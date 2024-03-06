تناول العنب يطيل عمر الإنسان 5 سنوات

توصل باحثون بجامعة ويسترن نيوإنغلاند الأميركية الى استنتاج مفاده ان «تناول العنب يطيل متوسط عمر الإنسان 4-5 سنوات».

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وقد استند الباحثون في استنتاجهم هذا الى «نتائج التجارب التي أجروها على الفئران المخبرية، التي كانت تتغذى في البداية على أطعمة غنية بالدهون، وبعد ذلك أعطيت جرعة من مسحوق العنب تعادل سلة من ثمار العنب؛ إذ فاقت نتيجة التجربة توقعات الباحثين؛ فقد انخفضت كمية الدهون في كبد الفئران وزاد متوسط عمرها المتوقع مقارنة بالفئران التي لم تتناول العنب». وذلك وفق ما نقل موقع «BristolLive» العلمي.



وكشف الباحثون أن «السر يكمن في أن عصير العنب يزيل الدهون المكررة والسكر من الأطعمة المصنعة. لذلك عند تطبيق نتائج التجارب على البشر، يمكن لتناول العنب أن يزيد متوسط عمر الإنسان بمقدار خمس سنوات». وفق قولهم.



وفي هذا الاطار أشار الباحثون إلى أن «العنب يسرع عملية التمثيل الغذائي ويساعد على حرق السعرات الحرارية ويحسن عمل الخلايا العصبية ويحمي من مرض ألزهايمر.

فيما تحتوي ثمار العنب على مضادات الأكسدة التي تقلل من الالتهابات وتخفض خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. كما لا ننسى أن العنب بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات يحمي خلايا وأنسجة الجسم بفعالية من التلف والشيخوخة المبكرة، ويساعد في الحفاظ على الرؤية».

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