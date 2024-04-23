الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تطبيق ذكاء اصطناعي لاحتواء غضب النساء

تطبيق AngryGF
تطبيق AngryGF

طور مجموعة من المبرمجين تطبيقاً جديداً باسم "AngryGF" قائم على الذكاء الاصطناعي يهدف إلى مساعدة المستخدم على تعلم كيفية التعامل مع الغضب النسائي.

ويتيح التطبيق للمستخدمين تجربة مواقف مختلفة يواجهون فيها سيدة غاضبة، مثل التأخر عن موعد العشاء أو الاختلاف في بعض المواضيع.

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ونشأت فكرة التطبيق  من تجربة عاطفية سابقة تعرضت لها إحدى مطوري التطبيق إيميليا أفايلز، حيث كان شريكها في العلاقة لا يعرف كيفية تهدئة غضبها أو التواصل معها. 


ويهدف التطبيق إلى تعليم المستخدمين مهارات التواصل لتهدئة السيدة الغاضبة المحاكاة في التطبيق، واستخدام مختلف الاستراتيجيات للتعامل معها. 


ويعتمد التطبيق على نموذج ذكاء اصطناعي يسمى GPT-4، والذي تم تطويره بواسطة شركة OpenAI.

ويقوم النموذج الذكي بتحليل ردود المستخدم واستجاباته، ويسعى لإقناع السيدة الغاضبة وتهدئتها.

 


ويستخدم التطبيق شريطاً يبدأ من الصفر ويصل إلى 100% لتمثيل مدى استجابة السيدة الغاضبة للمستخدم. 

 


ويتم تحديد هذا المستوى بناءً على قدرة المستخدم على إقناع السيدة الغاضبة وتهدئتها خلال الحوار. 


ويتاح للمستخدم 10 فرص لتهدئة النموذج الغاضب من خلال رسائله وردوده في سياق الحوار.


ويوفر التطبيق بعض السيناريوهات والمواقف مجاناً، وفي حال رغب المستخدم في تكرار المحاولة واستخدام التطبيق لاحقاً، فيحتاج للاشتراك في النسخة المدفوعة.



وللحصول على سيناريوهات مختلفة داخل التطبيق، يجب على المستخدم دفع اشتراك شهري قيمته 6.99 دولار.


ويعمل في تطوير التطبيق فريق مكون من 10 إلى 20 شخصاً، ولم يتم الرجوع إلى أي خبير في شؤون العلاقات العاطفية. وكالات

 

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