تتحدث نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، اليوم الثلاثاء، عن تقييم مخاطر أمراض القلب، وهو أداة فحص تُستخدم للتحقق من مدى احتمالية إصابة الإنسان بأمراض القلب في السنوات العشر المقبلة.



وتضع نشرة المعهد بين يدي القارئ، توضيحا لماهية هذا التقييم، وسبب الحاجة إليه، وطرق إجرائه، وماذا تعني نتائجه، إضافة إلى بيان بعض حاسبات مخاطر القلب الموثوقة، وكيفية حساب نسبة الخطر للإصابة بأمراض القلب.





ما هو تقييم مخاطر أمراض القلب؟



ما هو استخدامه؟



لماذا أحتاج إلى تقييم مخاطر أمراض القلب؟



ماذا يحدث خلال تقييم مخاطر أمراض القلب؟



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أمراض القلب هي مصطلح عام يشير إلى عدة أنواع من إصابات القلب. النوع الأكثر شيوعًا هو مرض الشريان التاجي، الذي يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية. تشمل الأنواع الأخرى فشل القلب وغيرها. أمراض القلب هي من الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم.تقييم مخاطر أمراض القلب، المعروف أيضًا باسم تقييم مخاطر الأمراض القلبية الوعائية (CVD)، هو نوع من أدوات الفحص التي تقيس خطر إصابتك بأمراض القلب (Cardiovascular diseases).يتضمن تقييم مخاطر أمراض القلب سلسلة من الأسئلة حول بعض عوامل الخطر عند المريض، بما في ذلك العمر، التاريخ العائلي، والعادات الحياتية مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية. ومنها يتم إحتساب مدى خطر إصابتك بأمراض القلب في المستقبل. حتى ولو كنت تشعر بأنك بصحة جيدة الآن، يمكن أن يوضح التقييم ما إذا كنت بحاجة إلى اتخاذ خطوات لمنع أو تقليل فرص إصابتك بأمراض القلب لاحقًا.يُستخدم تقييم مخاطر أمراض القلب للتحقق من مدى احتمالية إصابة الشخص بأمراض القلب في السنوات العشر القادمة.يمكن أن يكون التقييم مفيدًا لمعظم البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا. إذا كنت أصغر من 40 عامًا، فقد تحتاج إلى التقييم إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب أو بعض عوامل خطر.هناك أنواع مختلفة من الأدوات لإحتساب تقييم مخاطر أمراض القلب. قد يتضمن التقييم الخاص بك أسئلة حول بعض أو كل مما يلي:



- العمر.

- الجنس.

- الطول والوزن.

- ضغط الدم.

- مستويات الكوليسترول سواء كنت تدخن أو قد دخنت في الماضي.

- إن كنت مصابًا بالسكري.

- مستوى النشاط الجسدي.

- النظام الغذائي.





ماذا تعني النتائج؟



تُحسب نتائج تقييم مخاطر أمراض القلب بناءً على بيانات من الدراسات السريرية حول أمراض القلب. سيتم مقارنة إجاباتك ببيانات المرضى من هذه الدراسات. ستُعطى نتائجك كنسبة مئوية. تعني النسبة المئوية المنخفضة أن لديك خطرًا أقل للإصابة بأمراض القلب في السنوات العشر القادمة. تعني النسبة المئوية الأعلى أن لديك خطرًا أكبر. إذا كانت نسبتك مرتفعة، فقد يوصي طبيبك باتخاذ خطوات لخفض الخطر. بعض عوامل الخطر، مثل العمر والتاريخ العائلي، لا يمكن التحكم بها. ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لخفض الخطر لعوامل يمكنك التحكم بها. قد تشمل هذه تناول نظام غذائي صحي، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والإقلاع عن التدخين. هذه الخطوات يمكن أن تفيد جميع البالغين.



- الستاتينات، التي تخفض الكوليسترول

- أدوية ضغط الدم، والمعروفة أيضًا باسم مضادات ارتفاع ضغط الدم

- مميعات الدم، مثل الأسبرين، والتي يمكن أن تساعد في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية. العديد من الأشخاص الذين يعانون من مرض الشريان التاجي (CAD) يعالجون بالأسبرين. ولكن العلاج بالأسبرين له بعض المخاطر ولا يُوصى به إلا للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر معينة لأمراض القلب.



بعض حاسبات مخاطر القلب الموثوقة التي يتم عادة استخدامها من قبل مقدم الرعاية الصحية:



1 - حاسبة مخاطر (ASCVD )

يستخدم بعض مقدمي الرعاية الصحية حاسبة مخاطر الأمراض القلبية الوعائية الناتجة عن التصلب الشرياني التابعة للكلية الأمريكية لأمراض القلب. تقيّم هذه الأداة احتمالية إصابة الأشخاص ممن هم بعمر40-79 عامًا بأمراض القلب خلال السنوات العشر القادمة. يمكن للأداة أيضًا تقدير مخاطر أمراض القلب مدى الحياة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عامًا. تعاونت كلية القلب الأمريكية مع جمعية القلب الأمريكية (AHA) لتطوير هذه الحاسبة الموثوقة لمخاطر القلب.

حاسبة مخاطر القلب والأوعية الدموية (CV) عبر الإنترنت التابعة لجمعية القلب الأمريكية هي نسخة معدلة وتطرح أسئلة أقل. ومع ذلك، يجب أن تكون نتائجك متشابهة تقريبًا. يستخدم مقدمو الرعاية أيضًا هذه الحاسبة لمعرفة كيف يمكن لعلاجات معينة تحسين وضع مخاطر القلب. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تناول الستاتين لخفض الكوليسترول العالي إلى تقليل مخاطرك من متوسطة إلى منخفضة أو حدية. تقترح كل من حاسبات مخاطر القلب التابعة لجمعية القلب الأمريكية والكلية الأمريكية لأمراض القلب إجراءات يمكنك اتخاذها لتحسين درجة مخاطر القلب لديك.



2 - درجة مخاطر رينولدز:

تقيّم درجة مخاطر رينولدز مخاطر أمراض القلب لجميع الأجناس الذين لا يعانون من السكري. تستثني هذه الأداة الأشخاص المصابين بالسكري لأنهم بالفعل لديهم احتمالية أعلى للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. تستخدم درجة مخاطر رينولدز معلومات عن العمر، الجنس، ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. كما تأخذ في الاعتبار ما إذا كانت والدتك أو والدك قد أصيب بنوبة قلبية قبل سن 60 عامًا. يمكن أن تشير هذه المعلومات إلى خطر وراثي لمشاكل القلب.



تأخذ الحاسبة أيضًا في الاعتبار مستوى البروتين التفاعلي عالي الحساسية (High sensitivity CRP) قد يطلب مقدم الرعاية الصحية هذا الفحص كجزء من فحص الدم لتحديد مخاطر مرض الشريان التاجي.



كيف يتم حساب نسبة الخطر للإصابة بأمراض لقلب؟

تصنف العديد من حاسبات مخاطر القلب خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على النحو التالي:



- إذا كانت القراءة أقل من 5٪: خطر منخفض.

- إذا كانت القراءة بين 5٪ إلى 7.4٪ : خطر حدي.

- إذا كانت القراءة بين 7.5٪ إلى 19.9٪ خطر.

- إذا كانت القراءة أكثر من 20٪ : خطر مرتفع.

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