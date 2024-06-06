تعرفي على أفضل مقشر طبيعي للوجه؟

تقشير البشرة



تقشير البشرة هو عبارة عن إزالة الطبقة الخارجية الميتة من الجلد بطرق مختلفة، بهدف تحفيز تجدد خلايا البشرة وتنشيطها، وهو إحدى العمليات المنتشرة في عالم التجميل والعناية بالبشرة، والذي يمكن أن يساعد في إزالة خلايا الجلد الميت والأوساخ المتراكمة، مما يعطي البشرة مظهراً أكثر نضارة ونعومة، تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على شد البشرة وتقليل التجاعيد.

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ويلعب أيضاً دوراً فعالاً في علاج بعض مشاكل البشرة كالنمش وآثار حب الشباب والبقع الداكنة، ويعمل على تحسين امتصاص البشرة للكريمات والمنتجات العناية الأخرى، وهناك عدة أنواع لتقشير البشرة تتراوح بين الكيميائية والميكانيكية والليزر، ويتم اختيارها حسب نوع البشرة واحتياجاتها، لكن يجب استشارة أخصائي بشرة معتمد لاختيار الطريقة الآمنة والمناسبة.



وتتمثل أنواع تقشير البشرة في التقشير الكيميائي، والذي يتم باستخدام مركبات كيميائية مثل حمض الجليكوليك أو حمض اللاكتيك أو حمض التريتينويك لإزالة الطبقات العليا للبشرة، وتتراوح شدته من خفيف إلى متوسط إلى عميق.



وهناك التقشير الميكانيكي، حيث يتم فيه إزالة الطبقات العليا للبشرة بشكل ميكانيكي عن طريق الفرك أو الحك باستخدام أجهزة أو أدوات خاصة مثل الميكرودرمابريشن، وأيضاً التقشير بالليزر إذ يتم استخدم أشعة الليزر لإزالة الطبقات العليا للبشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على تجديد البشرة وتحسين مظهرها وعلاج بعض مشاكلها مثل التجاعيد، البقع الداكنة، وحب الشباب.





أسباب تقشير البشرة



1. يلجأ البعض إلى التقشير بهدف تجديد البشرة وتحسين مظهرها، حيث يساعد على إزالة الخلايا الميتة والأوساخ المتراكمة، مما يمنح البشرة مظهرًا أكثر نضارة ونعومة وإشراقًا.

2. يستخدم تقشير البشرة في علاج العديد من العيوب مثل آثار حب الشباب، البقع الداكنة، النمش، التجاعيد الخفيفة وجفاف البشرة.



3. تقشير البشرة فعال في تحسين امتصاص المنتجات، حيث أنه بعد إزالة الطبقات الميتة من البشرة، تصبح أكثر قدرة على امتصاص المنتجات والكريمات بشكل أفضل.



4. تساعد بعض أنواع تقشير البشرة على تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يؤدي إلى شدها وتقليل مظاهر الشيخوخة.



5. يمكن لبعض أنواع التقشير العميقة أن تساعد في تقليل الخطوط الرفيعة والتجاعيد الخفيفة على البشرة، وبالتالي منحها النضارة والحيوية.



6. أحيانًا يتم تقشير البشرة لتحضيرها لإجراءات تجميلية أخرى مثل شد الوجه أو حقن البوتوكس، ويجب استشارة طبيب البشرة المختص لتحديد نوع التقشير المناسب لاحتياجاتها والحصول على أفضل النتائج بأمان.



وهناك عدة علامات تشير إلى أن البشرة قد تحتاج إلى تقشير، وتشمل:



1. ظهور خشونة على البشرة، فإذا لاحظت أنها أصبحت خشنة الملمس وغير ناعمة، فهذا قد يكون بسبب تراكم الخلايا الميتة على سطحها.



2. عندما تبدأ البشرة بفقدان نضارتها ولمعانها الطبيعي، فقد يكون ذلك بسبب الخلايا الميتة التي تغطيها، لذا تحتاج إلى التقشير.



3. ظهور بقع داكنة أو عدم انتظام في لون البشرة، فقد يساعد التقشير في تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة وعلامات حب الشباب.



4. يمكن أن يساعد التقشير في تقليل ظهور التجاعيد الخفيفة والخطوط الدقيقة، وإذا كانت مسامات بشرتك تبدو واسعة ومسدودة، فقد يساعد التقشير في تنظيفها وتضييقها.



5. إذا كانت بشرتك معرضة للانسداد المتكرر بسبب الزيوت والأوساخ، فقد يساعد التقشير في فتح المسام وتنظيف البشرة.



ويوصي الخبراء بتكرار تقشير البشرة حسب نوع التقشير المستخدم، كالتالي:



1. التقشير الكيميائي الخفيف: ينصح بتكرارها كل 4-6 أسابيع.



2. التقشير الكيميائي المتوسط: ينصح بتكرارها كل 6-12 شهرًا.



3. التقشير الكيميائي العميق: لا ينصح بتكرارها أكثر من مرة كل 12-18 شهرًا.



4. التقشير بالليزر: يتم تكرارها كل 4-6 أسابيع لعدة جلسات حسب نوع البشرة واحتياجاتها.



ولا ينصح بتكرار التقشير العميق سواء الكيميائي أو الليزر بشكل متكرر لتجنب آثاره الجانبية والتهيج المفرط للبشرة، ويجب دائمًا استشارة طبيب البشرة المختص لتحديد نوع التقشير الأنسب وعدد مرات تكراره بناءً على حالة بشرتك.





الطريقة الصحيحة لتقشير البشرة

هناك بعض الخطوات الهامة للتقشير الصحيح للبشرة لتجنب أي مضاعفات أو تهيج، وتشمل:



1. قومي بتنظيف بشرتك جيدًا قبل التقشير لإزالة أي بقايا مستحضرات تجميل أو أوساخ.



2. رطبي بشرتك ببخاخ ماء دافئ أو منشفة دافئة لفتح المسام وإعدادها للتقشير.



3. ضعي كمية مناسبة من مقشر البشرة على يديك ووزعيها بحركات دائرية لطيفة على وجهك ومنطقة الصدر.



4. تجنبي الضغط بقوة أو الفرك بعنف لتفادي تهيج البشرة أو جروحها.



5. من الضروري التركيز على المناطق الأكثر تراكمًا للخلايا الميتة مثل الجبهة، الأنف، والذقن.

6. اتركي المقشر على بشرتك لبضع دقائق قبل شطفه بالماء الدافئ برفق.



7. جففي بشرتك بلطف بمنشفة نظيفة وناعمة، ثم طبقي مرطب أو زيت مغذي بعد التقشير لترطيب البشرة.



8. من الافضل عدم تقشير البشرة أكثر من مرتين في الأسبوع لتجنب تهيجها الزائد، مع الابتعاد عن التقشير إذا كانت لديك حروق شمسية، جروح أو التهابات في البشرة.





أهمية تقشير البشرة طبيعي

1. تقشير البشرة الطبيعي آمن وخالٍ من المواد الكيميائية، على عكس التقشير الكيميائي، لأنه لا يحتوي على أي مواد كيميائية قد تسبب تهيجًا أو حساسية للبشرة، خاصة الحساسة.



2. يمكن إجراء تقشير البشرة الطبيعي في المنزل بسهولة وبتكلفة منخفضة باستخدام مكونات طبيعية متوفرة.



3. المكونات الطبيعية المستخدمة في التقشير مثل العسل والفواكه والخضروات غنية بالمواد المغذية والمضادات للأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة البشرة.



4. التقشير الطبيعي يعمل على إزالة الخلايا الميتة برفق دون إحداث جروح أو تهيج للبشرة.



5. بعض مكونات التقشير الطبيعي مثل الملح والسكر تساعد في تحسين الدورة الدموية عند فركها برفق على البشرة.



6. يمكن تكرار التقشير الطبيعي بانتظام دون مخاوف من التهيج المفرط للبشرة، لذلك، يعد التقشير الطبيعي خيارًا فعالاً للحفاظ على صحة البشرة وإزالة الخلايا الميتة بأمان وبتكلفة منخفضة.





ما هو أفضل مقشر طبيعي للوجه؟

هناك العديد من المقشرات الطبيعية الفعالة للوجه، والتي يمكن تطبيقها على البشرة دون الشعور بأي آثار جانبية أو ضارة ومن أفضلها:



1. مقشر السكر والعسل، إذ يعتبر مزيج السكر مع العسل من أفضل المقشرات الطبيعية للبشرة، حيث يساعد السكر على إزالة الخلايا الميتة بلطف، بينما يعمل العسل كمرطب ومضاد للالتهابات.



2. مقشر جوز الهند، يحتوي جوز الهند على أحماض دهنية هامة تساعد في تقشير البشرة برفق، كما يمتلك خصائص مرطبة ومضادة للالتهابات.



3. مقشر القهوة، المقشر المصنوع من بقايا القهوة المطحونة فعال في إزالة الخلايا الميتة والشوائب من البشرة بفضل تأثيره اللطيف، مما يسهم في تقشير الجلد ومنحه النضارة والمرونة.



4. مقشر الأفوكادو، يحتوي الأفوكادو على فيتامينات ومضادات أكسدة ضرورية، والتي تساعد في ترطيب البشرة وحمايتها، كما يساهم في تقشير البشرة برفق.



5. مقشر الطحالب، الطحالب البحرية غنية بالعديد من المغذيات والأملاح المعدنية الفعالة في تنظيف البشرة وإزالة الخلايا الميتة.



6. مقشر خل التفاح، حيث يساعد في التخلص من الزيوت والدهون والخلايا الميتة من البشرة، بفضل حمضه الطبيعي، مما يعطي بشرة صافية ومشرقة.



ويفضل استخدام هذه المقشرات الطبيعية 1-2 مرة أسبوعيًا لتجنب تهيج البشرة، كما ينصح بإجراء اختبار حساسية أولاً قبل استخدامها على الوجه بأكمله.







كيف اصنع مقشر في البيت؟

يوجد العديد من الطرق لصنع مقشرات طبيعية فعالة في المنزل، ومنها:



1. مقشر السكر والعسل: قومي بإحضار ربع كوب سكر خشن، 2 ملعقة كبيرة عسل، قليل من زيت جوز الهند، واخلطيهم معاً جيداً للحصول على قوام متجانس، ثم افركي بشرتك برفق باستخدام الخليط، وبعد ذلك اشطفيه بالماء الدافئ.



2. مقشر القهوة: احضري ربع كوب بقايا قهوة مطحونة، وملعقة كبيرة زيت زيتون أو جوز الهند، وامزجتهم معًا، وافركي الخليط برفق على بشرتك لمدة دقيقتين، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.



3. مقشر الأفوكادو والعسل: امزجي نصف حبة أفوكادو ناضج ومهروس مع ملعقة كبيرة عسل حتى تحصلي على قوام متجانس، ثم ضعي المزيج على بشرتك وافركيه برفق لمدة دقيقتين، قبل شطفه بالماء الدافئ



4. مقشر جوز الهند: اخلطي 2 ملعقة كبيرة جوز هند مبشور مع ملعقة كبيرة عصير ليمون، ثم افركي الخليط برفق على بشرتك لإزالة الخلايا الميتة، وبعد ذلك اشطفيه بالماء الدافئ.



5. مقشر خل التفاح: امزجي ربع كوب خل تفاح، مع ربع كوب ماء، وملعقتين من السكر، ثم ضعي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة 5-10 دقائق قبل فركها برفق وشطفه بالماء الدافئ.

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