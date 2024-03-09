تسبب الحمى وقد تؤدي إلى الوفاة.. حمى الببغاء تنتشر في أوروبا

أعلنت مجموعة من الدول الأوروبية عبر نظام الإنذار المبكر والاستجابة التابع للاتحاد الأوروبي، تشمل النمسا، والدنمارك، وألمانيا، والسويد، وهولندا، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة بحمى الببغاء خلال الفترة الممتدة من بداية سنة 2023 وصولاً إلى شهر فبراير/شباط الماضي، مع تسجيل زيادة خاصة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023.

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في هذا السياق، حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار هذا المرض القاتل، الذي أودى بحياة أشخاص في عدد من الدول الأوروبية. وقد توزعت حالات الوفاة، بحسب صحيفة cnn حيث فقدت الدنمارك أربعة من مواطنيها، فيما سُجلت حالة وفاة واحدة في هولندا. بالإضافة إلى ذلك، أُدخل العشرات إلى المستشفيات في النمسا، وألمانيا، والسويد لتلقي العلاج من هذا المرض.



هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تزايداً في الإصابات بأمراض تنفسية، مما يضع السلطات الصحية في حالة تأهب قصوى لمواجهة تفشي مرض الببغائية، وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.





ما هي حمى الببغاء؟



حمى الببغاء، المعروفة بمسميات مختلفة مثل الزَّوَر أو داء الببغاوات، تمثل عدوى بكتيرية زوونوتية قادرة على الانتقال من الطيور إلى الإنسان، مما يثير قلقاً صحياً خاصة بين الأفراد الذين يتفاعلون بكثافة مع هذه الكائنات الحية.



تُعرف هذه الحالة بأنها تسبب أعراضاً تشبه إلى حد كبير أعراض الإنفلونزا، مما يجعل التشخيص المبكر تحدياً. حمى الببغاء هي عدوى تسببها بكتيريا الكلاميديا الببغائية، وتصيب الطيور بشكل رئيسي، لكنها قادرة على الانتقال إلى البشر عبر استنشاق جزيئات الغبار الملوثة بالبراز أو الريش أو الإفرازات.



كما أن هذا المرض يتسبب في عدة أعراض قد يؤدي بعضها إلى الوفاة في حال لم يتم الكشف عن الإصابة بهذا المرض في وقت مبكر.





أبرز أعراض حمى الببغاء



تمثل حمى الببغاء تحدياً تشخيصياً كبيراً للمهنيين الطبيين بسبب تشابه أعراضها الأولية مع العديد من الأمراض التنفسية الأخرى مثل الإنفلونزا أو نزلات البرد. الأعراض التي تظهر على المصابين تكون عامة وغير محددة في البداية، مما يؤدي إلى صعوبة في الربط المباشر بين الأعراض والمرض دون إجراء فحوصات معملية دقيقة.





الحمى والقشعريرة

تعد الحمى من أولى الإشارات التي تنذر بالإصابة بحمى الببغاء، حيث يبدأ المصابون بالشعور بارتفاع في درجة حرارة الجسم مصحوبة بقشعريرة. هذه الأعراض تكون رد فعل طبيعياً للجسم في محاولته لمكافحة العدوى.





الصداع



الصداع يمكن أن يكون شديداً ومستمراً، وقد يصعب تخفيفه باستخدام المسكنات العادية. يعود سبب الصداع في الغالب إلى الالتهاب الناتج عن العدوى واستجابة الجسم الطبيعية للمكافحة.





ضعف عام وتعب



يشعر المصابون بحالة من الإنهاك والتعب العام، وهذا يعكس الجهد الذي يبذله الجسم لمحاربة العدوى. يمكن أن يؤثر هذا التعب على القدرة على أداء المهام اليومية ويستمر لعدة أسابيع.





السعال



السعال المصاحب لحمى الببغاء يمكن أن يكون جافاً أو مصحوباً بإفرازات. في بعض الحالات، يمكن أن يكون هذا السعال مستمراً ويؤدي إلى ضيق في التنفس. السعال الشديد قد يؤدي أيضاً إلى الشعور بألم في الصدر.





ضيق في التنفس وصعوبات تنفسية



تعد صعوبة التنفس من الأعراض المقلقة لحمى الببغاء، وقد تدل على تطور الحالة إلى التهاب رئوي. يعاني المرضى من ضيق في التنفس، خصوصاً عند بذل جهد، وقد يحتاجون إلى دعم تنفسي في حالات معينة.





آلام العضلات والمفاصل



تتميز حمى الببغاء أيضاً بآلام في العضلات والمفاصل، والتي يمكن أن تكون من الأعراض المزعجة للمرضى. هذه الآلام تشبه إلى حد كبير ما يشعر به المصابون بالإنفلونزا، وتعكس استجابة الجسم الالتهابية للعدوى.



في المجمل، يتطلب تشخيص حمى الببغاء اهتماماً بالأعراض الظاهرة والتحقق من التعرض المحتمل للطيور المصابة. من الضروري اللجوء إلى الرعاية الطبية فور ملاحظة هذه الأعراض لتأكيد التشخيص وبدء العلاج المناسب.





المخاطر الصحية لحمى الببغاء



تعد حمى الببغاء من الأمراض التي يمكن أن تكون لها تداعيات خطيرة على صحة الإنسان إذا لم يتم تشخيصها ومعالجتها بشكل مبكر وفعال. البكتيريا المسببة لهذه العدوى، كلاميديا بسيتاسي، تمتلك القدرة على إحداث ضرر كبير على الجهاز التنفسي، مما يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة إذا تُركت دون علاج.





التهاب الرئة



واحد من المضاعفات الأكثر شيوعاً وخطورة لحمى الببغاء هو التهاب الرئة. يمكن أن يتطور هذا الالتهاب نتيجة للعدوى البكتيرية المستمرة، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس ويتطلب علاجاً فورياً. التهاب الرئة يمكن أن يكون خطيراً بشكل خاص على الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعي ضعيف، حيث يصبحون أقل قدرة على مكافحة العدوى.





الفشل التنفسي



في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي التهاب الرئة الناتج عن حمى الببغاء إلى الفشل التنفسي، وهو حالة طبية طارئة تتطلب علاجاً فورياً. يحدث الفشل التنفسي عندما لا تتمكن الرئتان من أداء وظيفتهما في توفير الأوكسجين للدم وإزالة ثاني أكسيد الكربون منه؛ مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الأوكسجين وارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم.



بالإضافة إلى مضاعفات أخرى من بينها التهاب الرئة والفشل التنفسي، يمكن أن تتضمن المضاعفات الأخرى لحمى الببغاء التهاب الأعضاء الأخرى مثل الكبد (التهاب الكبد) أو الطحال (تضخم الطحال). في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي العدوى إلى مشكلات صحية مزمنة أو حتى الوفاة، خاصة في غياب العلاج المناسب.



تعد الفئات الأكثر عرضة للخطر هم الأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف، مثل كبار السن والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة، وهم في خطر أكبر لتطوير المضاعفات الخطيرة من حمى الببغاء. هذه الفئات تتطلب عناية طبية فورية ومتابعة دقيقة لتجنب التداعيات الصحية السلبية.





طرق الوقاية من مرض حمى الببغاء



اتخاذ خطوات فعالة للوقاية من حمى الببغاء أمر ضروري للحفاظ على صحة الإنسان والطيور على حد سواء. بما أن هذه الحالة تنتقل عبر البكتيريا التي يمكن أن تنتشر من الطيور إلى البشر، فإن التدابير الوقائية تلعب دوراً مهماً في منع الإصابة بها. إليك تفاصيل أكثر عمقاً حول وسائل الوقاية التي بإمكانها أن تساعد في تجنب الإصابة بحمى الببغاء.





تجنب الاتصال المباشر مع الطيور المريضة أو البرية



يُعد الاتصال المباشر بالطيور المريضة أو البرية من أكبر مصادر الخطر لنقل عدوى حمى الببغاء. يجب على الأشخاص، وخصوصاً مربي الطيور والعاملين في مجال الطيور، تجنب الاتصال غير الضروري مع الطيور البرية أو الطيور التي تظهر عليها أعراض المرض.





الحفاظ على نظافة وصحة الطيور الأليفة



النظافة الجيدة والعناية بالطيور الأليفة تقلل من خطر انتشار العدوى. يشمل ذلك تنظيف الأقفاص بانتظام، وتوفير طعام صحي وماء نقي، والحرص على إجراء فحوصات دورية للطيور لدى الطبيب البيطري للتأكد من خلوها من الأمراض.





استخدام معدات الحماية الشخصية

عند التعامل مع الطيور أو تنظيف أماكن تواجدها، يُنصح بشدة باستخدام معدات الحماية الشخصية مثل القفازات والأقنعة الواقية. هذا يقلل من فرص استنشاق الغبار المحمل بالبكتيريا أو ملامستها للجلد.





تهوية أماكن تربية الطيور جيداً



التهوية الجيدة ضرورية للحفاظ على بيئة صحية داخل أماكن تربية الطيور. يجب ضمان تدفق الهواء الكافي وتجنب تراكم الغبار والفضلات، مما يساعد في تقليل تركيز البكتيريا في الهواء.





أنواع العلاجات المتوفرة



عندما يتعلق الأمر بعلاج حمى الببغاء، يُعد الكشف المبكر عن العدوى وبدء العلاج في الوقت المناسب من العوامل الحاسمة التي تؤثر على سرعة التعافي وتقليل احتمالية حدوث المضاعفات. الاستراتيجية العلاجية تعتمد بشكل أساسي على استخدام المضادات الحيوية، وفي بعض الحالات، قد يكون هناك حاجة لتدخلات علاجية إضافية.



من بين العلاجات نجد المضادات الحيوية؛ إذ تعتبر من العلاجات الفعالة في علاج حمى الببغاء. يتميز هذا الدواء بقدرته على مكافحة بكتيريا كلاميديا بسيتاسي، المسؤولة عن العدوى. يُنصح بتناول المضاد الحيوي لمدة تتراوح بين 10 إلى 14 يوماً، ويمكن أن يختلف طول فترة العلاج حسب شدة الإصابة واستجابة المريض للعلاج.



بالإضافة إلى المضادات الحيوية، يعتبر العلاج في المستشفى في حالات الإصابة الشديدة بحمى الببغاء، ضرورياً لحصول المريض على رعاية طبية متخصصة. يشمل ذلك الحالات التي يعاني فيها المرضى من صعوبة تنفسية تتطلب الدعم التنفسي أو عندما يكون هناك خطر من تطور المضاعفات.



ومن العلاجات قد يكون الدعم التنفسي ضرورياً للمرضى الذين يعانون من مشاكل تنفسية شديدة نتيجة للعدوى. هذا قد يشمل استخدام الأوكسجين المكمل أو في الحالات الأكثر خطورة، الاعتماد على أجهزة التنفس الصناعي لضمان توفير الأوكسجين الكافي للجسم.



التشخيص الدقيق والعلاج المبكر لحمى الببغاء أساسيان لضمان التعافي السريع وتجنب المضاعفات. المضادات الحيوية مثل الدوكسيسيكلين تلعب دوراً مركزياً في العلاج، وفي الحالات الشديدة، قد يكون العلاج في المستشفى والدعم التنفسي ضروريين. الرعاية الداعمة تساعد أيضاً في تخفيف الأعراض وتعزيز التعافي. يجب على المرضى اتباع توجيهات الرعاية الصحية بدقة والتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية بشكل مستمر خلال فترة العلاج. -عربي بوست

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