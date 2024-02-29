الخميس 29 شباط 2024
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تسمع ضربات قلبك عند النوم؟ قد تكون مصابا بهذه الأمراض

يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي تسبب الشعور بالنبض عند النوم
يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي تسبب الشعور بالنبض عند النوم

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من التهاون مع الشعور بضربات القلب عند النوم، لاحتمالية أن تكون هذه المشكلة المزعجة عرضًا مرضيًا.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن سماع ضربات القلب عند النوم قد يدل على وجود مشكلة في القلب نفسه أو الإصابة بأمراض أخرى.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي تسبب الشعور بالنبض عند النوم، لأنه يحفز القلب على العمل بشكل يفوق المعدل الطبيعي، مما يؤدي إلى زيادة سرعة ضرباته.

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وأكد موافي أن سماع ضربات القلب عند النوم رغم سلامة صحته قد ينذر بخطر الإصابة بفقر الدم، موضحًا أن هذه الحالة كثيرًا ما تحدث للنساء، خاصةً أثناء الدورة الشهرية، نتيجة لغزارة نزيف الحيض، حيث يؤدي إلى نقص الهيموجلوبين.


وكشف أن تحليل الغدة الدرقية من الفحوصات الهامة التي يجب إجراؤها عند سماع ضربات القلب، لأن فرط نشاطها من الأمراض التي تسبب الخفقان.


وأوضح موافي أن سماع ضربات القلب في الأذن عند النوم قد يكون نفسيًا في بعض الأحيان، لأن الضغط العصبي يحفز المخ على إنتاج هرمونات تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، مثل الأدرينالين والكورتيزول.

 

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