تامي عن سعادتها ببقائها على قيد الحياة، بعدما كانت قد شارفت على الموت حين وضعها الأطباء على جهاز التنفس الصناعي وأدخلوها غيبوبة طبية لمتابعة وضعها. وكالات 

 

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