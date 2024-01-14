تعرف على أسرار الكاكا.. "فاكهة الآلهة" التي صدرتها الصين للعالم

الكاكا نوع من الفاكهة، غالباً ما تكون شبيهة بالطماطم، تمتلك حجماً متوسطاً جلّه فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة وألياف. يتراوح لونها من الأصفر إلى الأحمر والبرتقالي الداكن، كما قد تجدها بشكل آخر يشبه البلوط أو اليقطين. طعمها أقرب إلى العسل في الحلاوة. لكن، من الجيد الانتباه إلى نوع الفاكهة التي تبتاعها في الأسواق، فقد تجد القابض غير الصالح للأكل حتّى ينضج وغير القابض الصالح للأكل مباشرة.

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ما هي شجرة الكاكا؟





شجرة الكاكا تنمو حتّى ارتفاعات تصل من 15 إلى 16 قدماً، أصلها في الصين، حيث ظهرت لأول مرة هناك منذ آلاف السنين. حالياً، تُزرع في العديد من مناطق العالم وتُشبه شجرة الخوخ. تُثمر في الخريف، مع إمكانية أن تبقَ الثمار عليها حتّى الشتاء.





ما هي أصناف الكاكا؟





صنفا الكاكا الأكثر شهرة هما هاشيا وفيويو. الأول يكون قابضاً ويحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية النباتية المعروفة بالعفص مما يعطي الفاكهة طعماً مريراً وجافاً. أمّا الثاني، فهو غير قابض يحتوي على التانينات ويمكن الاستمتاع به حتّى عندما يكون غير ناضج.



تشترك جميع الأنواع في القيمة الغذائية نفسها، مع بعض الاختلافات البسيطة في محتوى الألياف والقليل من المركبات العضوية غير العادية.





ما هي فوائد الكاكا؟





تعتبر الكاكا صالحة للأكل حتّى مع ورقها، وهي تقدّم مجموعة واسعة من الفوائد التي تنعكس إيجاباً على صحة الإنسان. فيما يلي، سنذكر أبرز هذه الفوائد:





الكاكا تدعم الجهاز المناعي





تدعم هذه الفاكهة جهاز المناعة لديك عبر مخزونها من فيتامين (ج)، حيث أكدت دراسة نُشرت في مجلة جودة الغذاء أنّ هذا الفيتامين يعزّز إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي الخلايا الدفاعية في الجسم المضادة للالتهابات والميكروبات والفطريات والسموم.





الكاكا جيدة للجهاز الهضمي





تشتهر هذه الفاكهة بمخزونها العالي من الألياف، حيث تحتوي على حوالى 20% من حاجتك اليومية. تساهم الألياف في كثرة التبرز، وزيادة إفرازات العصارات المعدية والهضمية. هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى مساعدة أمعائك على التخلص من النفايات الصلبة للأطعمة والوقاية من انتفاخ البطن والإمساك.



كذلك تقيك الألياف من أمراض الجهاز الهضمي كسرطان القولون والمستقيم. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الكاكا على فيتامين ب(1) وب(2) وب(3) المنظمين لعملية تكسير الكربوهيدرات والبروتينات والدهون وبالتالي تحقيق توازن التمثيل الغذائي.



يشير البعض إلى إمكانية هذه الثمرة في محاربة الميكروبات المسببة لالتهابات المعدة من خلال البوليفينول الموجودة فيها.





الكاكا تساعد على إنقاص الوزن





على الرغم من أنّ هذه الثمرة مليئة بالسعرات الحرارية إلّا أنّها تساعدك على إنقاص وزنك، فكيف يكون ذلك؟! أشارت دراسة في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية إلى أنّ الفواكه مثل البرسيمون الغنية بالألياف الغذائية قد تحسن التمثيل الغذائي للدهون وتمنع أكسدة الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة.





الكاكا تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام





درست الأبحاث الحديثة الرابط بين أوراق الكاكا وصحة العظام، فوجدت أنّ السكريات الموجودة فيها تمنع التعبير الجيني للخلايا الآكلة للعظام، وهي خلايا متخصصةٌ تعملُ على تكسيرِ الأنسجةِ العظمية. قد تنعكس هذه الخاصية على النساء المعرضات لهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث.





الكاكا تحارب التجاعيد





إذا اطلعنا على تركيبة الثمرة، فسنجد أنّها غنية بمضادات الاكسدة، بما في ذلك فيتامين(أ)، بيتا كاروتين، اللوتين، الليكوبين وكريبتوكسانثين. هذه المضادات تشكّل سلاحا فعالا يقلل التجاعيد من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي. في هذا الإطار، وجد باحثون يابانيون نوعاً معيناً من مادة البوليفينول الموجودة في القشر، مؤكدين أنّها تلعب دوراً فعالاً مضاداً للضرر التأكسدي الناتج عن الشيخوخة.





الكاكا تحافظ على صحة القلب





تشغل أمراض القلب العالم مسببة الكثير من الوفيات. لكن، إذا اعتمدنا نظاماً صحياً مليئاً بالمغذيات فقد يساعدنا على الوقاية من الأمراض المزمنة. يشير البعض إلى أنّ الكاكا قد تصيب هذا الهدف لأنّها غنية بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والمعادن وبالتالي تحافظ على الشرايين وتمنع تصلبها. تساعد الألياف الغنية بالتانين أيضاً في علاج ارتفاع الكوليسترول.



إذا أردنا تفصيل بعض مضادات الأكسدة الموجودة في هذه الفاكهة، فالأولًى الحديث عن الفلافونيد. أكّدت دراسة أنّ أولئك الذين لديهم كمية أعلى من الفلافونويد انخفض لديهم خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة %18 مقارنة مع أولئك الذين لديهم كمية أقل. الفلافونيد يدعم صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم، تقليل الكوليسترول الضار وتقليل الالتهاب .



كما أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن حمض التانيك وحمض الغاليك، الموجودان في البرسيمون، فعالان في خفض ضغط الدم.

كذلك تؤدي الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الكاكا إلى التقليل من الكوليسترول الضار عن طريق مساعدة الجسم على إفراز الكميات الزائدة منه. يرتبط الكوليسترول الضار بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.





الكاكا تعالج العديد من الأمراض المزمنة





في حال تناولت الكاكا، فأنت ستحصل على أكثر من نصف المدخول الذي يجب أن تحظى به يوميّاً من فيتامين(أ). يلعب الأخير دوراً مهمًّا في الحفاظ على صحة العيون، حيث يدعم عمل الأغشية الملتحمة والقرنية . فضلا عن أنّه عنصراً فعالا في بروتين "رودوبسين" الضروري للرؤية الطبيعية.



كذلك تحتوي هذه الفاكهة على نوعين من مضادات الأكسدة كاروتينويد الموجودان بمستويات عالية في شبكة العين والضروريان للرؤية، وهما اللوتين والزياكسانثين. وجدت دراسة أنّ أولئك الذين استهلكوا كميات أعلى من اللوتين والزياكسانثين كان لديهم خطر أقل بنسبة 40% للإصابة بالتنكس البقعي من أولئك الذين استهلكوا كميات أقل.





الكاكا تساعد في محاربة السرطان





تتميّز مضادات الأكسدة بقدرتها على تحييد الجذور الحرة التي تسبب الأمراض من خلال عملية تحويل الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية وإلحاق الضرر بأعضاء مختلفة. يقوم الجسم بتصنيع مضادات الأكسدة بنفسه، لكن يمكننا تعزيزها عن طريق تناول أطعمة تحتوي على مستويات عالية منها. تعتبر الكاكا واحدة من الافتراحات، حيث تبيّن في دراسة نشرت في المجلة الكورية للتغذية دور مستخلصات أوراقها في محاربة السرطان.





الكاكا تساعد في الوقاية من السكري





عندما يتحدّ البروتين أو الدهون مع السكر في الدم، فإنّهما يشكّلان منتجات نهائية متقدمة من السكر(AGES) تسبب مرض السكري. تعمل هذه الفاكهة بفضل الفلافونيد الموجود فيها على منع تكوين هذه المنتجات. كذلك وجدت دراسة أجريت على أكثر من 37000 شخصاً أنّ الذين تناولوا طعام يحتوي على مستويات عالية من مضاد الأكسدة بيتا كاروتين كان لديهم خطر أقل بشكل كبير للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. الكاكا واحدة من الفواكه التي تحتوي على هذا النوع من مضادات الأكسدة.



تساعد الألياف القابلة للذوبان الموجودة بإبطاء عملية خضم الكربوهيدرات وامتصاص السكر وبالتالي تساعد على منع ارتفاع السكر في الدم. أظهرت دراسة أجريت على 117 شخصاً يعانون من مرض السكري أنّ زيادة استهلاك الألياف القابلة للذوبان أدى إلى تحسينات كبيرة في مستويات السكر في الدم.





الكاكا تحارب الالتهابات



يكشف العلماء عن معادلة بسيطة تفيد بأنّ تناول الأطعمة الغنية بمركبات مضادة للالتهابات تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، التهاب المفاصل، السكري، السرطان، السمنة والالتهابات المزمنة. في الواقع ينتج الجسم فيتامين(ج) وإنترلوكين 6 كرد قعل على الالتهابات. تقدّم لك الكاكا الكثير من فيتامين (ج) والكاروتينات والفلافونويد وفيتامين(ه)، وكلها مضادات أكسدة تحارب الالتهابات في الجسم.

الأصناف القابضة من هذه الفاكهة تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة.





فوائد الكاكا للشعر





الكاروتينات المسؤولة عن لون الفاكهة البرتقالي تلعب دوراً في حماية الشعر والبشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية باعتبارها مضادة للأكسدة. يساهم الفلافونيد ومضادات الأكسدة الأخرى أيضاً في تحفيز نمو خلايا الشعر من خلال تعزيز تكاثرها وبالتالي نمو البصيلات.





الكاكا تعالج الشعر الدهني



يتطلب نمو الشعر الصحي بعض الفيتامينات كفيتامين(أ) و(ب) و(ج) التي تنظم إنتاج الزيت الطبيعي لفروة الرأس، تنشط الدورة الدموية وتحمي الشعر من الجذور الحرة. لكنّكِ لستِ مضطرة إلى استعمال الكثير من الفيتامينات والأدوية، فقد تساعدك فوائد الكاكا للشعر على علاج مشاكل الشعر الدهني من دون تهيّج في فروة الرأس.





كيف تؤكل فاكهة الكاكا؟





تتعدّد طرق تناول الكاكا كما تتعدّد فوائده، فالمميز فيها هو تزاوجها مع الأطعمة الحلوة والمالحة. فكيف يمكنك الاستفادة من هذه الفاكهة لتحصيل الفوائد؟يمكنك تناول الفاكهة كما التفاح، حيث أنّ الجلد رقيق وصالح للأكل. ليس عليك سوى غسلها جيّداً.



قطّع الفاكهة إلى شرائح وأضفها إلى سلطتك المفضلة.

يمكنك تناول الفاكهة مشوية مع بعض العسل للاستمتاع بطعمها الحلو.

في الصباح الباكر أضف الفاكهة الطازجة إلى الزبادي أو الشوفان.



بين الوجبات يمكنك إضافة الكاكا إلى فواكه أخرى لإعداد سلطة الفواكه اللذيذة.

أضف الفاكهة إلى العصير المفضل لديك حتّى تحصل على فوائد غذائية كثيرة.







كيف تعد عصير الكاكا؟





يعتبر شرب عصير الكاكا من أسرع الطرق للحصول على فوائدها. إليك طرق إعداده:اختر الفاكهة الناضجةأزل اللب من الفاكهة ثمّ ضعه في الخلاط.يمكنك مزج العصير مع فواكه أخرى.

كيف تعد مربى الكاكا؟





طريقة تحضير مربى الكاكا



مربى الكاكا سهل الإعدادمكونات مربى الكاكا373 غراماً من لب الفاكهة مقطعة إلى قطع صغيرة.93 غراماً من السكر الأبيض.93 غراماً من جلد الفاكهة المفروم بطريقة ناعمة.2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.23 غراماً من قشر الليمون مقطع بطريقة ناعمة.ضع لب الكاكا، السكر، الجلد، عصير الليمون والقشر في قدر على نار متوسطة حتّى الغليان.خفّف الحرارة واترك الخليط على نار هادئة حوالي 10 دقائق حتّى يلين اللب ويصبح المربى كثيفاً.اترك المربى يبرد حوالي 30 دقيقة ثمّ ضعه في وعاء محكم الاغلاق واحفظه في الثلاجة.





ما أضرار فاكهة الكاكا؟





تناول الكاكا قد يسبب بعض الآثار الجانبية المزعجةالكاكا تفاقم الإمساكفي حال كنت تعاني من الإمساك، فتجنب النوع القابض لأنه يحتوي على كميات عالية من العفص واعتمد على النوع غير القابض. إذا وجدت أيضاً أنّ الإمساك يتفاقم، فتوقف عن استهلاكه.الكاكا تخفض ضغط الدمخفض ضغط الدم يعتبر من أضرار الكاكا التي قد تواجهك. لذلك، في حال كنت تتناول أدوية مخصصة لهذا الغرض، فسارع بالتحدث إلى طبيبك قبل تناولها لأنّك قد تتعرض لخطر التفاعل.





الكاكا تسبب الحساسية



يشكو قلة قليلة من الناس من ردة فعل تحسسية تجاه الكاكا، تشمل أعراضها الحكة أو التورم أو خلايا النحل. في هذا الإطار، أشار البعض إلى وجود علاقة بين حساسية اللاتكس وإمكانية حدوث رد فعل تحسسي تجاه هذه الفاكهة.





الكاكا تؤدي إلى تكوين البازهر



الكميات الكبيرة من هذه الفاكهة تؤدي إلى تكوين البازهر، كتلة صلبة يمكن أن تسد الأمعاء، من خلال اتحاد الألياف غير القابلة للذوبان والعفص مع حمض المعدة.





الأسئلة الشائعة



تُعرف هذه الفاكهة بالعديد من المسميات كالكا أو الخرما أو نار جوف أو البرسيمون. قديماً، كان اليونان يطلقون عليها اسم "فاكهة الآلهة".



ما هي فوائد الكاكا للرجال؟

بشكل عام، لم تذكر الأبحاث فوائد الكاكا للرجال. لكن، يشير البعض إلى قدرتها على تعزيز الصحة الجنسية لأنّها تحسن الصحة العامة من خلال تزويد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية.



الكاكا فاكهة مميزة تقدّم لك العديد من الفوائد الصحية والجمالية ويمكن تناولها بعدة طرق. قد تسبّب بعض الآثار الجانبية كالإمساك أو الحساسية. -وكالات

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