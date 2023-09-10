تعاني من الحساسية الموسمية... تناول هذه الأطعمة وتجنب تلك

أفضل الأطعمة للمصابين بالتحسس والحساسية- الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة والسردين، فهي غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على تقليل الالتهاب.
- الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ واللفت والبروكلي، فهي غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الجسم من تلف الخلايا.
- الفواكه الحمراء والبرتقالي والأصفر: مثل التفاح والبرتقال والجريب فروت والمانجو، فهي غنية بفيتامين سي، والذي يساعد على تقوية جهاز المناعة.
- الحبوب الكاملة: مثل الأرز البني والشوفان والكينوا، فهي غنية بالألياف، والتي تساعد على التحكم في مستويات الالتهاب.
- الأعشاب والتوابل: مثل الزنجبيل والثوم والكركم، فهي غنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات.
الأطعمة التي تفاقم أعراض الحساسية الموسمية لدى بعض الأشخاص- المنتجات الحيوانية: مثل الحليب والبيض واللحوم والأسماك، والتي تحتوي على بروتينات يمكن أن تشبه مسببات الحساسية الشائعة، مثل حبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة.
- الفول السوداني وفول الصويا: وهي من المكسرات والبذور التي يمكن أن تسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص.
- السكريات المكررة: مثل الحلويات والكعك والمشروبات الغازية، والتي يمكن أن تزيد من الالتهاب في الجسم.
- الأطعمة المصنعة: مثل الوجبات الجاهزة واللحوم المصنعة والمعجنات، والتي تحتوي على مواد حافظة ونكهات صناعية يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي.
نصائح غذائية للمصابين بالتحسس والحساسية-تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة.
-شرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء.
-تجنب الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة أو نكهات صناعية أو مواد مضافة أخرى.
-تجنب الأطعمة التي تسبب لك الحساسية.
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