تخشين الإصابة به قبل الولادة.. بعض الخطوات والأطعمة التي تقيكِ من الإصابة بتسمم الحمل

قد تصاب بعض النساء أثناء الحمل بحالة تسمم، وهو أحد اضطرابات ارتفاع ضغط الدم التي يمكن أن تحدث أثناء فترة الحمل، وفق ما يعرّفه لنا موقع MAYAO CLINIC.

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وقد لا تكون المرأة على علم بإصابتها بهذه الحالة، وهو ما يجعلها في بعض الأحيان عرضةً للخطر، لذلك لا بدّ أن تحرص على حضور جميع المواعيد عند طبيبها قبل الولادة، كما عليها أن تكون صريحةً بشأن جميع الأعراض التي تشعر بها أثناء الحمل. فعندما يتم اكتشاف تسمم الحمل مبكراً يمكن علاجه للحفاظ على صحة الأم والجنين على حدّ سواء.



في هذه المقالة سوف نقدم لكِ نصائح سيكون من المناسب لك اتّباعها، مع اقتراح بعض المكملات الغذائية التي سيساعدك تناولها على الوقاية من تسمم الحمل وتفادي حدوثه:





نمط الحياة المنتظم يحميكِ من تسمم الحمل



وفق موقع كليفلاند كلينيك هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها قبل وأثناء الحمل، لتقليل فرصة الإصابة بتسمم الحمل، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

– عليكِ فقدان الوزن إذا كنتِ تعانين من زيادة الوزن/السمنة، وذلك قبل أن يزيد وزنك بسبب الحمل.



– السيطرة على ضغط الدم، ومستوى السكر في الدم، إذا كنتِ تعانين من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري قبل الحمل.



– الحفاظ على روتين ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



– الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم.



– تناول الأطعمة الصحية قليلة الملح وتجنُّب الكافيين.





أسبرين الأطفال



تتفق عديد من الدراسات الطبية على أن تناول أسبرين الأطفال يومياً يُقلل من خطر الإصابة بتسمم الحمل، بنسبة 15% تقريباً.



إذا كانت لديكِ عوامل تُنذر بإصابتك بتسمم الحمل، فقد يوصيك طبيبك باستعمال الأسبرين في بداية الحمل (بحلول 12 أسبوعاً من الحمل).





النظام الغذائي الصحي دليلك الوقائي من تسمم الحمل



بحسب موقع preeclampecia fondation تشير العديد من الدراسات الحديثة إلى أن الأنظمة الغذائية الصحية للأمهات، التي تحتوي على الكثير من الفواكه والخضراوات والأطعمة الكاملة من الحبوب والأسماك والدجاج لها دور كبير في تحسُّن أو تدهور صحة الأم.



حيث يساعد النظام الغذائي الصحي على خفض احتمالات الإصابة بتسمم الحمل بنسبة 22%. يمكن أن تساعد أنواع الوجبات المذكورة النساء الحوامل في الحصول على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن، كما أن لها فوائد وقائية على أنظمة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي، والتي تتعرض للضغط أثناء الحمل.





النظام الغذائي للحمل



في المقابل، أدّت الأنظمة الغذائية للأمهات، التي تحتوي على نسبةٍ عالية من السكريات المضافة والملح، إلى زيادة احتمالات الإصابة بتسمم الحمل بنسبة 28%.وبشكل عام يعتبرها الباحثون في مجال الصحة ومقدمو الرعاية عن النظام الغذائي "عامل خطر قابلاً للتعديل"، بمعنى أنه شيء يمكن تغييره لتعزيز صحة المرأة الحامل.



هذا بالمقارنة مع عوامل أخرى لا يمكن تغييرها، كعوامل الخطر الجينية على سبيل المثال؛ ولهذا السبب يجب أن يكون هناك الكثير من الحذر حول الطعام الذي تتناوله النساء الحوامل.





مكملات غذائية ضرورية للوقاية من تسمم الحمل



يُحدّثنا موقع mariongluckclinic عن بعض المكملات الغذائية التي تساعد المرأة الحامل في الوقاية من تسمم الحمل:



مكمّل الكالسيوم

يمكن أن تقلّل مكملات الكالسيوم من خطر الإصابة بتسمم الحمل إلى النصف بين النساء اللاتي يتناولن كمية معتدلة من الكالسيوم الغذائي في وجباتهن اليومية.

في النصف الثاني من فترة الحمل يصبح هناك سحب كبير من مخزون الكالسيوم لدى الأم، لمساعدة طفلها على النمو.



يتسبب انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم في إطلاق هرمون الغدة الدرقية، ما يساعد الجسم على التحكم في مستويات الكالسيوم.



ويؤدي المزيد من هرمون الغدة الدرقية إلى قيام العظام بإطلاق المزيد من الكالسيوم في الدم وخلايا العضلات الملساء الوعائية، والتي تشكل جزءاً رئيسياً من جدران شرايين الدم. وهذا يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، الذي يعدُّ سبباً رئيسياً لتسمّم الحمل.



لذلك توصي منظمة الصحة العالمية بمكملات الكالسيوم للنساء الحوامل اللاتي يتناولن كميات منخفضة من الكالسيوم، للمساعدة في تقليل خطر إصابتهن بتسمم الحمل.



فيتامين "د"

يُضاعف نقصُ فيتامين "د" لدى النساء الحوامل احتمالات الإصابة بتسمم الحمل، في حين يساعد تناول مكملات فيتامين "د" على خفض خطر الإصابة بتسمم الحمل بنسبة 38%.



قد يقوم طبيبك بفحص مستوى فيتامين "د" لديكِ أثناء فحص الدم قبل الولادة، سواء أكنتِ معرضةً لخطر الإصابة بتسمم الحمل أم لا. قد يقترح عليك فيتامينَ "د" كمكمل غذائي لتحسين صحتكِ أثناء الحمل بشكل عام.





الحديد يحميكِ من فقر الدم



يعدُّ الحديد جزءاً من الهيموجلوبين، وهو مكوّن ضروري لخلايا الدم الحمراء لحمل الأوكسجين. وقد ربط الباحثون كلاً من مستويات الهيموجلوبين المنخفضة والمرتفعة بخفض أو زيادة الإصابة بتسمم الحمل.



لذلك من المهم الحصول على كمية كافية من الحديد أثناء الحمل للوقاية من فقر الدم، فمن الثابت أن فقر الدم يزيد من خطر الإصابة بتسمم الحمل.





مكملات غذائية أخرى للوقاية من تسمم الحمل



(فيتامين C، فيتامين E، حمض الفوليك، فيتامين B12، المغنيسيوم، أوميغا 3، الملح المخفض، البروتين).



توجد مكملات غذائية أخرى لها نتائج متفاوتة في حمايتك من تسمم الحمل، وتشمل حمض الفوليك، وفيتامين "ب12″، بالإضافة إلى مكملات المغنيسيوم وفيتامين "C" و/أو فيتامين "E"، التي لم يثبت عنها قدرتها الكبيرة على تقليل معدلات الإصابة بتسمم الحمل، والتي قد تكون مفيدةً فقط للنساء الحوامل اللاتي لديهن مستويات منخفضة جداً من تسمم الحمل.



كما لم يثبُت أنَّ مكملات زيت السمك (أوميغا 3) تُقلل من معدلات تسمم الحمل.

وأيضاً لا يوجد دليل حتى اليوم على أن مكملات البروتين والطاقة تُقلل من خطر الإصابة بتسمم الحمل؛ ما يشير إلى أن الأنظمة الغذائية ذات السعرات الحرارية العالية والبروتينات العالية قد لا تكون مفيدة في الوقاية من تسمم الحمل.



نصيحتنا لكِ في النهاية أن تحافظي على نظام غذائي نباتي، يحتوي على الدهون الصحية والأطعمة غير المصنعة التي تشمل نسبةً عاليةً من الألياف، للوقاية من الإصابة بتسمم الحمل، كما عليكِ أن تستشيري أخصائي تغذية مؤهلاً في فترة الحمل؛ حتى يكونَ محيطاً بحالتكِ الصحيّة، ويضمن لكِ تغذيةً سليمةً وحميةً غذائيةً متخصصةً لكِ ولطفلكِ. -عربي بوست

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