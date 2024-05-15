الأربعاء 15 أيار 2024
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تفشي مرض قاتل في اليابان ونصائح لمكافحة العدوى

تفشي مرض قاتل في اليابان ونصائح لمكافحة العدوى
تفشي مرض قاتل في اليابان ونصائح لمكافحة العدوى
وصلت معدلات الإصابة بمرض المكورات العقدية الانحلالية إلى مستويات خطيرة في اليابان، حيث يسبب المرض تموّت أنسجة الذراعين والساقين، وينتهي بوفاة المصاب.اضافة اعلان

ونقل تلفزيون محلي عن المعهد الوطني للأمراض المعدية، أن اليابان سجلت منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الخامس من مايو الجاري 801 إصابة بالمرض، أي ما يزيد 2.76 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وطوال العام 2023، تم تسجيل 941 إصابة بـ"المرض المعدي العقدي الانحلالي الحاد"، وهو المعدل الأعلى منذ بدء ظهور تلك الأعراض.

وعادة ما يكون سبب المرض العقدية الانحلالية من الفئة (A) ولم يتم تحديد أسباب ارتفاع الإصابات بدقة بعد، لكن الخبراء يشيرون إلى تأثير عوامل مثل زيادة عدد حالات التهاب البلعوم الناجم عن نفس أنواع البكتيريا بعد تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر مدير المستشفى الوطني لمحافظة ميه، كيوشي تانيغوتشي للقناة المحلية: "كثير من الناس يحملون هذه البكتيريا، ولكن إذا نفذت البكتيريا من خلال الجروح، فإنها يمكن أن تؤدي إلى مرض شديد وسريع التقدم. ومن المهم جدا اتخاذ إجراءات مكافحة العدوى مثل غسل اليدين وتطهيرها في حالة حدوث إصابة". RT
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