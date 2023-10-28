السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تخلص من 150 سعرة حرارية بهذه الطريقة

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المشي يوميا يعزز حرق السعرات الحرارية
يسعى كثيرون إلى العثور على حل مضمون يساعدهم في خسارة وزنهم، وهو ما يجدونه في ممارسة نشاط المشي يوميًا.اضافة اعلان

ويتطلع كثير إلى معرفة عدد الكيلومترات أو الدقائق التي يجب قطعها أثناء ممارسة المشي، بما يضمن حرق أكبر عدد من السعرات الحرارية.

وأكد الخبراء أن المشي السريع لمدة 30 دقيقة على مدار 5 أيام، يعين الفرد على حرق 150 سعرة حرارية إضافية، وهو ما يمكن زيادته بالمشي لمدة أكبر بحسب ما نقله «مايو كلينيك».

وحدد الخبراء عددًا من الفوائد التي يجنيها المرء من ممارسة رياضة المشي بانتظام، منها الوقاية من الأمراض المزمنة، وهذا عن طريق حرق الدهون الزائدة في البطن بما يقي الفرد من أمراض السرطان والقلب والسكري.

ويعمل المشي في تقوية العضلات، التي تساهم بدورها في حرق مزيد من السعرات الحرارية يوميًا.

كما يقلل المشي من آلام المفاصل، ويحسن الحالة المزاجية للأفراد، بحيث تقل مشاعر التوتر والقلق والاكتئاب والغضب.
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