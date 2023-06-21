الأربعاء 21 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

تعلم لغة ثانية يؤثر إيجابا على الصحة العقلية للإنسان

تعلم لغة ثانية يمكن أن يزيد من كثافة المادة الرمادية في مناطق معينة من الدماغ
تعلم لغة ثانية يمكن أن يزيد من كثافة المادة الرمادية في مناطق معينة من الدماغ
توصلت الدراسات العلمية والمتخصصة الحديثة إلى أن تعلم لغة ثانية يؤثر إيجاباً على الصحة العقلية والبدنية للإنسان.

وأظهرت الأبحاث أن تعلم لغة ثانية يمكن أن يزيد من كثافة المادة الرمادية في مناطق معينة من الدماغ، ويحسّن الإدراك، ويعزز الأداء الأكاديمي للطلاب. كما بينت الدراسات أن حوالي 22% من الأطفال في الولايات المتحدة يتحدثون لغة ثانية، وحوالي 17% من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 وما فوق هم متعددو اللغات.اضافة اعلان

وبحسب مقال للباحثة الأمريكية كريستين لورنس، فإن اللغة الثانية تشبه التمارين الرياضية التي تعزز الصحة البدنية، إذ يمكن لتعلم لغة ثانية أن يساهم في عقل سليم.


وأظهرت فحوصات الدماغ للأشخاص ثنائيي اللغة وجود كثافة أعلى للمادة الرمادية في مناطق معينة من الدماغ، مما يعني أن تعلم اللغة الثانية يعزز صحة الدماغ ويحمي من الأمراض العصبية التنكسية التي تصيب كبار السن.


وتشير الدراسات إلى أن تعلم اللغة الثانية يحسّن الانتباه ويزيد من القدرة على تعدد المهام، حيث يمكن للأشخاص الذين يتحدثون لغات متعددة التناوب بسهولة بينها، وهذا يجعلهم أكثر كفاءة في أداء المهام. كما يزيد تعلم اللغة الثانية من الإبداع والتعاطف، ويوسع الذاكرة، ويعزز احترام الذات.

أما بالنسبة للطلاب، فإن الدراسات تؤكد أن الطلاب ثنائيي اللغة يسجلون درجات أعلى في الفهم والامتحانات الموحدة من الطلاب الذين يعرفون اللغة الإنجليزية فقط، مما يعزز أدائهم الأكاديمي. ويمكن أن تساعد تعلم اللغة الثانية أيضاً في توسيع قدرة الدماغ وخلق نقاط تشابكات عصبية جديدة في الدماغ، مما يحسّن الأداء العام ويزيد من الفرص الوظيفية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تعلم اللغة الثانية يمكن أن يساعد في الاتصال مع الناس من مختلف الثقافات والجنسيات، وتعزيز التفاهم والتعاون الثقافي والدبلوماسي.

كما يمكنه أن يفتح الأبواب لفرص عمل وتعليم وسفر في دول أخرى، ويزيد من فرص التعارف على ثقافات جديدة وتطوير المهارات الاجتماعية. -وكالات
1-girl-sitting-on-the-light-pole-masha-lince

ما هو الوقت المثالي للبقاء في الإضاءة الخارجية لتقليل مخاطر الاكتئاب؟ 19 حزيران 2023

AR-160909975

لماذا النساء أكثر عرضة لمشكلات النوم من الرجال؟ 19 حزيران 2023

is-milk-as-hydrating-as-water-copy-2000-4504a8de40bf4428a3ebb1038c8d41e3

هذا المشروب الأمثل للترطيب في الصيف 19 حزيران 2023

علماء يجربون طريقة فريدة لعلاج سرطان الدماغ

علماء يجربون طريقة فريدة لعلاج سرطان الدماغ 19 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
ربط المعدة

عمليات "ربط المعدة" تحسن الصحة العقلية

23 أيار 2023
اقرأ أيضا
نبات الأقحوان

5 فوائد لنبات الأقحوان وموانع الاستخدام

منذ9 ساعة
crop-22737836-1

لماذا تعد الأحذية الرياضية "خطيرة " في المطارات؟

منذ11 ساعة
الضوء الأحمر.. هكذا يؤثر على نومك وساعتك البيولوجية

الضوء الأحمر.. هكذا يؤثر على نومك وساعتك البيولوجية

منذ24 ساعة
الأكل المقيد بالوقت.. قد يمنع داء السكري والسمنة

الأكل المقيد بالوقت.. قد يمنع داء السكري والسمنة

20 حزيران 2023
إليك أفضل مشروب للترطيب ومكافحة الجفاف

إليك أفضل مشروب للترطيب ومكافحة الجفاف

19 حزيران 2023
sun-stroke

ما هي ضربة الشمس؟ وكيف نتقيها بالصيف؟

19 حزيران 2023
افكار و مواقف

النمو الاقتصادي السعودي وفي الخليج العربي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أبو طير يكتب: الضفة الغربية بعد معركة وراثة الرئاسة

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

 اتهامات للأميريكيين في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

عمال الوطن.. إنصافهم ضرورة

محمود الخطاطبة |اليوم

لو تحدث باسل الأعرج عن "عيلي"

د.أحمد جميل عزم |اليوم

الأردن والصندوق السيادي

موسى الساكت |اليوم
ترجمات
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات | منذ1 ساعة
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات | منذ3 ساعة
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات | منذ24 ساعة
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
 