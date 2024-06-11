 
الثلاثاء 11 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حتى بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها.. 10 أطعمة يمكنك تناولها

حليب وشوكلاتة
حليب وشوكلاتة

تاريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية هو أحد المتطلبات الأساسية التي تضمن سلامتها لصحة الإنسان، وبشكل عام، يمكن القول إن هذا التاريخ يعد المعيار الأساسي الذي يعني أنه لا يجوز استهلاك المنتج بعد ذلك التاريخ.

اضافة اعلان

 

لكن هناك بعض الأغذية يمكن أكلها رغم انتهاء تاريخ صلاحيتها، وفق شروط ومعايير محددة.


10 أطعمة يمكن تناولها حتى بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها

1- الحليب
يمكن استهلاك اللبن حتى أسبوع أو أسبوعين بعد تاريخ الصلاحية، ما دام محكم الإغلاق ومحفوظاً جيداً، ولم تحصل فيه تغييرات مشبوهة مواتية لمسببات الأمراض، مثل نسبة الحموضة، وتغير اللون، والرائحة.


والأمر نفسه ينطبق على الجبن والألبان المحلاة، فهذه أيضاً، يمكن تناولها بعد انقضاء موعد الصلاحية من دون التعرّض لخطر التسمم الغذائي، بشرط أن تكون غير مفتوحة، ومحفوظة جيداً، وغير منتفخة، مع احترام سلسلة التبريد خلال عملية نقلها ما بين المنتج والبائع والمستهلك، أما إذا كان هناك أي قلق بخصوص سلامة الألبان والأجبان، فإنه يفضل طهوها في أطباق الحلوى.


تحذير: إن النصائح أعلاه تنطبق على البالغين الأصحاء، أما كبار السن والمرضى والنساء الحوامل، فمن الأفضل لهم عدم استهلاك المنتجات التي تجاوزت تاريخ الصلاحية.

2- البيض
يفضل استهلاكه ضمن التاريخ الموصى به، ولكن من الممكن تناوله لأيام من انتهاء الصلاحية من دون التعرض لخطر التسمم الغذائي، بشرط ألا يتم غسله، وأن يكون غير مشروخ أو مكسور في قشرته، لأنه في هذه الحالة يفقد بعضاً من طعمه ومن خواصه الغذائية.


نصيحة: إذا أردت أن تعرف إن كان البيض طازجاً فما عليك سوى غمسه في وعاء مليء بالماء، فإذا غرق فهو جيد، أما إذا طفا على السطح فارمه في الزبالة، وقد تتردد في استهلاك البيض في حال تجاوز تاريخ الصلاحية، وفي هذه الحال، ومن أجل تبديد المخاوف المتعلقة باستهلاكه، فإنه يمكن القيام بإجراء احترازي، كأكل البيض مقلياً بشكل جيد جداً بدلاً من أكله مسلوقاً.


3- المعلبات
يمكن استهلاك المعلبات بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، ويبقى هذا صحيحاً فقط إذا تم حفظ السلع المعلبة جيداً في مكان جاف جيد التهوية بعيداً عن الإضاءة المباشرة.


تحذير: إذا كانت العلبة التي يحفظ فيها المنتج منتفخة فهذا يعني أن هناك رد فعل حصل داخل العلبة أدى إلى تشكل غازات أدت إلى انتفاخ العلبة، وهذا يعني أن محتوياتها باتت ملوثة بالميكروبات، وفي هذه الحال لا بد من التخلص منها.

4- الحليب المعقم
ويصلح للاستهلاك لمدة قد تصل إلى أسبوع بعد انتهاء التاريخ المكتوب على العلبة، بشرط حفظها محكمة الإغلاق جيداً في البراد، أما إذا كانت علبة الحليب مغلقة ولم يتم فتحها فإنه لا مشكلة في استهلاكها لبضعة أسابيع من تاريخ الصلاحية، لأن الحليب المعقم يخضع لدرجات حرارة عالية جداً تساهم في تدمير الجراثيم المسببة للأمراض.


نصيحة: لمزيد من الأمان، يمكن استخدام الحليب المنتهي الصلاحية في صنع الفطائر.


5- البسكويت
كثيراً ما نعثر في خزائن المطبخ على نوع أو أنواع مختلفة من علب البسكويت، ولعل الجيد في الموضوع أنه يمكن استهلاك البسكويت حتى بعد مرور بضعة أشهر على انتهاء الصلاحية، لأنه غالباً ما يحتوي على الزبدة والسكر ومواد حافظة تمنع تعرّضه للزنخ والفساد، فقط قد يصبح طرياً ويفقد بعضاً من مذاقه.


6- الطحين (الدقيق)
يمكن استخدام دقيق القمح والحنطة السوداء من دون أي قلق لعدة أشهر من انتهاء فترة الاستهلاك من دون أن يفقد الطحين شيئاً من جودته، ويجب أن يخزن الطحين في جو بارد وجاف لمنع امتصاص الرطوبة والروائح.


7- الشوكولاتة
إذا اكتشفت أنك نسيت في خزانة بيتك ألواحاً من الشوكولاتة مضى على تاريخ صلاحيتها أشهر عديدة فلا تتردد في استهلاكها من دون خوف، فهي تبقى صالحة للاستهلاك رغم مرور مدة طويلة على تجاوز فترة الصلاحية المدون عليها. فقط هناك خطر وحيد يتمثل في تغير طعم الشوكولاته، فإذا ساورك أي شك في جودة الشوكولاتة فإنه يمكنك استعمالها في تحضير قالب حلوى.


8- الأطعمة المجمدة
إذا تم حفظ هذه الأطعمة بشكل جيد عند -18 درجة مئوية ولم يتم فتحها، فإنه يمكن استهلاكها رغم انتهاء تاريخ صلاحيتها من دون أي مخاطر صحية. ويظل الخطر الوحيد هو أن تفقد تلك المنتجات بعضاً من نكهتها ومذاقها، أما الأطعمة المجمدة التي تحتوي على اللحم المفروم فإنه يجب التخلص منها فور تجاوز فترة الصلاحية.

9- التوابل
تبقى التوابل جيدة حتى بعد مرور أشهر عديدة على انتهاء فترة الصلاحية، وقد تتراجع صفاتها الحسية مثل النكهة والطعم والرائحة، ولكنها لا تؤثر أبداً على الصحة، ولا تسبب أي ضرر.


10- المعكرونة
وهي تتمتع بفترة صلاحية طويلة الأمد، ولكن يمكن استهلاكها حتى بعد مضي 3 سنوات على موعد الصلاحية، شرط أن يتم حفظها في مكان جاف جيد التهوية. وكالات

 

اقرأ أيضاً: 

برغم انتهاء تاريخ صلاحيتها.. ما هي الأغذية التي يمكنك تناولها؟

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
خلايا سرطانية

هذا الجيل الأكثر عرضة للسرطان

منذ2 ساعة
الصيام المتقطع

البروتين والصيام المتقطع يقضيان على السمنة

منذ2 ساعة
طفل بالطائرة

حيلتان لتهدئة الأطفال عند الإقلاع والهبوط

منذ3 ساعة
برغر

تشعر بالأرق وتعاني من أمراض القلب؟ السبب قد يكون “البرغر”

منذ3 ساعة
قناع النوم على العين

بين الفوائد والأضرار.. كيف يؤثر قناع النوم على العين؟

منذ4 ساعة
من أبرز المشاكل الصحية التي يسببها التهاب بطانة الرحم هي العقم

التهاب بطانة الرحم.. كيف يؤثر على خصوبة السيدات؟

10 حزيران 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب في أجندة الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

مقترح للحباشنة بشأن الأسواق الموازية

محمود خطاطبة |اليوم

فعالية اليوبيل الفضي.. تعميق الهوية

فريهان سطعان الحسن |اليوم

خطاب الملك.. حبل سري بين العرش والشعب

نضال منصور |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاقتصاد في اليوبيل الفضي

سلامة الدرعاوي |اليوم

ما لم يقله الملك في خطابه العظيم

نضال المجالي |اليوم

تعليق المساعدات الغذائية للاجئين في الأردن

رعد التل |اليوم

إجازة الموظف العام للترشح

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

من يفك عقد الحرب؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات | منذ18 ساعة
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات | منذ18 ساعة
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات |09 حزيران 2024
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |08 حزيران 2024
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy
 