الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حالة نادرة.. جسده يفرز الكحول فظنوه مخمورا

إحدى شوارع بروكسل
إحدى شوارع بروكسل

قالت محامية إنه تمت تبرئة ساحة رجل بلجيكي من تهمة القيادة تحت تأثير الكحول أمس الاثنين لأنه يعاني من متلازمة التخمر الذاتي، وهي حالة نادرة ينتج فيها الجسم الكحول.

اضافة اعلان


وأبلغت المحامية آنس جيسكيير وكالة «رويترز» للأنباء بأن موكلها يعمل في مصنع للجعة فيما يمثل «مصادفة مؤسفة أخرى»، لكن ثلاثة أطباء فحصوه بشكل مستقل أكدوا أنه يعاني من المتلازمة.

وقالت وسائل إعلام بلجيكية إن القاضي أكد في حكمه أن المدعى عليه، الذي لم يُذكر اسمه تماشياً مع العرف القضائي المحلي، لم يعانِ من أعراض الثمالة.


وأوضحت ليزا فلورين، عالمة الأحياء الإكلينيكية التي تعمل مع مستشفى إيه.زي. سينت لوكاس البلجيكي، أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة ينتجون نوع الكحول نفسه الموجود في المشروبات الكحولية، لكنهم بشكل عام يشعرون بآثاره بنسبة أقل.


وأضافت أن الأشخاص لا يولدون مصابين بمتلازمة التخمر الذاتي، لكن يمكن أن يصابوا به عندما يعانون من عرض آخر مرتبط بالأمعاء. وكالات

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبير ية

مشاهدة أنفسنا في مكالمات الفيديو تجهد الذهن

منذ6 ساعة
Headline-In-article

فقدان الوزن بالصيام المتقطع مرتبط بهذا الشرط.. ماهو؟

منذ7 ساعة
الاسبرين

هل يحد الأسبرين من الإصابة بسرطان القولون؟

منذ8 ساعة
التهاب اللفافة الأخمصية

معلومات مهمة عن التهاب اللفافة الأخمصية

منذ9 ساعة
تطبيق AngryGF

تطبيق ذكاء اصطناعي لاحتواء غضب النساء

منذ10 ساعة
لواصق للوجه- تعبيرية

لصق الوجه بهذا الشريط.. هل يقضي على التجاعيد؟

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات | منذ24 ساعة
1713805507755368100

الخلاف بين أميركا وإسرائيل حول رفح مجرد إلهاء‏

ترجمات | منذ24 ساعة
يهود مناهضون للصهيونية يطالبون بوقف إطلاق النار فورًا في غزة - (المصدر)

‏لماذا يكرهوننا: معاداة الصهيونية في المجتمع اليهودي‏

ترجمات |21 نيسان 2024
1713622665141576300

ما الذي يجب أن يفعله نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين؟

ترجمات |20 نيسان 2024
1713514273180354900

إسرائيل عالقة في غزة

ترجمات |19 نيسان 2024
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات |18 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - أطفال غزة

أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy

تسهيلات 18 نيسان 2024

تسهيلات
 
 