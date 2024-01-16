الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
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تصاب برجفة جسدية أثناء الشجار؟ إليك الأسباب وطرق العلاج

غضب- تعبيرية
غضب- تعبيرية

تتعدد أسباب رعشة الجسم أثناء العصبية لتشمل عدة أمور، تابع هذا المقال للتعرف عليها أكثر:

أسباب رعشة الجسم أثناء العصبية

يعاني العديد من الأشخاص من الرعشة أثناء العصبية والتي يمكن أن تؤثر على جودة حياة لمريض، وتحد من قيامه بالعديد من الأنشطة.

نذكر فيما يأتي بعض أسباب الجسم أثناء العصبية المحتملة كما يأتي:

رد فعل طبيعي للجسم أثناء العصبية

يمكن أن تساعد معرفة كيف يمكن أن تؤثر العصبية على كيمياء الجسم في تحديد السبب وراء الإصابة بالرعشة، وم الجدير بالذكر أن مشاعر العصبية والقلق تعد أحد أنواع الاستجابة الطبيعية للجسم نتيجة التعرض للإجهاد والضغط.

عندما يكون المريض تحت ضغط ما سواء كان مزمنًا أو حادًا فإن الجسم يقوم بإفراز بعض هرمونات التوتر، مثل الأدرينالين (Adrenaline)، ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وسرعة التنفس، كما قد يسبب رعشة في الجسم نتيجة اهتزاز العضلات في الجسم. 

تكون الرعشة في مثل هذه الحالة لحظية في معظم الأحيان، وتزول بمجرد زوال العامل المسبب لإفراز هرمونات التوتر في الجسم.

الإصابة ببعض الحالات المرضية

في بعض الأحيان يكون هناك ارتباط كبير بين بعض الحالات المرضية المرتبطة بالرعاش والقلق الاجتماعي، مثل مرض باركنسون والتصلب المتعدد ما قد يسبب استمرار رعشة الجسم لفترات طويلة وتفاقمها في حال التعرض إلى بعض عوامل الخطر، مثل: العصبية.

تناول بعض الأدوية

قد يزيد تناول بعض أنواع الأدوية من تفاقم حالة رعشة الجسم وخاصةً عند العصبية، مثل أدوية الغدة الدرقية، أو أدوية الربو، لذلك فقد يكون هناك حاجة إلى تغيير هذه الأدوية في بعض الأحيان، وذلك إذا كانت تؤثر على جودة حياة المريض بشكل كبير. 

عوامل تزيد من خطر الإصابة برعشة الجسم أثناء العصبية

إضافةً إلى أسباب رعشة الجسم أثناء العصبية، يوجد العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة برعشة الجسم، وتشمل ما يأتي:

اضطراب الهلع 

يعد اضطراب الهلع من أكثر اضطرابات القلق خطورة، حيث يشعر الشخص المصاب بالقلق والعصبية الشديدة ما يسبب ظهور العديد من الأعراض الأخرى، مثل: خفقان القلب، وآلام الصدر، وضيق التنفس.

القلق الاجتماعي

يعاني الأشخاص المصابون بالقلق الاجتماعي من مستويات عالية من الخوف والعصبية في المواقف الاجتماعية، إذ إنهم يميلون إلى تجنب المواقف الاجتماعية بسبب الخوف من حكم الآخرين عليهم.

الرعاش مجهول السبب

يسبب الرعاش مجهول السبب في زيادة حالة العصبية والتوتر، ما قد يؤدي إلى تفاقم الاهتزاز الناتج عن الرعاش مجهول السبب.

ممارسة بعض الأنشطة

ويشمل ذلك حضور الحفلات أو التجمعات الاجتماعية الأخرى، والأكل أو الشرب في الأماكن العامة، وإجراء مكالمات هاتفية، ولقاء أشخاص جدد، والتحدث أمام مجموعة من الأشخاص.﻿

علاج رعشة الجسم أثناء العصبية

بعد التعرف على أسباب رعشة الجسم أثناء العصبية، من الملاحظات الهامة حول علاج رعشة الجسم أثناء العصبية ما يأتي:

تكون رعشة الجسم أثناء العصبية في معظم الأحيان مرافقة لحالات أخرى، مثل الشعور بالتعب، وكثرة التبول، والأرق، والتعرق، والشعور بالتوتر، وزيادة معدل ضربات القلب، لذا قد يواجه المريض بعض المشكلات في القيام ببعض المهام، مثل: شرب الماء، والإمساك بالملعقة وبعض الأنشطة الأخرى. 

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يتم علاج رعشة الجسم أثناء العصبية بناءً على شدة حالة المريض إضافة إلى سبب الإصابة، إذ يمكن أن يكون ناتج عن الإصابة ببعض الأمراض، ما يدعو إلى الحاجة إلى العلاج ببعض أنواع الأدوية التي يحددها الطبيب.


يمكن أن يساعد التحدث مع الطبيب النفسي في اتخاذ الخيار الملائم لعلاج حالة رعشة الجسم أثناء العصبية. -وكالات

 

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