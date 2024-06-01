 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تقبيل المواليد قد يصيبهم بالتهاب الدماغ

امرأة تقوم بتقبيل طفلها- تعبيرية
امرأة تقوم بتقبيل طفلها- تعبيرية

حذرت الرابطة المهنية لأطباء الأطفال والمراهقين بألمانيا الأشخاص المصابين بهربس الشفاه من تقبيل الأطفال حديثي الولادة لخطورة ذلك على صحتهم وحياتهم.

وأوضحت الرابطة، أن فيروسات الهربس تهاجم الجهاز العصبي المركزي لدى حديثي الولادة مسببة الإصابة بالتهاب الدماغ، الذي قد يؤدي إلى أضرار مستديمة بالمخ، كما أنه يسبب الوفاة.

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وتتمثل أعراض التهاب الدماغ في الحمى والارتجاف والتشنجات وشحوب البشرة والاضطراب أو عدم التفاعل والتجاوب مع الآخرين، كما قد تظهر البثور المميزة لهربس الشفاه لدى الأطفال.

 

وشددت الرابطة على ضرورة علاج الأطفال المصابين على وجه السرعة بواسطة الأدوية المضادة للفيروسات مع تلقي رعاية طبية مكثفة، محذرة من أن كل يوم يمر دون علاج يزيد من خطر الوفاة، علما بأن الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن أسبوعين، معرضون للخطر بشكل خاص. وكالات

 

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