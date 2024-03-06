الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تناول العنب يطيل عمر الإنسان 5 سنوات

عنب
عنب

توصل باحثون بجامعة ويسترن نيوإنغلاند الأميركية الى استنتاج مفاده ان «تناول العنب يطيل متوسط عمر الإنسان 4-5 سنوات».

 

اضافة اعلان

 وقد استند الباحثون في استنتاجهم هذا الى «نتائج التجارب التي أجروها على الفئران المخبرية، التي كانت تتغذى في البداية على أطعمة غنية بالدهون، وبعد ذلك أعطيت جرعة من مسحوق العنب تعادل سلة من ثمار العنب؛ إذ فاقت نتيجة التجربة توقعات الباحثين؛ فقد انخفضت كمية الدهون في كبد الفئران وزاد متوسط عمرها المتوقع مقارنة بالفئران التي لم تتناول العنب». وذلك وفق ما نقل موقع «BristolLive» العلمي.


وكشف الباحثون أن «السر يكمن في أن عصير العنب يزيل الدهون المكررة والسكر من الأطعمة المصنعة. لذلك عند تطبيق نتائج التجارب على البشر، يمكن لتناول العنب أن يزيد متوسط عمر الإنسان بمقدار خمس سنوات». وفق قولهم.


وفي هذا الاطار أشار الباحثون إلى أن «العنب يسرع عملية التمثيل الغذائي ويساعد على حرق السعرات الحرارية ويحسن عمل الخلايا العصبية ويحمي من مرض ألزهايمر.

 

فيما تحتوي ثمار العنب على مضادات الأكسدة التي تقلل من الالتهابات وتخفض خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. كما لا ننسى أن العنب بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات يحمي خلايا وأنسجة الجسم بفعالية من التلف والشيخوخة المبكرة، ويساعد في الحفاظ على الرؤية».

 

اقرأ أيضاً: 

هل تعرف النظام الغذائي الأرجواني؟ فوائد ذهبية ونتائج مبهرة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لقاح كورونا

لم يعان أي آثار جانبية.. ألماني يتلقى لقاح كورونا 217 مرة

منذ 7 دقيقة
وخز في اليد

ما أسباب الشعور بوخز في اليد؟

منذ3 ساعة
دراسة تكشف العلاقة بين مستوى التعليم وطول العمر

دراسة تكشف العلاقة بين مستوى التعليم وطول العمر

منذ4 ساعة
الآثار السلبية لتخفيض الوزن المفاجئ

الآثار السلبية لتخفيض الوزن المفاجئ

منذ4 ساعة
اللحوم

استخدم سابقا كرمز للحظ.. إليك هذا السر لجعل اللحوم أكثر طراوة

منذ14 ساعة
حصوات الكلى

علامات تشكل حصوات الكلى

منذ15 ساعة
افكار و مواقف

ملك يخاطر بحياته لقضايا أمته

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تدهورت العلاقات الأردنية السورية أكثر؟

ماهر أبو طير |اليوم

تسخين حزبي متأخر أم حراك انتخابي مبكر؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات | منذ16 ساعة
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
المجاعة في غزة

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05
 
 