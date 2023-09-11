الإثنين 11 أيلول 2023
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تعرّف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية

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قصور الغدة

يُعتبر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، من بين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية:


-الأشخاص أكبر من 60 عامًا

-الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض الغدة الدرقية

-الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي للإصابة في مشاكل بالغدة الدرقية

-الأشخاص الذين لديهم أحد أمراض المناعة الذاتية

ويمكن أن تختلف أعراض قصور الغدة الدرقية من شخص إلى آخر.

أبرز الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية:

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-التعب

-زيادة الوزن

-صعوبة في تحمّل البرد

-آلام المفاصل والعضلات

-الجلد الجاف أو الشعر الجاف والرقيق

-فترات الحيض الثقيلة أو غير المنتظمة أو مشاكل الخصوبة

-تباطؤ معدل ضربات القلب

-الاكتئاب

ما الذي يُسبب قصور الغدة الدرقية؟

 


-داء هاشيموتو

-التهاب الغدة الدرقية

-قصور الغدة الدرقية الخلقي

-الاستئصال الجراحي لجزء أو كامل الغدة الدرقية

-العلاج الإشعاعي للغدة الدرقية

-بعض الأدوية

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