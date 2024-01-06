السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جبن "القريش" يساعدك في التخلص من دهون البطن

جبنة القريش
جبنة القريش

تتسبب دهون البطن في إحراج لمن يصاب بها علاوة على أنها قد تكون سببا في الإصابة بأمراض خطيرة.

 

ويوصي خبراء بنوع معين من الجبن، "يقضي" على تلك الدهون. ومن لا يحب تناول الجبن فهناك خليط "سحري"، يؤدي نفس الغرض وينظم سكر الدم.

إضافة إلى ضررها النفسي على من يصاب بها، فإن الدهون التي تتراكم في منطقة البطن يمكن أن تكون خطيرة جدًا، لأنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.

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لكن الخبر السار، بحسب موقع "ام اس ان" بالألمانية، هو أنه إذا اخترت الأطعمة المناسبة، فيمكنك تقليل دهون البطن وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض أكثر خطورة نقلا عن dw.


وفي مكافحة دهون البطن، يوصي خبراء التغذية بالأطعمة الغنية بالبروتين. وهناك نوع معين من الجبن يثبت أنه أفضل حارق للدهون ألا وهو الجبن القريش!


يحتوي الجبن القريش على نسبة عالية من البروتين وفي نفس الوقت منخفض الدهون، مما يجعله مثاليًا لفقدان الوزن.


وبحسب دراسات، فإن تناول البروتين يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقلل تلقائيا من الدهون في البطن.

 

من الأفضل محاولة استهلاك 1.5 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

 

فمثلا إذا كان وزنك 70 كيلو غرامًا، فهذا يعادل 105 جرامات من البروتين يوميًا.

 

ويساعد الجبن القريش على تلبية هذه الحاجة، كما تفعل الأسماك واللحوم الخالية من الدهون وكذلك البيض والبقوليات.

إذا اخترت الأطعمة المناسبة، فيمكنك تقليل دهون البطن وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

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"عصيدة" سحرية لمن لا يحب تناول الجبن


لكن ماذا لو كان المرء ليس من عشاق الجبن؟ يقول موقع "ام اس ان" بالألمانية إن هناك تركيبة أخرى تقضي على دهون البطن وهي حبوب الشوفان مع بذور الشيا، فكلاهما يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي تعزز فقدان الوزن.


ويمكن عمل تلك التركيبة كما يلي:

احضر قدرا صغيرا وضع فيه ملعقة واحدة من مسحوق القرفة وملعقتين من سائل الفانيليا المركز مع نصف لتر ماء أو حليب واترك الخليط على النار حتى يغلى ثم اخفض درجة الحرارة وأضف له فنجانا من حبوب الشوفان واتركه يغلي سويا لمدة خمس دقائق. واترك كل شيء لبضع دقائق.


ضعي "العصيدة" في وعاء ورشي فوقها بذور الشيا، بهذا تكون أعددت أفضل إفطار لخسارة دهون البطن وتنظيم مستويات السكر في الدم، بحسب موقع "ام اس ان".

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