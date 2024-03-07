تخلص من إدمان الكافيين قبل رمضان بهذه الطرق

مع اقتراب شهر رمضان، يتساءل البعض عن كيفية الإقلاع عن الكافيين بدون حدوث صداع.



ويقدم موقع "كليفلاند كلينك" بعض النصائح والتوجيهات للإقلاع عن الكافيين التي قد تفيد الصائم في رمضان.

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ويقول الموقع إن الكافيين موجود في القهوة والشاي والصودا ومشروبات الطاقة، وهناك شيء واحد مهم مشترك، وهو أنه يمكن أن يكون من الصعب للغاية الإقلاع عن الكافيين الموجود فيها.



ويشير إلى أن غالبية من يشربون القهوة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين يفضلونها صباحا بعد الاستيقاظ، وللإقلاع عنها فمن المهم تقليص الكمية.



يعتبر الكافيين من المنشطات. وتمر المادة البيضاء المرة، والتي توجد بشكل طبيعي في أكثر من 60 نباتًا، إلى مجرى الدم من المعدة والأمعاء الدقيقة. بمجرد دخول الكافيين إلى مجرى الدم، فإنه يحفز جهازك العصبي المركزي - أعصابك ودماغك وحبلك الشوكي - ليجعلك تشعر بمزيد من اليقظة.



إذا كنت تتساءل عن كيفية الإقلاع عن الكافيين (أو جربت ذلك في الماضي)، فأنت تعلم أنك قد تعاني من الصداع. وذلك لأن جسمك معتاد على تناول الكافيين كل يوم.



ويوضح أن المفتاح هو تقليل كمية الكافيين في نظامك الغذائي ببطء. لا ترتكب خطأ التوقف فجأة تمامًا. من خلال القيام بذلك، من المحتمل أن تواجه أعراض الانسحاب مثل الصداع والغثيان والتعب وآلام العضلات والتهيج وصعوبة التركيز.



وقد تميل إلى العودة إلى شرب القهوة أو الصودا أو قد تفكر في تناول دواء للصداع يحتوي على مادة الكافيين لتخفيف الأعراض. وإذا قمت بذلك، فستبدأ دورة التبعية من جديد. يعد تجنب أعراض الانسحاب أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لاستمرار الناس في عادة تناول الكافيين.



وتتحدث اختصاصية التغذية، بيث تشيروني، عن تقليل استهلاك الكافيين بأمان وكيفية القيام بذلك دون الإصابة بالصداع أو أعراض انسحاب الكافيين الأخرى.





آثار الكافيين على جسمك

نميل إلى اللجوء إلى الكافيين لإبقائنا مستيقظين ومساعدتنا على التركيز. يمكن أن يزيد من الطاقة ويقلل من التعب.وعلى الرغم من أن الكافيين يعتبر آمنًا بشكل عام، فإن تناول ما لا يقل عن 300 ملليغرام يوميًا يمكن أن يزيد من خطر الآثار الجانبية السلبية، بما في ذلك الغثيان والقلق والأرق.



وكلما زاد استهلاك الكافيين، زادت احتمالية تعرضك لآثار جانبية سلبية، بما في ذلك المشكلات العصبية والقلبية وحتى الموت.





كيفية الإقلاع عن الكافيين دون صداع

وتشرح تشيروني قائلة: "إن جسدك يمر فعلياً بأعراض الانسحاب، كما لو كنت تتخلص من أي مادة أخرى". "نظرًا لأنه يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، فسوف تصاب بالاهتزاز والانزعاج والصداع".



ولتجنب هذه الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، بما في ذلك الصداع المؤلم المرتبط بالانسحاب، تعامل ببطء ولا تتوقع أن تتخلى عن عادة الكافيين بين عشية وضحاها.



وفي الواقع، الإقلاع عن الكافيين يمكن أن يزيد من اعتمادك عليه.



ويعمل الكافيين كمضيق للأوعية، مما يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الصداع، مما يجعله عنصرًا في العديد من مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية. لذا، فإن تناول مسكن الألم المحتوي على الكافيين لعلاج صداع انسحاب الكافيين سيساعد على تخفيف الألم ولكنه سيستمر في اعتمادك على الكافيين.



"أنت لا تساعد نفسك حقًا - أنت فقط تغذي اعتمادك بطريقة مختلفة"، توضح تشيروني. "بدلاً من ذلك، عليك أن تبدأ في فطام نفسك".

وإذا كنت تتناول وصفة طبية تحتوي على الكافيين، فتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول إمكانية وجود بدائل، ولكن اعلم أنها قد لا تكون خيارا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتعين عليك تقليل تناول الكافيين بطرق أخرى.



إذا كنت تحاول الإقلاع عن عادة تناول الكافيين وترغب في تجنب هذا الصداع المخيف، فإليك ما يمكنك البدء فيه.





شرب المزيد من الماء

مفتاح آخر للتغلب على أعراض انسحاب الكافيين هو الماء. والبقاء رطبا سوف ينشط جسمك، مما قد يلغي الحاجة إلى الكافيين في المقام الأول.



"غالبا ما يشرب الناس الكافيين لأنهم لا يستطيعون البقاء مستيقظين، لكن الجفاف غالبا ما يكون السبب وراء عدم حصولهم على الطاقة من البداية"، توضح تشيروني. "إذا كان بإمكانك الحصول على كمية كافية من الماء، فسوف تنشط ولن تحتاج إلى هذا الكافيين كثيرًا".





تعيين حد زمني

حدد وقتا تتوقف فيه عن تناول الكافيين كل يوم. يوصي المتخصصون الطبيون بالساعة الثانية بعد الظهر، حتى لا يتعارض مع نومك.وتقول تشيروني: "إن تحديد حد زمني مفيد لإتاحة الوقت الكافي لانخفاض مستوى الكافيين والسماح لجسمك بالاسترخاء والسماح لك بالنوم".





مشروبات تحتوي على كمية أقل من الكافيين

ابدأ بتغييرات صغيرة. إذا كنت تشرب عادة القهوة المحمصة الداكنة، فانتقل إلى التحميص الخفيف للبدء بالإقلاع. إذا كنت تشرب الشاي الأسود عادةً، جرب الشاي الأخضر أو الأبيض بدلاً من ذلك.



ووفقا لتشيروني، "من خلال تقليل المشروبات التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكافيين، ستتمكن من الحد من تناول الكافيين عن طريق الفطام ببطء والسماح لجسمك بالتعود على المستويات المنخفضة بمرور الوقت دون التعرض للآثار الجانبية المذكورة سابقا".





اعتمد على قهوة منزوعة الكافيين



إذا كنت تشرب قهوة الإسبريسو التي تحتوي على كمية أكبر من الكافيين مقارنة بالمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين، فابدأ بتقطيعها بنصف أو حتى ربع كوب من القهوة منزوعة الكافيين. ثم، كل بضعة أيام، قم بتقليل تناوله بشكل أكبر، مما يؤدي إلى تقليل تناولك ببطء بمرور الوقت.



وكما هو الحال مع أي مادة، قد يكون من الصعب الإقلاع عن الكافيين - ولكن ربما ليس بالصعوبة التي تظنها.



وتقول تشيروني: "إذا كنت تحاول الضغط على زر إعادة الضبط فيما يتعلق بصحتك، فإن تقليل الكافيين مع زيادة تناول الماء هو أحد أبسط الأشياء وأكثرها فائدة التي يمكنك القيام بها لنفسك".

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