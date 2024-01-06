تعرّف على أعراض نقص الفيتامينات والمعادن في جسمك

إذا كنت تشعر بالتعب والخمول، فقد يكون نتيجة لنقص المغذيات. وقد يظهر نقص التغذية عند عدم التنويع في مصادر الطعام.

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حيث يعاني كثير من الأشخاص من نقص في العناصر الغذائية الهامة في الجسم، وقد يكون ذلك نتيجة لاتباع حمية غذائية فقيرة.



فإذا كنت تفتقر إلى بعض العناصر الغذائية أو الفيتامينات ، قد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض ومؤشرات مبكرة تنبه إلى حاجة الجسم إلى بعض العناصر الغذائية الأساسية. وقد تكون هذه المؤشرات كالآتي:





نقص فيتامين د: مشاكل في الجهاز الهضمي

يحتاج الجسم إلى فيتامين د لدوره الأساسي في العديد من الوظائف. إذ يقوي العظام ويؤثر على بناء العضلات.

وتشمل أعراض نقص هذا الفيتامين مشاكل في الجهاز الهضمي أو الأمعاء أو ضعف جهاز المناعة أو حتى الاكتئاب.

لهذا السبب يجب أن تولي اهتماما خاصا لنظامك الغذائي. تناول كمية كافية من البيض والجبن.



كما يمكن للأسماك مثل سمك القد أو السلمون تحسين توازن فيتامين د.

ومع ذلك، فإن أسهل طريقة هي التعرض لأشعة الشمس لمدة 10 إلى 20 دقيقة لرفع مستويات فيتامين د. بحسب ما نشره موقع (بونته. د ي) الألماني.





نقص الحديد: تعب وصداع وتساقط الشعر

يعاني حوالي 25 في المائة من جميع سكان العالم من نقص الحديد . وتتأثر النساء بشكل خاص بذلك.

ومن أبرز أعراض نقص الحديد التعب وقلة التركيز والشحوب والصداع والدوخة وتساقط الشعر وكذلك تقصف الاظافر وتمزق زوايا الفم.



ويمكن تعويض ذلك بتناول اللحوم لأنها من المصادر الغنية بالحديد.

كما يمكن للخضروات مثل السبانخ والخس والجرجير وكذلك البقوليات أن تساعد في تعويض الحديد أيضا.





نقص فيتامين ب 12: قلة التركيز والشحوب

التعب والشحوب وضعف التركيز والذاكرة هي علامات نموذجية لنقص فيتامين ب 12 .إذ يحتاج الجسم إلى فيتامين ب 12 لتكوين خلايا الدم الحمراء.

وغالبا ما يتأثر النباتيون بهذا النقص لأن الحصول على فيتامين ب 12 يعتمد بشكل أساسي على الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض وغير ذلك.





نقص الكالسيوم: خدر ووخز الأصابع

الكالسيوم مهم للحفاظ على عظام قوية والتحكم في وظيفة العضلات والأعصاب، وفقًا لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية(NIH).

وتشمل علامات الانخفاض الشديد في الكالسيوم التنميل، وخز في الأصابع، وعدم انتظام ضربات القلب، مشاكل في الأسنان والأظافر.



ويمكن تعويض النقص عبر الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب ومنتجات الألبان، والبروكلي والأسماك. بحسب ما نشره موقع (إيفري داي هيلث) الأمريكي.





نقص اليود: مشاكل في الغدة الدرقية

اليود مطلوب لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية. وتكمن أهمية هرمونات الغدة الدرقية في دورها في جميع عمليات التمثيل الغذائي في الجسم.

لذلك يؤثر نقص اليود على كل ما يتأثر بهرمونات الغدة الدرقية، مثل القلب والدورة الدموية أو الجهاز العصبي والعضلات والتمثيل الغذائي.



كما يمكن أن يؤدي نقص اليود إلى تضخم الغدة الدرقية. لمنع ذلك، يجب استخدام الملح المعالج باليود عند الطهي، على سبيل المثال، ن وفقا لما جاء في موقع dw.





