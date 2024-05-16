الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تنميل الكتف عند النوم.. هل يشير لمرض خطير؟

ألم بالكتف- تعبيرية
ألم بالكتف- تعبيرية

تنميل الكتف عند النوم عرض شائع قد يحدث نتيجة للعديد من المشكلات الصحية، ويؤثر على النوم بشكل مباشر، مما قد يؤثر بالسلب على الصحة النفسية والجسدية للشخص.

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"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، أسباب تنميل الكتف عند النوم، وفقًا لما ذكره موقع "Web md".

 

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أسباب تنميل الكتف عند النوم

يحدث تنميل الكتف عند النوم نتيجة عدة أسباب محتملة، من أبرزها ما يلي:


وضعية النوم
- النوم على البطن، قد يضغط على الأعصاب والأوعية الدموية في الكتف، مما يؤدي إلى تنميلها.


- النوم على جانب واحد مع ثني الكتف للأمام، يمكن أن يضغط على عصب الزند، مما يسبب تنميلًا في الكتف والذراع.


الأمراض المزمنة
- مرض السكري، يمكن أن يسبب تلفًا في الأعصاب، بما في ذلك أعصاب الكتف.


- التهاب المفاصل الروماتويدي، يمكن أن يُسبب التهابًا وتورمًا في المفاصل، مما يؤثر على الأعصاب المجاورة.


- متلازمة النفق الرسغي: تؤثر على العصب المتوسط في الرسغ، لكنها قد تسبب أيضًا تنميلًا في الكتف.


مشكلات أخرى قد تسبب تنميل بالكتف
- الإصابات: مثل كسور العظام أو تمزقات الأربطة في الكتف.


- التهاب العضلات: مثل التهاب العضلات والتهاب الأوتار.


- الأدوية: قد تسبب بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، آثارًا جانبية تشمل تنميل الكتف.


كيف يمكن تشخيص تنميل الكتف عند النوم؟
يمكن تشخيص تنميل الكتف من خلال الفحص الطبي، حيث يقوم الطبيب بفحص الكتف والذراع بحثًا عن أي ألم أو تورم أو مشاكل في الحركة.


قد يطلب الطبيب بعض الفحوصات الطبية للتأكد من التشخيص، مثل:


- الأشعة السينية: للكشف عن أي كسور أو تشوهات في العظام.


- التصوير بالرنين المغناطيسي: للكشف عن أي تلف في الأنسجة الرخوة، مثل الأوتار أو الأعصاب.


- اختبارات الدم: للتحقق من وجود أي أمراض مزمنة قد تُسبب تنميل الكتف.


علاج تنميل الكتف عند النوم
يعتمد العلاج على تحديد السبب، وقد يحتاج المريض للقيام بما يلي:


- النوم على الظهر أو على جانب واحد مع إبقاء الكتف مستقيمًا.


- استخدام وسادة داعمة للرقبة والرأس.


- ممارسة الرياضة بانتظام، تساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل التوتر.


- الحفاظ على وزن صحي، يقلل من الضغط على المفاصل، بما في ذلك الكتف.


- الإقلاع عن التدخين، والذي يحسن من صحة الأوعية الدموية.


- تناول مسكنات الألم، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.


- العلاج الطبيعي، يساعد على تقوية العضلات وتحسين المرونة.


- العلاج بالحقن، مثل حقن الكورتيزون لتخفيف الألم والالتهاب.


نصائح لمنع تنميل الكتف عند النوم
يمكن تقليل فرص التعرض لتنميل الكتف عند النوم، عن طريق اتباع بعض النصائح، مثل:


- اختيار وضعية نوم صحيحة.


- فقدان الوزن الزائد لتقليل الضغط على الأعصاب والعضلات.


- استشارة الطبيب في حال ظهور أي أعراض طارئة.


- التحكم في الأمراض الأخرى، مثل التهاب المفاصل والسكري أو أي مشكلات صحية أخرى. 

 

 

 

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