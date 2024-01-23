تعقيم علب المكياج ضروري! لهذا السبب

أوصت مجلة "Stylebook" المرأة بتعقيم علب المكياج مثل علبة ظلال الجفون من وقت إلى آخر، وذلك لحمايتها من البكتيريا والجراثيم، التي قد تنتقل إليها عند الاستخدام، والتي قد تتسبب بدورها في الإصابة بأمراض جلدية.



وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه ينبغي لهذا الغرض استعمال مستحضرات التعقيم المخصصة لمستحضرات المكياج.

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تنظيف اليدين



ولتجنب وصول البكتيريا والجراثيم إلى علب المكياج من الأساس، ينبغي تنظيف اليدين جيداً قبل استعمال علبة المكياج، مع غلق العلبة فور الانتهاء من استخدامها.



ومن المهم أيضاً تنظيف أدوات المكياج من وقت إلى آخر، نظراً لكونها مرتعاً للبكتيريا والجراثيم، على أن يتم تغييرها بانتظام.



ومن الضروري أيضاً الانتباه إلى تاريخ صلاحية مستحضرات التجميل والتخلص منها عند ملاحظة أية تغيرات طارئة عليها مثل تغير اللون أو انبعاث رائحة كريهة منها. وكالات

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