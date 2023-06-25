الأحد 25 حزيران 2023
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تعرف على مدة التدخين المسببة للانسداد الرئوي المزمن

تعرف على مدة التدخين المسببة للانسداد الرئوي المزمن
تعرف على مدة التدخين المسببة للانسداد الرئوي المزمن
أعلن البروفيسور زاوربيك أيسانوف أخصائي الأمراض الصدرية، أنه للإصابة بمرض الانسداد الرئوي يجب تدخين علبة سجائر يوميا لمدة 10 سنوات.

ويشير الأخصائي في حديث لـ Gazeta.Ru إلى أنه في حالة الانسداد الرئوي المزمن يحدث انسداد (تضيق) الشعب الهوائية، يؤدي إلى نقص كمية الأكسجين التي تصل إلى الرئتين، ما يسبب ضيق التنفس، وعند تركه من دون علاج يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.اضافة اعلان

ويقول: "توجد لدى الأطباء طريقة لتحديد كثافة التدخين- عدد علب السجائر في السنة. فمثلا إذا كان الشخص يدخن في اليوم 20 سيجارة طوال السنة، تعتبر علبة في السنة. فإذا كان يستمر لمدة 10 سنوات فيعتبر 10 علب في السنة. وإذا كان يدخن 40 سيجارة لمدة خمس سنوات تعتبر أيضا 10 علب في السنة، لأن كثافة التدخين مضاعفة. ولتطور مرض الانسداد الرئوي يجب مثلا تدخين 10 علب في السنة". RT

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