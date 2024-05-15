تفشي مرض قاتل في اليابان ونصائح لمكافحة العدوى

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ونقل تلفزيون محلي عن المعهد الوطني للأمراض المعدية، أن اليابان سجلت منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الخامس من مايو الجاري 801 إصابة بالمرض، أي ما يزيد 2.76 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي.وطوال العام 2023، تم تسجيل 941 إصابة بـ"المرض المعدي العقدي الانحلالي الحاد"، وهو المعدل الأعلى منذ بدء ظهور تلك الأعراض.وعادة ما يكون سبب المرض العقدية الانحلالية من الفئة (A) ولم يتم تحديد أسباب ارتفاع الإصابات بدقة بعد، لكن الخبراء يشيرون إلى تأثير عوامل مثل زيادة عدد حالات التهاب البلعوم الناجم عن نفس أنواع البكتيريا بعد تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.وذكر مدير المستشفى الوطني لمحافظة ميه، كيوشي تانيغوتشي للقناة المحلية: "كثير من الناس يحملون هذه البكتيريا، ولكن إذا نفذت البكتيريا من خلال الجروح، فإنها يمكن أن تؤدي إلى مرض شديد وسريع التقدم. ومن المهم جدا اتخاذ إجراءات مكافحة العدوى مثل غسل اليدين وتطهيرها في حالة حدوث إصابة". RT