الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حفظ الأسرار يحمل فائدة حقيقية!

حفظ الأسرار يحمل فائدة حقيقية!
حفظ الأسرار يحمل فائدة حقيقية!

كشفت دراسة جديدة أن الحفاظ على الأسرار، على الأقل لفترة قصيرة، يمكن أن يجعل يومك سعيدا.

وقام فريق من جامعة كولومبيا بتجنيد أكثر من 2500 شخص للمشاركة في دراستهم، والتي تضمنت سلسلة من التجارب.

اضافة اعلان

وفي إحداها، عُرض على المشاركين قائمة تضم نحو 40 نوعا شائعا من الأخبار الجيدة، بما في ذلك عناصر مثل توفير المال، وشراء هدية لأنفسهم أو تخفيض دين.

وطُلب من البعض أن يفكروا في الأخبار السارة التي يحتفظون بها سرا، في حين أن آخرين يفكرون في الأخبار الجيدة التي لم تكن سرية.

واكتشف الفريق أن الأشخاص يحملون في المتوسط ما بين 14 إلى 15 خبرا سارا، لكنهم يحتفظون بخمسة أو ستة منها سرا.

وأفاد المشاركون الذين فكروا في أسرارهم الإيجابية، أنهم يشعرون بمزيد من النشاط مقارنة بالمشاركين الذين فكروا في أخبارهم الجيدة التي لم تكن سرية.

وفي تجربة أخرى، طُلب من المشاركين اختيار خبر من المرجح أن يحدث لهم في المستقبل القريب. وطُلب من إحدى المجموعات أن تتخيل أنهم احتفظوا بأخبارهم الجيدة سرا حتى يخبروا شريكهم في وقت لاحق من اليوم، وتخيل الباقون أنهم غير قادرين حاليا على الوصول إلى شريكهم وبالتالي لم يتمكنوا من إخبارهم إلا في وقت لاحق من اليوم.

وتبين أن الأشخاص الذين تخيلوا "الرغبة" في إخفاء المعلومات لجعل الكشف مفاجئا، كانوا أكثر نشاطا مما كانوا عليه عندما لم يتمكنوا من الكشف عن المعلومات بسبب عوامل أخرى.

وقال المعد الرئيسي مايكل سليبيان: "على الرغم من أن الأسرار السلبية أكثر شيوعا بكثير من الأسرار الإيجابية، إلا أن بعض مناسبات الحياة الأكثر بهجة تبدأ كأسرار، بما في ذلك عروض الزواج السرية والحمل والهدايا المفاجئة والأخبار المثيرة".

ووجد تحليل لتجربة أخرى أن الناس يحتفظون بالأسرار الإيجابية على وجه الخصوص لأسباب شخصية، وليس لأنهم يشعرون بأنهم مجبرون بسبب الضغوط الخارجية على إبقاء المعلومات مخفية.

وقال سليبيان: "غالبا ما يحتفظ الناس بالأسرار الإيجابية من أجل متعتهم الخاصة، أو لجعل المفاجأة أكثر إثارة. ويبذل الناس أحيانا جهودا كبيرة لتنسيق الكشف عن سر إيجابي لجعل الأمر أكثر إثارة. وهذا النوع من المفاجأة يمكن أن يكون ممتعا للغاية".

نشرت النتائج في مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي. RT

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
lonely_cc

الوحدة تسبب الموت.. دراسة

منذ21 ساعة
l-intro-1669591016

أيهما أفضل.. الأومليت أم البيض المسلوق؟

12 تشرين الثاني 2023
Japanese-Plums-Chinese-Plums

الخوخ يساعد على فقدان الوزن ويحسن الذاكرة

12 تشرين الثاني 2023
Revealed_Top_5_Cancer_Fighting_Foods_8e59bc7b27

أخطاء غذائية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان

11 تشرين الثاني 2023
فاكهة البرقوق.. الفوائد والأضرار

فاكهة البرقوق.. الفوائد والأضرار

11 تشرين الثاني 2023
كيف يمكنك حرق الوزن من خلال تنظيف منزلك؟

كيف يمكنك حرق الوزن من خلال تنظيف منزلك؟

11 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

مواقف شجاعة من أجل غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

هل استفاد الأردن من ضربة أكتوبر؟

ماهر أبو طير |اليوم

الخوف من المطالبة بشمال غزة فقط!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تثبيت التصنيف الائتماني للأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردنيون يقدرون

سميح المعايطة |اليوم

أميركا في الجانب الخاطئ من التاريخ

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات | منذ15 ساعة
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699698321371589800

هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

ترجمات |11 تشرين الثاني 2023
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
 