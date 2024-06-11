حتى بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها.. 10 أطعمة يمكنك تناولها

تاريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية هو أحد المتطلبات الأساسية التي تضمن سلامتها لصحة الإنسان، وبشكل عام، يمكن القول إن هذا التاريخ يعد المعيار الأساسي الذي يعني أنه لا يجوز استهلاك المنتج بعد ذلك التاريخ.

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لكن هناك بعض الأغذية يمكن أكلها رغم انتهاء تاريخ صلاحيتها، وفق شروط ومعايير محددة.





10 أطعمة يمكن تناولها حتى بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها



يمكن استهلاك اللبن حتى أسبوع أو أسبوعين بعد تاريخ الصلاحية، ما دام محكم الإغلاق ومحفوظاً جيداً، ولم تحصل فيه تغييرات مشبوهة مواتية لمسببات الأمراض، مثل نسبة الحموضة، وتغير اللون، والرائحة.



والأمر نفسه ينطبق على الجبن والألبان المحلاة، فهذه أيضاً، يمكن تناولها بعد انقضاء موعد الصلاحية من دون التعرّض لخطر التسمم الغذائي، بشرط أن تكون غير مفتوحة، ومحفوظة جيداً، وغير منتفخة، مع احترام سلسلة التبريد خلال عملية نقلها ما بين المنتج والبائع والمستهلك، أما إذا كان هناك أي قلق بخصوص سلامة الألبان والأجبان، فإنه يفضل طهوها في أطباق الحلوى.



تحذير: إن النصائح أعلاه تنطبق على البالغين الأصحاء، أما كبار السن والمرضى والنساء الحوامل، فمن الأفضل لهم عدم استهلاك المنتجات التي تجاوزت تاريخ الصلاحية.



2- البيض

يفضل استهلاكه ضمن التاريخ الموصى به، ولكن من الممكن تناوله لأيام من انتهاء الصلاحية من دون التعرض لخطر التسمم الغذائي، بشرط ألا يتم غسله، وأن يكون غير مشروخ أو مكسور في قشرته، لأنه في هذه الحالة يفقد بعضاً من طعمه ومن خواصه الغذائية.



نصيحة: إذا أردت أن تعرف إن كان البيض طازجاً فما عليك سوى غمسه في وعاء مليء بالماء، فإذا غرق فهو جيد، أما إذا طفا على السطح فارمه في الزبالة، وقد تتردد في استهلاك البيض في حال تجاوز تاريخ الصلاحية، وفي هذه الحال، ومن أجل تبديد المخاوف المتعلقة باستهلاكه، فإنه يمكن القيام بإجراء احترازي، كأكل البيض مقلياً بشكل جيد جداً بدلاً من أكله مسلوقاً.



3- المعلبات

يمكن استهلاك المعلبات بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، ويبقى هذا صحيحاً فقط إذا تم حفظ السلع المعلبة جيداً في مكان جاف جيد التهوية بعيداً عن الإضاءة المباشرة.



تحذير: إذا كانت العلبة التي يحفظ فيها المنتج منتفخة فهذا يعني أن هناك رد فعل حصل داخل العلبة أدى إلى تشكل غازات أدت إلى انتفاخ العلبة، وهذا يعني أن محتوياتها باتت ملوثة بالميكروبات، وفي هذه الحال لا بد من التخلص منها.



4- الحليب المعقم

ويصلح للاستهلاك لمدة قد تصل إلى أسبوع بعد انتهاء التاريخ المكتوب على العلبة، بشرط حفظها محكمة الإغلاق جيداً في البراد، أما إذا كانت علبة الحليب مغلقة ولم يتم فتحها فإنه لا مشكلة في استهلاكها لبضعة أسابيع من تاريخ الصلاحية، لأن الحليب المعقم يخضع لدرجات حرارة عالية جداً تساهم في تدمير الجراثيم المسببة للأمراض.



نصيحة: لمزيد من الأمان، يمكن استخدام الحليب المنتهي الصلاحية في صنع الفطائر.



5- البسكويت

كثيراً ما نعثر في خزائن المطبخ على نوع أو أنواع مختلفة من علب البسكويت، ولعل الجيد في الموضوع أنه يمكن استهلاك البسكويت حتى بعد مرور بضعة أشهر على انتهاء الصلاحية، لأنه غالباً ما يحتوي على الزبدة والسكر ومواد حافظة تمنع تعرّضه للزنخ والفساد، فقط قد يصبح طرياً ويفقد بعضاً من مذاقه.



6- الطحين (الدقيق)

يمكن استخدام دقيق القمح والحنطة السوداء من دون أي قلق لعدة أشهر من انتهاء فترة الاستهلاك من دون أن يفقد الطحين شيئاً من جودته، ويجب أن يخزن الطحين في جو بارد وجاف لمنع امتصاص الرطوبة والروائح.



7- الشوكولاتة

إذا اكتشفت أنك نسيت في خزانة بيتك ألواحاً من الشوكولاتة مضى على تاريخ صلاحيتها أشهر عديدة فلا تتردد في استهلاكها من دون خوف، فهي تبقى صالحة للاستهلاك رغم مرور مدة طويلة على تجاوز فترة الصلاحية المدون عليها. فقط هناك خطر وحيد يتمثل في تغير طعم الشوكولاته، فإذا ساورك أي شك في جودة الشوكولاتة فإنه يمكنك استعمالها في تحضير قالب حلوى.



8- الأطعمة المجمدة

إذا تم حفظ هذه الأطعمة بشكل جيد عند -18 درجة مئوية ولم يتم فتحها، فإنه يمكن استهلاكها رغم انتهاء تاريخ صلاحيتها من دون أي مخاطر صحية. ويظل الخطر الوحيد هو أن تفقد تلك المنتجات بعضاً من نكهتها ومذاقها، أما الأطعمة المجمدة التي تحتوي على اللحم المفروم فإنه يجب التخلص منها فور تجاوز فترة الصلاحية.



9- التوابل

تبقى التوابل جيدة حتى بعد مرور أشهر عديدة على انتهاء فترة الصلاحية، وقد تتراجع صفاتها الحسية مثل النكهة والطعم والرائحة، ولكنها لا تؤثر أبداً على الصحة، ولا تسبب أي ضرر.



10- المعكرونة

وهي تتمتع بفترة صلاحية طويلة الأمد، ولكن يمكن استهلاكها حتى بعد مضي 3 سنوات على موعد الصلاحية، شرط أن يتم حفظها في مكان جاف جيد التهوية. وكالات

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