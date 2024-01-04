الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حتى "الكوليسترول الجيد" ليس آمنا.. دراسة جديدة

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الكوليسترول في الدم

توصل باحثون في دراسة جديدة إلى أن الكوليسترول الذي يصنف على أنه من النوع الجيد يمكن أن يكون له مخاطر صحية أخرى، ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن.

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وعادة ما يصنف الكوليسترول إلى النوع "الجيد" والنوع "السيئ" بناء على تأثيراتهما على صحة القلب، ولكن الدراسة التي نشرت في مجلة "لانسيت" العلمية تحذر أن حتى "الجيد" منه يرفع خطر الخرف لمن تزيد أعمارهم عن 75 عاما، وذلك بنسبة 42 في المئة.


وحلل البحث، الذي قاده فريق من جامعة موناش الأسترالية، بيانات 18،668 بالغا تزيد أعمارهم عن 65 عاما من أستراليا والولايات المتحدة، وتوصل الفريق إلى أن من سجلت لديهم نسبة مرتفعة من  الكوليسترول زاد لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 27 في المائة في المتوسط، ويقول الباحثون إن الخطر يرتفع مع التقدم في العمر.


ويعتبر المستوى الطبيعي  للكوليسترول في الدم 40-50 ملليغرام للرجال، و50-60 ملغ للنساء، ووجد فريق الدراسة أن ما يقرب من 15 في المئة من المشاركين (2،709 شخصا) كان لديهم 80 ملغ، وهو مستوى عالي من الكوليسترول.


وخلص الباحثون إلى أن ارتباط الكوليسترول بالخرف ظل كبيرا حتى مع تعديل عوامل أخرى مثل العمر والجنس والتعليم واستهلاك الكحول وممارسة الرياضة اليومية.


ومع ذلك، يقول فريق البحث أن هذا لا يثبت أن الكوليسترول يسبب زيادة الخرف، لكن هناك دليلا على وجود صلة.


ومن المعروف أن الكوليسترول الجيد مهم لصحة القلب والأوعية الدموية، لكن نتائج الدراسة قد تدفع إلى البحث أكثر لفهم تأثيره على صحة الدماغ، وفق ما تقول عالمة الأوبئة منيرة حسين من جامعة موناش، نقلا عن الحرة.


ومن شأن نتائج الدراسة أن تساعد في توجيه البحث حول كيفية بدء مرض الخرف، والمساعدة في تطوير علاجات وقائية وفي التعرف على من قد يصاب بالخرف ومن قد لا يصاب.

 

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