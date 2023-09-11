تعرّف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية

يُعتبر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، من بين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية.



الفئات الأكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية:



-الأشخاص أكبر من 60 عامًا



-الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض الغدة الدرقية



-الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي للإصابة في مشاكل بالغدة الدرقية



-الأشخاص الذين لديهم أحد أمراض المناعة الذاتية



ويمكن أن تختلف أعراض قصور الغدة الدرقية من شخص إلى آخر.





أبرز الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية:

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ما الذي يُسبب قصور الغدة الدرقية؟

-التعب-زيادة الوزن-صعوبة في تحمّل البرد-آلام المفاصل والعضلات-الجلد الجاف أو الشعر الجاف والرقيق-فترات الحيض الثقيلة أو غير المنتظمة أو مشاكل الخصوبة-تباطؤ معدل ضربات القلب-الاكتئاب

-داء هاشيموتو-التهاب الغدة الدرقية-قصور الغدة الدرقية الخلقي-الاستئصال الجراحي لجزء أو كامل الغدة الدرقية-العلاج الإشعاعي للغدة الدرقية-بعض الأدوية