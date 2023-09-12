الثلاثاء 12 أيلول 2023
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تعرّف على أنواع السرطانات التي يمكن الوقاية منها

2016-03-ITN-contagious-Cancer
خلايا سرطانية
مرض السرطان من الأمراض المميتة التي يمكن أن تصيب الإنسان، لكن الخبراء اكتشفوا أن العديد من السرطانات يمكن الوقاية منها، فقط بتغيير نمط الحياة.اضافة اعلان

وتقول "مايو كلينك" إن الرأي القائل بأن اختيارات نمط الحياة تؤثر على احتمالات الإصابة بالسرطان يعتبر من الآراء المسلّم بها الآن.

وتشير صحيفة الغارديان، في تقرير عن الموضوع، إلى أن السرطانات التي يمكن الوقاية منها هي تلك التي تطورت نتيجة وجود "عوامل خطر قابلة للتعديل"، تشمل التدخين، والإفراط في تناول الكحول، وسوء التغذية، والتعرض لأشعة الشمس.

وتوضح الأرقام، وفق الصحيفة، أنه يمكن الوقاية من حوالي حالتين من بين كل خمس حالات من السرطان في جميع أنحاء العالم.

وقال الصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF)، وهو منظمة غير ربحية، إن 80 إلى 90 في المئة من حالات سرطان الرئة ترجع إلى التدخين، وبالتالي يمكن الوقاية منها إذا تم تجنب هذه العادة.

وتقول "مايو كلينك" إن التدخين مرتبط بأنواع عدة من السرطان، تشمل سرطان الرئة والفم والحلق والحنجرة والبنكرياس والمثانة وعنق الرحم والكُلى. وقد يؤدي التعرض للتدخين السلبي أيضا إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة.

ويقول الصندوق إن هذه العوامل القابلة للتعديل تقع تحت سيطرة الفرد، ويمكن الوقاية من السرطان بتجنب التدخين والتعرض للأشعة فوق البنفسجية/التعرض لأشعة الشمس، وتناول نظام غذائي صحي، غني بالألياف والفواكه والخضراوات، مع تقليل اللحوم الحمراء والمصنعة، وتجنب تناول الكحول، والحفاظ على النشاط البدني والوزن الصحي.

ويقول: "عندما تؤخذ عوامل (الخطر) هذه في الاعتبار وحدها، فإن حوالي 40 في المئة من حالات السرطان يمكن الوقاية منها. وهذا يعني أنه إذا تمكن الجميع من اتباع التوصيات المتعلقة بكل عامل من العوامل المذكورة أعلاه، فسيتم منع 40 في المئة من حالات السرطان، أي لن تحدث أربع حالات من كل 10 حالات سرطان".

وبالنسبة للنظام الغذائي، تدعو "مايو كلينك" إلى التركيز على الفواكه والخضراوات والأطعمة الأخرى نباتية المصدر، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات. والابتعاد عن الأطعمة عالية السعرات الحرارية، مثل السكريات المكررة والدهون حيوانية المصدر.

وقد تقل نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء اللواتي يتبعن حمية البحر الأبيض المتوسط، التي تشمل تناول زيت الزيتون البكر والمكسرات.

وينصح أيضا بتقليل الكحوليات، ويُفضل عدم تناولها على الإطلاق، لأن الكحول يزيد من خطورة الإصابة بسرطان الثدي والقولون والرئة والكلى والكبد.

وتُسهم المحافظة على وزن صحي في تقليل احتمال الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي والبروستاتا والرئة والقولون والكلى.

وتجنب أشعة الشمس أيضا مفيد لأنها تسبب سرطان الجلد وهو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا. وينصح بالابتعاد عن أشعة الشمس بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة عصرا، نقلا عن الحرة.

والوقاية من بعض حالات العدوى الفيروسية تساعد في الوقاية من الإصابة بالسرطان. ويشمل ذلك عدوى التهاب الكبد B، وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، والأخير فيروس منقول جنسيا ويزيد خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، وغيره من السرطانات الأخرى التي تصيب الأعضاء التناسلية.
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