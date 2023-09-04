الإثنين 04 أيلول 2023
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"تغذي الأورام السرطانية".. تحذير من تناول مكملات فيتامين C

"تغذي الأورام السرطانية".. تحذير من تناول مكملات فيتامين C
"تغذي الأورام السرطانية".. تحذير من تناول مكملات فيتامين C
دبي- اعتدنا هذه الأيام على تناول المكملات الغذائية بكثرة ومن دون الرجوع إلى الطبيب. فمن المفترض أن تغذي مكملات الفيتامينات الجسم، إلا أن المفاجأة الصادمة هي أن الأبحاث الجديدة أظهرت أنها يمكن أن تساعد الأورام السرطانية على النمو!اضافة اعلان
وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي إكسبريس" Daily Express البريطانية، يشعر العلماء في "معهد كارولينسكا"، وهي جامعة طبية تقودها الأبحاث في سولنا بالسويد، بالقلق إزاء مكملات الفيتامينات والمعادن. وتعتبر مضادات الأكسدة الشائعة، مثل فيتامين C، آمنة عند تناولها من الطعام، ولكن المكملات الإضافية ترتبط الآن بتكوين أوعية دموية جديدة في الأورام.
وأوضح البروفيسور مارتن بيرغو، الأستاذ في قسم العلوم الحيوية والتغذية بالمعهد ما اكتشفه فريقه، وقال: "لقد وجدنا أن مضادات الأكسدة تنشط الآلية التي تسبب الأورام السرطانية في تكوين أوعية دموية جديدة، وهو أمر مثير للدهشة لأنه كان يعتقد في السابق أن مضادات الأكسدة لها تأثير وقائي. الأوعية الدموية الجديدة تغذي الأورام ويمكن أن تساعدها على النمو والانتشار".
وأضاف البروفيسور بيرغو: "ليست هناك حاجة للخوف من مضادات الأكسدة الموجودة في الطعام العادي ولكن معظم الناس لا يحتاجون إلى كميات إضافية منها. في الواقع، يمكن أن يكون ضارا لمرضى السرطان والأشخاص الذين لديهم خطر مرتفع للإصابة بالسرطان".
ووجد الفريق أن مضادات الأكسدة تقلل مستويات جذور الأكسجين الحرة، ولكن عندما يتم إدخال كميات إضافية، فإن الانخفاض في الجذور الحرة ينشط بروتينا يسمى BACH1. وهذا يؤدي بعد ذلك إلى تكوين أوعية دموية جديدة، تعرف باسم Angiogenesis.
وقد وجد أن فيتاميني A وC والسيلينيوم والزنك كلها تحفز تكوين أوعية دموية جديدة بالأورام السرطانية في الرئة. ويعتقد العلماء أن هذه النتائج يمكن أن تنطبق على جميع أنواع السرطان ويمكن أن تساهم في انتشار السرطان في الجسم.
وقال تينغ وانغ، طالب الدكتوراه في فريق البروفيسور بيرغو: "دراستنا تفتح الباب أمام طرق أكثر فعالية لمنع تكوين الأوعية الدموية في الأورام. على سبيل المثال، المرضى الذين تظهر أورامهم مستويات عالية من BACH1 قد يستفيدون أكثر من العلاج المضاد لتكوين الأوعية الدموية من المرضى الذين لديهم مستويات منخفضة من BACH1".
وقد نشرت نتائج الدراسة في Journal of Clinical Investigation. -(العربية نت).
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