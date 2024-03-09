تنظيم المطبخ خلال رمضان.. 10 نصائح توفر عليك الوقت والمجهود

استعدي لتنظيم مطبخك قبل شهر رمضان بهذه النصائح من أجل تيسير طهي الطعام واكتساب المزيد من الوقت في العبادات، ولتجنب إرهاق إعداد الوجبات أثناء الصيام.

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رمضان شهر العبادة والطاعة واستغلال الأجواء الروحانية من أجل تهذيب النفس، كما أنه شهر الموائد العائلية والتجمعات الطيبة التي تقوي صلة الرحم، فالجميع ينتظرون ساعة الإفطار لتناول الطعام معا، ويقع على كاهل السيدات والأمهات إعداد الوجبات رغم صيامهن، بينما يمكن أن تساعد نصائح لتنظيم المطبخ في رمضان على تقليل مجهودهن وتخفيف عبء الطبخ.



في دليل يشمل أفكار مفيدة للمطبخ، اعرفي كيف يكون الطهي أكثر سهولة خلال الشهر الكريم.





أفكار لتنظيم المطبخ في رمضان



تحديد الأولويات يساهم في تقليل الوقت إنجاز كل ما تريدين فعله في الوقت المطلوب، كما يجنبك الإرهاق والتعب خلال الشهر الكريم، والاعتماد على أدوات ذكية لتنظيم المطبخ وتوفير الوقت والجهد في رمضان يتوقف على طبيعة الروتين اليومي لكِ، فقد تكونين ربة منزل ولديك أطفال وتحتاجين إلى الانتهاء من إعداد الطعام قبل عودتهم من الدرسة، أو تعملين بدوام كامل وتضطرين إلى تجيز الطعام قبلها بيوم.



ومع مراعاة اختلاف الظروف الحياتية، يمكن أن تساعدك هذه الأفكار على تقليل الوقت في إعداد الطعام أو تنظيف المطبخ خلال رمضان، فما تحتاجينه استعدادا لاستقبال الشهر الكريم:



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1. تنظيف المطبخ

خصصي الإجازة الأسبوعية أو ساعات الصباح الأولى قبل رمضان ببضعة أيام لتنظيف المطبخ، عن طريق تفريغ الخزانات والتخلص من الأدوات والأواني التي لم يعد لها استخدام أو تعرضت للتلف، والتخلص من البهارات أو بقايا الطعام الفاسد، وتنظيف عبوات التخزين والأرفف.



2. أدوات طهي وأواني جيدة

تفحص أدوات الطهي الموجودة، ومدى حاجتك للاستثمار في شراء جديد منها وبجودة عالية، حتى تضمن الاعداد السريع للطعام ودون خسائر تؤدي إلى تلف أو حرق الطعام، وكذلك الأجهزة الكهربية التي تسهل في إعداد مكونات الطعام مثل الخلاط أو محضر الطعام متعدد المهام والقلاية الهوائية.



بالتأكيد، يعتمد الأمر على مدى توفر الميزانية لشراء هذه الأدوات، وفي حال كان من الصعب الحصول عليها لا تشعرين بالضغط، فيمكنك الاكتفاء بسكاكين جيدة وحادة تساعدك على التقطيع بشكل أسرع ومقشرات بجودة عالية.



3. سلامة الأجهزة

من الأفضل أن تتفحصين الأجهزة المنزلية، مثل: الثلاجة والفرن والميكروويف والبوتاجاز والفريزر وغيرها، من أجل التأكد من سلامتها وعدم حاجتها للصيانة وأنها تعمل بكفاءة، ولتصليح الأعطال إن وجدت، حت لا تتفاجئين بما يفسد الخطة التي وضعتها لرمضان



4. تقسيم كل ركن

عندما تقسمين المطبخ والأرفف في الخزانات وفقا لأولوية استخداماتك يسهل عليكِ إعداد الوجبات أرع، فقد تخصصين رف للتوابل قريب من طاولة إعداد الطعام، وأن تكون أدوات التقليب والغرف في متناول يدك بمكان واضح، ووضع محضرات الطعام بمكان ثابت وتنظيفها يوميا.





نصائح من خبراء لتنظيم المطبخ في رمضان



نعد لك حلول بسيطة لتنظيم المطبخ في رمضان يمكنك اتباعها:

أما أفضل طريقة لتنظيم المطبخ في رمضان فيتم الاعتماد فيها على الترتيب والاستعداد، واستخدام الحيل التي توفر الوقت والمجهود، وتتيح للأمهات قضاء أوقاتهن مع الأسرة وتخصيص جزء منها للعبادات والجانب الروحاني.

1. قائمة البقالة

يبدأ التنظيم وتقليل الوقت والجهد من إعداد قائمة بالسلع التي تريدين شراؤها، وقبل رمضان بفترة معقولة، على أن تكون القائمة متوازنة وغير مبالغ بها، فالهدف هو تنظيم المطبخ لا أن يكون مكتظا بالسلع التي لا تنوين إعدادها ولست في حاجة لها، وقد تركز القائمة على كمية متناسبة مع عدد أفراد العائلة من الدجاج واللحوم الحمراء، وكذلك الأرز والمكرونة، وخضروات مجمدة أو جاهزة متنوعة.



2. تجهيز العصائر

فقرة تناول العصائر مع انطلاق مدفع الإفطار محببة للجميع، ولكنها مرهقة وتحتاج لتحضيرات، ولذلك يفضل تجهيز العصائر قبل يومين من رمضان، وتخزينها في الفريزر، ليبقى كل ما تحتاجيه هو إخراجها من الفريزر قبل موعد الإفطار بساعة على الأقل.



3. فرز الثلاجة

من أهم خطوات تنظيم المطبخ البدء في فرز الثلاجة والفريزر وتنظيفها، مع التخلص من الأكل الفاسد وغير المستخدم وتنظيمها وفقا لأولوياتك وحتى الحفاظ على الطعام مخزنا لأطول فترة ممكنة.



4. قائمة بالوجبات

من الأفضل تحديد قائمة بالوجبات المحتملة خلال شهر رمضان، حتى لا تجهدين نفسك يوميا في التفكير في وجبة إفطار اليوم، فتهدرين وقتا طويلا في اليوم يمكن استغلاله في أنشطة أخرى، خاصة أن تنظيم المطبخ في رمضان مع وجود أطفال يعد أمرا صعبا، كونهم يحتاجون إلى وقتك واهتمامك، وفي ظل ضيق الوقت يُفضل أن تزيحي عن كاهلك عبء التفكير اليومي في الطعام، وإعداد وجبات أسبوعية واستغلال بقايا الطعام لليوم التالي.



5. الاستعداد للعزومات

عندما يكون لديك خطة بالعزومات التي تنوين إعدادها، يصبح تنظيم المطبخ مع ضيق الوقت في رمضان أمرا غير مؤرقا، كونك على استعداد منذ بداية الشهر بمكونات العزائم، عن طريق إعداد قائمة بالعزومات العائلية والاجتماعية المحتملة وتحديد وجبات كل عزومة وتجهيز جزء منها بالتتبيل أو لتكون جاهزة على مرحلة النضج الأخيرة.



ولتقليل كمية الأطباق والأواني غير النظيفة حتى لا تضطرين لبذل مجهود في غسيلها وقضاء وقت طويل معها، يمكن استخدام الأطباق البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة ورميها بعد إنهاء الطعام.



6. وجبات صحية

يجب أن تكون وجباتك خلال شهر رمضان صحية، فلا تعتمدين على الكميات الكبيرة والوجبات الدسمة، على العكس من الأفضل أن يكون الطعام مُعد بطريقة صحية ومتوازنة ويحتوي على العناصر الغذائية المهمة والألياف.



احرصي على أن يكون الهدف من تنظيم مطبخك في رمضان هو إيجاد وقت لأداء العبادات واغتنام فضل الشهر الكريم. -وكالات